Uber a Taxify. Nehrají fér, ale lidé je přesto milují

Tak nám zakázali Uber. V Brně. Zatím. A vlastně ani o zákaz nejde a stejně nenastane hned. Ale po pořádku.

Uber je americká společnost (Uber Technologies Inc.) se sídlem v San Franciscu. V České republice působí jako Uber B.V., tedy jako holandské eseróčko se sídlem v Amsterdamu. Uber je hlavně technologická společnost (nikoli taxislužba), která vyvíjí a provozuje mobilní aplikaci Uber (Android, iOS, Windows). Do této aplikace umožňuje registraci zájemcům o svezení autem (pasažérům) a řidičům (poskytovatelům přepravy, tedy dopravcům). A tady právě nastává ten průšvih, při jehož analýze se budu držet českých zákonů.

Píšeme i o přímém konkurentovi Uberu z evropského teritoria (v USA je konkurentem Uberu společnost Lyft), a to je estonská společnost Taxify. Ta sice z počátku začínala jako taxi aplikace a zapojovala pouze taxikáře, ale postupně uvolňovala otěže a dnes zapojí takřka kohokoli. Od loňského roku jsme začali v Taxify testovat privátní řidiče a zjistili, že cestujícím nejen nevadí, ale ještě jim dávají v průměru lepší hodnocení než taxikářům. K tomu jediný soudní proces s privátním řidičem dopadl tak, že je nezákonné dávat privátnímu řidiči pokutu. To byla pro nás další jasná zpráva, že místní trh je na to připraven, odpovídá Roman Sysel, manažer Taxify pro Českou republiku. A vlastně tak mimoděk přiznává, že si legislativou skutečně hlavu nelámou a že z jejich pohledu je vše v pořádku. Taxify je estonská aplikace, kterou provozuje společnost Taxify OÜ.

Není to spolujízda, je to taxislužba

Zatímco Uber trvá na tom, že jde o spolujízdu, toto jeho tvrzení je, velmi slušně napsáno, nepravdou. Spolujízda je z definice nezisková, nekomerční činnost, která má pomoci jen pokrýt náklady na cestu autem, či přesněji se na nákladech spolupodílet. Skutečným a jediným představitelem spolujízdy z nadnárodních společností je pouze francouzský BlaBlaCar (přesněji společnost Comuto SA sídlící v Paříži, která působí i v Česku).





Naproti tomu řidiči Uberu i Taxify jezdí za účelem výdělku, tedy zisku. A je jedno, zda to dělají jako svoji hlavní, nebo vedlejší činnost. Podobně velké množství taxikářů nejezdí na plný úvazek, ale jen někdy, zvláště o víkendech, sednou do auta a přivydělají si pár tisícikorun ke své mzdě či platu. A pořád jsou to taxikáři, a nikoli soukromí řidiči, kteří si přivydělávají vozením lidí. To by jinak byla „černá taxislužba“, tedy nelegální činnost.

Jenže „černí taxikáři“ tak jako tak existují a nikdo je nepostihuje, protože se špatně prokazuje jejich nelegální činnost. Záleží totiž na tom, kdo co při kontrole řekne. Pokud bude zákazník s řidičem sehraný, nikdo řidiči nemůže dokázat, že vozí lidi za peníze. U Uberu a Taxify platí podobná analogie, na druhé straně u těchto aplikací se jízdy generují elektronicky, čímž se archivují, a pro úřady (zvláště pro Finanční úřad) je poměrně snadné požádat správce aplikací o součinnost. Pokud vyhoví (a musejí), pak sami mohou své řidiče dostat do velmi nepříjemných situací, na jejichž konci budou vysoké pokuty. Ale nepředbíhejme.



Špatná reputace. Taxikář jako finanční poradce

Dvě odvětví mají jen tu nejhorší reputaci: finanční poradci a taxikáři. Možná ještě snad realitní makléři. Protože vlivem mnoha popsaných zkušeností napříč celým civilizovaným světem jde u těchto profesí z pohledu zákazníků většinou jen o jediný cíl: nahrabat pro sebe co nejvíce peněz na provizích, poplatcích či „vytočených“ kilometrech na taxametru… Regulace a zákony nepomáhají, kdo chce zákazníky obelstít, cestu si najde a dá jim na to i daňový doklad v souladu se zákonem.

