Pojišťovny zpřísňují podmínky pro autopojištění. Dokud nezaplatíte, pojistná smlouva nefunguje

Od 1. října 2024 začne platit část zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která přiměla tuzemské pojišťovny, aby změnily svůj dosavadní benevolentní přístup ke klientům k nově sjednaným pojištěním. Doposud stačilo podepsat pojistnou smlouvu a platbu za pojištění poslat do 14 dnů, než se pojišťovna začala po platbě shánět a upomínat. Pojištění však trvalo od data počátku pojištění uvedeného v pojistné smlouvě a pokud v době mezi datem vzniku smlouvy a později zaplaceným pojistným došlo k havárii, pojišťovny i tak vyplácely pojistné plnění.

Nejpozději od října už vám pojištění vůbec nevznikne, dokud nezaplatíte. Podle data, kdy pojišťovna dostane peníze na svůj účet, pak také bude na pojistné smlouvě uvedeno datum vzniku pojištění.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má dělenou účinnost. Zákon jako takový začal platit 1. dubna 2024 a nařídil například pojištění elektrických koloběžek nebo zvýšil minimální limit u povinného ručení na 50 milionů Kč. Některé jeho části vstoupí v platnost až od 1. října, a právě ty se týkají nového nastavení data vzniku pojištění vozu.

Co zákon nově požaduje od 1. října 2024

Zákon stanoví, že pojistitel (tedy pojišťovna) poskytuje České kanceláři pojistitelů (ČKP) údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti.

Znamená to, že nově počátek pojištění nastane teprve v okamžiku, kdy budou mít pojišťovny připsány zaplacené pojistné na svůj účet. Datum přijetí platby se pak stane datem vzniku pojištění a od tohoto data bude platit také vaše zelená karta.





Pokud budete s platbou otálet déle než 7 dní, pak hrozí, že pojišťovna vaši smlouvu stornuje. A nejen to, budete také mít problém s ČKP, která bude vaše vozidlo registrovat jako nepojištěné a začne vám účtovat pokutu (přehled denní sazby pokut pro jednotlivá vozidla).

Proto je nutné při sjednávání pojištění vědět, zda vaše banka a také banka pojišťovny umí odesílat a přijímat okamžité platby, pokud chcete, aby vaše pojištění vzniklo hned, kdy smlouva vzniká a vygenerovaly se vám údaje k platbě. Okamžité platby dosud neumí UniCredit Bank a Max banka. Jestliže chcete platit bankovním převodem, riskujete, že platba pojišťovně dorazí až druhý den a tudíž i o den později vznikne pojištění.

Které platby přijdou hned

Okamžitá platba (platební brána) – obdržíte odkaz na platební bránu, zaplatíte a pojistné se považuje za uhrazené v okamžiku, kdy banka plátce platbu schválila. To znamená hned po provedení platby a nečeká se na připsání na účet pojistitele

Platba přes platební terminál (mPOS) – platba kartou prostřednictvím platebního terminálu. Pojistné se považuje za uhrazené v okamžiku, kdy banka plátce platbu schválila, tedy hned po provedení platby a nečeká se na připsání na účet pojistitele.

Allianz pojišťovna

Allianz zavedla nový systém dříve, než ho ukládá zákon. Bez zaplacení vám smlouva nevznikne už od 22. července 2024. Nově zavádí novinku pro klienty, kteří z nějakého důvodu nemohou zrealizovat okamžitou platbu pojistného na účet pojišťovny. V době onlinizace to zní trochu jako retro, nicméně pro tento případ je zde nově sjednání pojistné smlouvy podpisem papírového výtisku, avšak jen při sjednání v systému Allfa. Pojišťovací zprostředkovatel nebo pracovník pojišťovny bude muset smlouvu vytisknout a podepsanou naskenovat do Allfy. V takovém případě je platné pojištění od chvíle podpisu a vložení do systému pojišťovny, i když platba ještě není na účtu.

Česká podnikatelská pojišťovna

Tato pojišťovna hlásí, že nový systém vzniku smlouvy zaplacením uplatňovat nebude.

V případě ČPP nebude bezprostřední počátek pojištění vázán na připsání peněz na účet pojišťovny, uvádí mluvčí Renata Čapková.

ČSOB Pojišťovna

U ČSOB Pojišťovny bude podmíněn vznik pojistné smlouvy zaplacením pojistného před počátkem platnosti smlouvy. Nepočítáme tedy s „plovoucím“ počátkem pojištění dle toho, kdy k nám dorazí peníze od klienta, říká mluvčí pojišťovny Monika Hořínková. Tedy klient musí zaplatit nejpozději v okamžiku počátku pojištění, jinak smlouva nevznikne, dodává.

Direct pojišťovna

Také Direct se přizpůsobuje novému zákonu. Pokud dojde platba do požadovaného počátku pojištění, který si klient zvolil, pak pojištění vzniká k tomuto datu.

Pokud dojde platba později (máme zatím nastaveno až 7 dnů), pak pojištění vznikne v den, kdy dojde k připsání peněz na náš účet, tzn. posuneme počátek pojištění. Současně u smluv na dobu neurčitou se posouvá výroční den pojištění. Tím, že to sami posuneme, nenutíme klienta, který z nějakého důvodu nestihl zaplatit včas, ke sjednání nové smlouvy, potvrzuje mluvčí Nela Maťašeje.

Kooperativa pojišťovna

Na oficiální vyjádření Kooperativy stále čekáme, nicméně z interních zdrojů pojišťovny vyplývá, že smlouvy budou nejspíš vázány na datum počátku pojištění, nikoli na datum zaplacení. Přesnou metodiku Kooperativa ještě nepřipravila.

Slavia pojišťovna

Slavia na tento režim bude přecházet už od 1. září. Klient bude muset uhradit pojistné do data počátku pojištění. V případě, že je to ve stejný den, kdy chce s vozidlem odjet, pak je potřeba uhradit kartou nebo rychlým převodem a obratem mu přijde do e-mailu zelená karta a pojistka, potvrzuje mluvčí pojišťovna Václav Bálek.

UNIQA