Na druhé straně je skupina lidí, kteří v tomto byznysu chtějí působit férově. Záleží jim na svých zákaznících, chtějí, aby se k nim vraceli, žádají o reference a hodnocení. Nelze popřít, že Uber našel skvělou cestu, jak propojit tyto dvě skupiny: férové řidiče a po dobré ceně dychtící zákazníky. Jenže aby byl obchod dobrý, musejí být spokojeny obě strany, a to se neděje. Zatímco zákazníci Uberu pomlaskávají blahem, řidiči se potichu bouří a reptají. Když si totiž spočítají, kolik si skutečně vydělají po odečtení všech nákladů (a to ještě před zdaněním), mohou dojít k hrozivému zjištění, že jejich průměrná hodinová mzda je třeba jen 60 Kč/hod. Pracovali byste za takové peníze při vědomí, že jste jednou nohou v kriminále (dopravní nehoda) a druhou před správním orgánem (nelegální činnost)? Na druhé straně je věcí těchto řidičů, že dobrovolně riskují, protože číst umí a platný doklad totožnosti musí mít také.

O svých příbězích si řidiči Uberu píšou v uzavřené skupině na Facebooku. Screeny některých diskuzí má redakce Měšce k dispozici od člena skupiny. Ani řidičům Uberu se nelíbí cenová politika firmy, protože po odečtení všech nákladů a provizí se dostávají na úroveň takřka skutečné spolujízdy. Uber navíc umožňuje zapojovat flotily vozidel, jejichž řidiči pracují na dohodu o provedení práce za pevně danou mzdu. To je super kšeft pro Uber a pro majitele flotily, ale nikoli pro řidiče. Zákazník přitom tento vztah neřeší.







Zajímavý pohled z druhé strany zveřejnil Deník.cz. Řidička Uberu tam popisuje své prvotní nadšení a následné rozčarování z jiných očekávání, než která přišla.

Uber jako zachránce

Celý cech taxikářů dělá zásadní chybu, když taxikáři různě protestují proti Uberu. Uber protesty miluje, je to voda na jeho mlýn a další důkaz pro jeho zákazníky, že trh je pokřivený a jedině jeho aplikace může pomoci tento trh narovnat.

Nenechte se zmýlit, Uber je komerční společnost založená za účelem zisku. Zda ty peníze dostane od zákazníka, nebo řidiče, je vcelku jedno, ale ty peníze chce. Myšlenka Uberu je skvělá, její provedení špatné. Můžeme nadávat na zastaralou legislativu, ale dokud se nezmění, platí pro všechny, tedy i pro Uber a jeho konkurenta Taxify.



Privátní řidič. Pojem, který české právo nezná

Uber i Taxify používají pojem „privátní řidič“, kterým označují osobu řídící vozidlo přes jejich aplikaci. Zákazník má tak pocit, že z pohledu zákona je vše v pořádku. Jenže není. Zákon o silničním provozu tento pojem nezná a používá jen pojem „řidič taxislužby“. Nic jiného totiž komerční přeprava osob vozidly do 3,5t a do max. 9 míst k sezení není – vždy jde o taxislužbu. Můžeme nadávat na legislativce, že zaspali dobu a že je 21. století, ale tak to prostě je: každý, kdo vozí lidi za peníze autem, je taxikář, ať se nám toto označení líbí, anebo ne. A pokud takto podniká či si přivydělává, musí splnit zákonné předpisy (resp. jeho provozovatel či podnikatel v silniční dopravě), jinak riskuje pokuty.

Uber i Taxify to dobře vědí, přesto to nedělají. Do aplikace zapojí každého, kdo splní jejich pravidla hry, nikoli legislativní požadavky. Pokud pak je řidič kontrolován, Černého Petra má v ruce on, protože správní řízení nepoběží s Uberem nebo s Taxify, nýbrž s řidičem (a také s provozovatelem), který nesplnil zákonné povinnosti pro taxislužbu. Řidiči Uberu i Taxify to také moc dobře vědí a doufají, že při případném sporu u správního orgánu či u soudu se za ně tyto velké společnosti postaví, vše jim uhradí a ideálně spor vyhrají. V Praze se jim to zatím povedlo, v Brně naopak ne. Jenže podnikat s cílem, že nehraji fér a pak budu ukazovat na ostatní, že zloději jsou vlastně oni a my to přece děláme pro lidi a ti nás milují a po nás to chtějí, už vyžaduje notnou dávku drzosti.



Nemusíme pro příklad chodit daleko. Že tento byznys plán může procházet, je vidět na našem ministrovi financí, kterému jeho skandály také procházejí a lidé jej ještě k tomu milují. Co na tom, že se nejedná v souladu se zákonem, důležité je vytvořit dobré PR a najít někoho, na koho můžeme nadávat a ukazovat. V případě Uberu jsou to taxikáři, v případě Andreje Babiše je to Miroslav Kalousek. Ale to jsme se už opět dostali jinam, tak pojďme zpět.

Uber používají i licencovaní taxikáři, většinou jako „vytěžovací“přepravu. Uber ale taxikáře ve své aplikaci moc rád nevidí a podle informací redakce Měšce by při jízdě na Uber měl taxikář odejmout označení taxi, schovat svítilnu a skrýt běžící taxametr, čímž ale porušuje zákon… Pokud licencovaný taxikář akceptuje zrovna běžící vyšší cenu Uberu, která v součtu převyšuje regulovanou cenu pražského či brněnského magistrátu, opět porušuje zákon.

Naproti tomu Taxify dává taxikářům svobodu, nijak se za ně nestydí a svobodně jim umožňuje zapojit se do aplikace.

Legislativní fakta

Česká legislativa říká, že každé vozidlo přepravující lidi za peníze musí být vozidlem taxislužby. Tečka. Žádná další diskuze a možnost tam není. Před Uberem existovala tzv. smluvní přeprava osob (lidově „smluvka“), která označovala dopravce, kteří sice nebyli taxislužbou, ale za peníze lidi vozili. Podle zákona nesměli být označení jako taxi a nesměli přijímat hotovost. Jak to dopadlo, víme, hotovost z vesela přijímali a smluvním přepravcem mohl být takřka kdokoli. Jezdit za 10 Kč/km nebyl problém, jízdy se nevykazovaly a kde není žalobce… když je přece zákazník spokojený.

Toto napravil Zákon 102/2013 Sb., který od 1. května 2013 sjednotil pojmy i pravidla hry v komerční dopravě osob. Jsou tam důležité dva body:

Taxislužba je osobní doprava pro cizí potřeby, kterou se zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě nejvýše 9 osob včetně řidiče a která není linkovou osobní dopravou, mezinárodní kyvadlovou dopravou nebo příležitostnou osobní silniční dopravou. Příležitostná osobní silniční doprava je neveřejná osobní doprava pro cizí potřeby, která není linkovou osobní dopravou nebo mezinárodní kyvadlovou dopravou a kterou se na základě předchozí objednávky zajišťuje přeprava osob včetně jejich zavazadel vozidly určenými k přepravě.

Zjednodušeně napsáno, jízda autem za peníze po Česku je vždy taxislužba (vyjma spolujízdy, ale to jsme si už vysvětlili). Mezinárodní přeprava osob z a do Česka je pak příležitostná osobní silniční doprava.

Vozidlo taxislužby pak buď má, nebo nemá taxametr (další podmínky, které tu nebudeme rozebírat), ale pořád je to vozidlo taxislužby. Pro zajímavost, do tohoto režimu spadl i koncept Novodobé sanitky, která se zákonu také musela přizpůsobit.

Komerční přeprava osob z pohledu legislativy Přepravovat lidi za peníze běžnými auty můžete pouze a jen při splnění těchto podmínek: Živnostenský list.

Koncese na přepravu osob vozidly do 3,5 tuny a max. do 9 míst k sezení.

Evidence na finančním úřadu, zdravotní pojišťovně a sociální správě z titulu podnikající osoby (např. na vedlejší činnost). A dále se to větví, podle toho, kde budete jezdit: 1. Pokud budete jezdit pouze v tuzemsku Průkaz řidiče taxislužby.

Evidence daného vozidla v seznamu vozidel taxislužby.

Místopis, pokud jej daná obec či obce, kde budete lidi vyzvedávat (nikoli přivážet), vyžaduje.

Písemná smlouva o probíhající přepravě (vozidlo nesmí být označeno písmeny taxi ani svítilnou) nebo taxametr (vozidlo pak musí mít žlutou svítilnu s nápisem taxi, informaci o ceně a o provozovateli taxi). 2. Pokud budete jezdit pouze do zahraničí Evidence daného vozidla v seznamu vozidel pro komerční přepravu osob u místně příslušného krajského úřadu. 3. Pokud budete jezdit v tuzemsku i do zahraničí Musíte splnit vše popsané výše. Pokud byť jediná z těchto podmínek není splněna, jde o porušení zákona a následuje sankce od 30 000 do 500 000 Kč. Kontrolu může provádět Policie České republiky, městská/obecní policie a jednotlivé úřady ve spolupráci s jakoukoli policií.

EET postihne jen taxikáře, Uber i Taxify jej hodí za hlavu

Řidiči jezdící pro Uber a Taxify tak z pohledu 4 roky platné legislativy vykonávají činnost řidiče taxi a tedy činnost taxislužby. Pokud na to nemají oprávnění, mají problém. A o tom je pořád celá ta písnička o Uberu. Problém není v „taxikářské lobby“, ale v definici zákona. Buď jej budou dodržovat všechny skupiny podnikatelů v osobní dopravě, anebo jedna z nich bude v konkurenční výhodě, protože je nedodržuje.

Právě proto Uber tak úzkostlivě trvá na tom, že jde o spolujízdu, a nikoli komerční přepravu, protože v opačném případě by musel být postaven mimo zákon. Zatímco v Praze si zákony neumějí vykládat, v Brně jim rozumí. Krajský soud v Brně de iure aplikaci Uberu nezakázal, jen vysvětlil, že buď bude Uber a jejich řidiči (a provozovatelé vozidel Uberu) dodržovat platnou legislativu a pak je tedy vše v pořádku, anebo ji dodržovat nebudou (současný stav) a pak mají problém, protože dumpingovou cenou poškozují ty, kteří zákony dodržují.

Je to asi podobné situaci, jako když jeden podnikatel musí mít nenáviděné EET, být plátcem DPH, pravidelně vypisovat kontrolní hlášení a sledovat datovou schránku, zda někdy někde neudělal chybu, a jiný podnikatel toto všechno hodí za hlavu a dá nižší cenu. Zákazníci jej milují, ale přitom jeho podnikání je nezákonné. Kdo je pak v nevýhodě? Odpověď znáte sami.

Uberova podkova

Taxikáři okrádají lidi. Ale okrást umí i řidič Uberu, a ještě na do dostanete stvrzenku. Říká se tomu „podkova“, z bodu A do bodu B jedete delší trasou a ideálně kvůli dobrému důvodu, např. dopravní situace, je to rychlejší apod. Turista neznající cestu pak vše odkýve, a když bude empatický, ještě rád zaplatí. Anebo řidič Uberu bude úzkostlivě dodržovat předepsanou rychlost, protože je placený i za dobu jízdy.

Toto se běžně děje a je to samozřejmě špatně, píšu to jen pro pořádek, že dobří a špatní jsou na obou stranách barikády.

Cena přepravy osob přes aplikace – PRAHA Ceny Hopin Taxi Liftago Uber Taxify Nástup 30 Kč 0–40 Kč 25 Kč 30 Kč Kilometr jízdy 16,90–20 Kč/km 15–28 Kč/km 9,90 Kč 8,90 Kč Čekání 4 Kč/min. max. 6 Kč/min. 3 Kč 3,50 Kč Cena za 1 min. jízdy není není 3 Kč 3,50 Kč Minimální cena není není 55 Kč 60 Kč Zvýšení ceny ne ne ano, až 1,6násobek (POP) nebo 2násobek (BLACK) ne

Brno: dodržujte zákony a jste vítáni

Vracíme se zpět na začátek. Brněnský Krajský soud dne 7. dubna 2017 předběžným opatřením č. j. 18 Nc 9/2017–46 nařídil holandské společnosti Uber, aby se zdržela protiprávního jednání vůči společnosti LIDO TAXI RADIO, spol. s r. o., která návrh podala (kdo jiný jej měl podat, než nějaká stávající taxislužba?). Uber, resp. jeho řidiči může nadále podnikat, ale musí zajistit, že nabízení služeb Uberu bude na území Brna v souladu s právními předpisy. Pokud by v Brně působilo Taxify, lze očekávat podobné rozhodnutí. (Záznam z tiskové konference)

A protože už víte, že Uber v Česku působí jako holandská společnost, soud je povinen rozhodnutí přeložit do holandštiny, a teprve po jeho doručení musí Uber v Brně svoji činnost pozastavit do vyřešení legislativních závad. Buď se bude soudit, nebo právní vady dá do pořádku, anebo z Brna (a možná z Česka) odejde podobně jako z Dánska, kde Uber rovněž nezakázali, jen mu nařídili dodržovat dánské zákony.

Souboj o nejnižší cenu

Zákazníci Uber a Taxify milují hlavně kvůli ceně. To je jediné, oč tu běží. Na ceně všechno stojí a padá, dejte lidem možnost jezdit „bez dokladu“ za 5 Kč/km a budou stát fronty na „taxíky“. A obě společnosti nabízet nízké ceny umí, byť Uber to umí i opačně: pokud je velká poptávka, své ceny zvyšuje i na dvojnásobek, čímž v součtu spolehlivě překročí i pražský magistrátní strop nejvyšší ceny 28 Kč/km u taxislužby. Další porušení právních předpisů.

Naproti tomu Taxify potřebuje získávat nové zákazníky a jde stále s cenou dolů, což začíná mít povahu soutěže, „kdo zákazníka odveze za nejnižší cenu nebo nejlépe zadarmo“. Zákazníci na cenu totiž slyší, jenže pokud není dotovaná (a to zákazník neví), dříve nebo později takové službě začnou odcházet řidiči, kteří si to umějí spočítat. To byl třeba případ slovenského Hopinu v Praze, který z počátku nasadil pro zákazníky garantovanou cenu 16,90 Kč/km, ale po exodu řidičů ji zvýšil na 20 Kč/km.

Dotace cen jsou dvojsečné. V případě taxi aplikací pak nastává několik problémů. První, aplikaci s dotací ceny za kilometr (či s velkorysým promokódem) začne používat skupina zákazníků jen do doby, dokud bude cena nízká. Poté se opět vrátí k preferované formě přepravy, což taxi nejspíš nebude. To znamená, že aplikace získá zákazníky, kteří nechtějí jezdit taxíkem, ale chtějí jezdit co nejlevněji (a je jim jedno, kdo či co je odveze).

Druhým problémem je nepochopení taxislužby jako celku. Pokud je u správců některých taxi aplikací cílem vytvořit konkurenci městské hromadné dopravě, a ne dalším taxislužbám, pak se jim to daří, protože i autora článku jízda přes Uber či Taxify často vyšla stejně či levněji než při použití metra, tramvaje a autobusu, pokud jde o Prahu (jízdenka stojí 32 Kč na 90 minut). Vnímám jako chybu, když mě veze nová limuzína se silným benzínovým motorem z Prahy z Hradčanské do Chodova a zpět za 250 Kč, jízdu plně pokryji promokódy a v autě včetně zácpy na magistrále strávím takřka hodinu. To, co řidič obdržel, v podstatě celé projel. A protože se má podnikat za účelem zisku a nejde tady o charitu, je to špatně. Ledaže by některé řidiče bavilo jezdit jen tak po Praze a Brně a povídat si s pasažéry. Pak to smysl dává.



Všechny aplikace spojují dvě základny: cestující a řidiči. Cestující nebude mít kdo odvézt, pokud řidiči nedostanou za cestu férově zaplaceno. Férová cena přitom nemusí být ta nejnižší. V taxislužbě totiž může spolehlivě fungovat jen metoda vítěz-vítěz, tedy když je spokojený cestující i taxikář. Pokud je spokojená jen jedna strana, je to vždy špatně.

Otázky a odpovědi

V České republice působí 4 taxi aplikace, které mají přesah i mimo ČR (neuvádím dispečinkové aplikace lokálních taxislužeb). Kromě Uberu a Taxify jde o slovenskou aplikaci Hopin (provozuje jej bratislavská společnost Purpur s. r. o.) a o českou aplikaci Liftago (provozuje ji pražská společnost ADLER Mobility, s.r.o.).

Všem jsem dal možnost vyjádřit se k rozhodnutí brněnského soudu vůči společnosti Uber. A zároveň jsem se zeptal na další otázky.

Uber

Kde působí v ČR: Brno, Praha

Odpovídá Miroslava Jozov á z oddělení komunikace Uber Praha.

Jak vnímáte předběžné opatření brněnského soudu?

Uber a jeho přímý konkurent Taxify používají pojem „privátní řidič“, který ale česká legislativa nezná. Co tento pojem z vašeho pohledu znamená?

Stále trváte na tom, že jste spolujízdou, a nikoli zprostředkovatelem taxislužby?

Co oficiálně potřebuje splnit zájemce o zapojení do Uberu jako řidič? Jak jej ověřujete a kontrolujete?

Jak by měla legislativa reagovat na aplikace, které propojují řidiče taxi, „privátní řidiče“ a zákazníky?

Rozhodnutí nám nebylo doručeno, proto se k němu nemůžeme v tuto chvíli jakkoliv vyjádřit. Nicméně na základě veřejně dostupných informací je rozhodnutí o předběžném opatření platné pouze pro Brno a věříme, že máme přesvědčivé důvody pro úspěšné odvolání. Do doby, něž bude rozhodnutí oficiálně doručeno, nemáme důvod na naší činnosti v Brně cokoli měnit. Je třeba také zdůraznit, že jsme překvapeni zapojením města Brna v civilním sporu, který byl předložen místní soukromou taxi společností. Jsme přesvědčeni, že takové chování je velmi neobvyklé a budeme žádat o jeho vysvětlení.

Taxify

Kde působí v ČR: Praha

Odpovídá Roman Sysel , manažer pro Českou republiku

Taxify je přímým konkurentem Uberu. Jak Vy vnímáte předběžné opatření brněnského soudu?

O situaci v Brně nemáme detailní informace, nicméně pohled Taxify není na Brno optimistický. Z pohledu zahraničních technologických společností nejprve nevyšla expanze do Brna Amazonu a nyní přichází zákaz UBERu, pro rozhodování o expanzi technologických firem do Brna je to jednoznačná zpráva: ‚Raději se rozšíříme jinam.‘

Podobně jako Uber i Taxify používá pojem „privátní řidič“, která však naše legislativa nezná. Proč to označení a co z Vašeho pohledu znamená?

Taxify používají jak profesionální taxikáři, tak privátní řidiči (bez profi licence). Obě tyto skupiny používají Taxify v průměru 7–10 hodin týdně, tedy jako přivýdělek. Privátního řidiče chápeme jako osobu, která nemá koncesi pro provozování Taxi, neshání si zákazníky na ulici, nemůže tedy nikoho mást tím, že nemá označení Taxi, taxametr atd., vozí jen cestující v rámci používání aplikace. Cestující ví, co ho čeká, a souhlasí s tím, proto používá danou aplikaci. K Taxify se tito cestující rádi vracejí, což znamená, že jim to takto vyhovuje.

Taxify, na rozdíl od Uberu, do aplikace zapojuje i taxikáře. Ale v loňském roce jste začali aplikaci zpřístupňovat i běžným soukromým osobám-řidičům, kteří nemají oprávnění k činnosti taxislužby. Nebojíte se možných soudů podobně jako v případě Uberu? Oficiálně tímto umožňujete podnikání ne-podnikatelům, které tak není v souladu s platnou českou legislativou.

Ano, od loňského roku jsme začali v Taxify testovat privátní řidiče a zjistili, že cestujícím nejen nevadí, ale ještě jim dávají v průměru lepší hodnocení než taxikářům. K tomu jediný soudní proces s privátním řidičem dopadl tak, že je nezákonné dávat privátnímu řidiči pokutu. To byla pro nás další jasná zpráva, že místní trh je na to připraven.

Co oficiálně potřebuje splnit zájemce o zapojení do Taxify jako řidič? Jak jej ověřujete a kontrolujete?

Při registraci do aplikace je to především platný řidičský průkaz, čistý trestní rejstřík, věk a kvalitní auto. Po celou dobu používání Taxify je to pak hodnocení od zákazníků. Každý řidič musí mít dlouhodobě minimální hodnocení 4,5 hvězdiček z 5 možných. To je kritérium kvality, které nenahradí žádná nyní platná legislativa. Cestující (a mimochodem také voliči) rozhodují sami o tom, kdo je má vézt.

Jak by měla legislativa reagovat na aplikace podobné Taxify?

Myslím, že by česká legislativa měla vycházet inovativním projektům vstříc. Taxify aktivně spolupracovala a spolupracuje na změnách legislativy v několika zemích. V ČR Taxify zatím bohužel nikdo ke stolu nepřizval. Taxify může nabídnout například řešení z Litvy, kde byla před nedávnem přijata norma, která toto řeší konstruktivně a moderně a která celou legislativu tohoto sektoru zjednodušuje a umožňuje fungování i privátním řidičům. Pokud půjde ČR opačnou cestou, budou se nám tyto firmy vyhýbat a na to pak doplatí celá naše ekonomika. Každá takováto úspěšná inovativní firma totiž pomůže generovat další úspěšné firmy.

Liftago (Praha, Brno, Ostrava)

Kde působí v ČR: Brno, Ostrava a okolí, Praha a obecně kdekoli v ČR, kde se řidiči zapojí

Odpovídá Ondřej Krátký , spoluzakladatel.

Liftago je českým konkurentem Uberu. Jak vy vnímáte předběžné opatření brněnského soudu?

Úředníci nám doposud zakazovali využívat stejných výhod, jakých využívá na úkor svých řidičů Uber. Toto soudní rozhodnutí jim dává za pravdu. Doufáme, že to zároveň donutí Uber se přizpůsobit a spolupracovat na modernizaci zákona a dodržovat jej, než se tak stane. Na českém příkladu je vidět, že dokážeme dělat skvěle hodnocenou službu bez porušování zákona i dnes. V Čechách je několik legálních aplikací, včetně těch dispečinkových, které jsou nám férovou konkurencí.

Uber a Taxify používají pojem „privátní řidič“, který ale naše legislativa nezná. Na tomto základě pak poskytují smluvní přepravu osob bez dalších legislativních povinností. Je to možné i u Liftaga? Pokud ano/ne, proč?

Ne, toto u Liftaga možné není. Vedlo by to jen ke správnímu řízení úřadu s daným řidičem – nesl by veškerou odpovědnost. Není to podle nás etické. Zákony je nejprve potřeba modernizovat.

Co oficiálně potřebuje splnit zájemce o zapojení do Liftaga jako řidič? Jak jej ověřujete a kontrolujete?

Kontrolu provádíme v Praze fyzicky, v Brně a Ostravě online. Řidičům kontrolujeme všechny povinné doklady pro provozování taxi, projdou školením a naším vlastním testem. Dále řidiče i pasažéry kontrolují automatická upozornění na podvodné chování či předražení. Díky tomu řešíme minimum problematických případů. Podmínky navíc upravujeme podle potřeby.

Jak by měla legislativa reagovat na aplikace, které propojují řidiče taxi, „privátní řidiče“ a zákazníky?

Legislativa by měla být především rovná vůči tradičním zprostředkovatelům, novým aplikacím i platformám. Všichni vlastně zprostředkovávají zakázky řidičům. Většina dnešních dispečinků navíc funguje digitálně, i když přijímá zakázky přes telefon. Prostor pro modernizaci je veliký, ať už v možnosti zbavit se papírových účtenek, taxametrů nebo možnost sdílení taxíku více cizími osobami, což prosazujeme. Regulace bude nadále zásadní kvůli dnes chybějící vymahatelnosti zákona, práv spotřebitelů nebo podnikatelů v přepravě. Bude zároveň ovlivňovat daňovou evidenci a řešení dopravní situace.

Hopin

Kde působí v ČR: Ostrava a okolí, Praha

Odpovídá Branislav Zajaček , ředitel marketingu

Hopin je slovensko-českým konkurentem Uberu. Jak Vy vnímáte předběžné opatření brněnského soudu?

Neprináleží nám komentovať rozhodnutia súdov. Veríme však, že súd dospel k tomuto záver po dôkladnom vyhodnotení všetkých právnych skutočností.

Jaké máte zkušenosti s Uberem v Bratislavě/Praze z pohledu provozovatele konkurenční aplikace?

Sme presvedčení, že všetky spoločnosti, ktoré podnikajú v oblasti služieb prepravy osôb musia dodržiavať rovnaké pravidlá, a to bez ohľadu na to, či ide o tzv. tradičné taxi služby alebo spoločnosti, ktoré poskytujú svoje služby cez taxiaplikáciu. Zatiaľ čo naša spoločnosť (HOPIN TAXI) si plní všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívy, vrátane odvodov do sociálneho systému či daňovej povinnosti a rovnako konajú aj naši taxikári, používame taxametre, zákazníkovi dáme riadny blok o zaplatení, naše taxíky sú riadne označené, naša konkurencia nepostupuje rovnako. Vnímame to ako zásadný problém. Z nášho pohľadu ide o nerovnaké postavenie na trhu a dvojitý meter uplatňovaný zo strany štátnych inštitúcií k spoločnostiam poskytujúcim rovnaké služby pre zákazníka.

HOPIN TAXI vždy vítal zdravú konkurenciu na trhu podnikania v oblasti prepravy osôb. Pre všetkých hráčov na trhu musia však platiť rovnaké pravidlá. Dnes tomu tak nie. Pravidlá, ktoré musíme dodržiavať my – HOPIN TAXI, nie sú záväzné pre vodičov UBERu. A to je v rozpore s princípmi zdravej trhovej ekonomiky. Je nevyhnutné, aby sa ako na Slovensku, tak aj v Českej republike zrovnoprávnili podmienky pre všetkých hráčov na trhu, t.j. aj pre prevádzkovateľov služieb tzv. zdieľanej ekonomiky. Úlohou štátnych inštitúcii a magistrátu hlavného mesta je dbať na dodržiavanie pravidiel a nastaviť účinné mechanizmy kontroly, ktoré dnes prakticky neexistujú. Nezainteresovanosť zodpovedných inštitúcii vyvoláva chaos a pnutie, ktoré sa prenáša do svojvoľných protestných aktivít taxikárov, bojujúcich za zrovnoprávnenie trhu.

Uber a Taxify používají pojem „privátní řidič“, který ale česká legislativa nezná. Na tomto základě pak poskytují smluvní přepravu osob bez dalších legislativních povinností. Je to možné i u Hopinu? Pokud ano/ne, proč?

V HOPIN TAXI takéto označenie nepoznáme. Pre našu spoločnosť jazdia riadni taxikári, ktorí spĺňajú všetky podmienky, ktoré im prikazuje legislatíva. Napriek tomu, že sa na prvý pohľad môže zdať, že fungujeme na podobnom či rovnakom princípe, pri objednávke cez taxi aplikáciu HOPIN TAXI príde po zákazníka licencovaný taxikár, ktorý si riadne plní všetky svoje zákonné povinnosti. Samotný výber taxikárov podlieha z našej strany riadnemu výberovému procesu.

Co oficiálně potřebuje splnit zájemce o zapojení do Hopinu jako řidič? Jak jej ověřujete a kontrolujete?

Vodič HOPIN TAXI musí mať taxikársku koncesiu. Samozrejme, nesmie mu chýbať smartfón či iné smart zariadenie (s iOS, Windows Mobile, BlackBerry OS alebo Android OS) s pripojením na internet. Ak tieto dve základné podmienky spĺňa, môže na webe www.hopintaxi.com vyplniť registračný formulár, po ktorého odoslaní ho bude HOPIN TAXI kontaktovať. Uchádzač musí prejsť riadnym výberovým konaním, na ktorom vozidlo zapísané v koncesii ešte, samozrejme, osobne skontrolujeme.

Jak by měla legislativa reagovat na aplikace, které propojují řidiče taxi, „privátní řidiče“ a zákazníky?

Je potrebné nastaviť legislatívne prostredie a kontrolné mechanizmy tak, aby všetky subjekty na trhu v oblasti prepravy osôb mali rovnaké práva a povinnosti a fungovali podľa rovnakých pravidiel.

Prohlášení: Autor článku je držitelem platné koncese pro přepravu osob a nákladu.