 »   »  AKTUALIZOVÁNO Telenovela „Rodičovský příspěvek“: Kdy budeme mít jasno?

Poslanci na schůzi 17. prosince 2019 přehlasovali Senát a prosadili původně schválenou verzi novely zákona o státní sociální podpoře, která počítá se zvýšením rodičovského příspěvku pouze pro rodiče dětí do čtyř let, kteří budou k 1. lednu 2020 dávku aktivně pobírat. Nyní předloha zamíří k podpisu prezidentovi.

Příběhy kolem schvalování některých legislativních změn jsou někdy vskutku mocné. Navýšení rodičovského příspěvku do této kategorie bezesporu spadá. Pojďme se podívat, co bylo, je a co bude.

Slibem nezarmoutíš

Nekonečný příběh kolem zvýšení poslední dobou tolik diskutované dávky nemá své počátky v tomto roce. Navyšovat se měla už od roku 2018, pak od roku 2019 a pak už určitě od roku 2020. Scénářů bylo několik, až se konsenzus ustálil na jednorázovém růstu příspěvku na 300 tisíc korun pro jedno dítě a 450 tisíc korun pro vícerčata.

Vody nejvíce zčeřila ministryně práce Jana Maláčová, která v minulosti neprozřetelně slíbila navýšení dávky pro všechny rodiče včetně těch, kteří už ji dočerpali. Vystřízlivění po jednání v koalici přineslo výrazný obrat, po kterém Maláčová ohlásila zvýšení příspěvku jen pro rodiče dětí, které se narodí od roku 2020. Emotivní reakce ze strany potenciálních voličů však politiky nakonec vylekaly natolik, že ti přislíbili zvýšit „rodičák“ i aktivně čerpajícím příjemcům, rozpočet nerozpočet.

Protože navýšení bude stát provádět v rámci stávajících pravidel pro vyplácení dávky, nestihnou někteří rodiče vyčerpat navýšení v plném rozsahu. Nejčastěji proto, že jejich nejmladší dítě dosáhne 4 let a maximum, které mohou měsíčně čerpat, není dost vysoké na to, aby dávku vybrali dost rychle. Jak čerpání dávky nastavit, aby příjemce stihl z navýšení vybrat co nejvíce, jsme popisovali v článku Rodičovský příspěvek 2020: Návod, jak získáte co nejvíce.

Podpořte daňový balíček, nebo nebude rodičák

To mohl být konec příběhu. Proč ale nepřidat trochu napětí? Zvýšení příspěvku se na to, že má platit od nového roku, schvaluje relativně pozdě. Časovou tíseň zvýšili politici, když ve Sněmovně začali zdržovat hlasování o souběžně schvalovaném daňovém balíčku a na to konto pak i hlasování o „rodičáku“ s tím, že nejprve je nutné protlačit daňový balíček. Vzájemné obviňování u pultíku někdy připomínalo spíš hádku trhovců. Střípky z hádek bylo možné sledovat i na Twitteru.



Fragmenty emotivní debaty se dostaly až na Twitter



Po dlouhých debatách se podařilo předlohu pro zvýšení dávky odhlasovat 6. listopadu.

Aby toho nebylo dost

Poté, co normu posvětila Sněmovna, se novela zákona o státní sociální podpoře, kde je navýšení příspěvku ukotveno, dostala do Senátu. Ten však na svém jednání 4. prosince shledal (i po doporučení ústavněprávního výboru), že nastavené změny nejsou spravedlivé, protože ze zvýšení vylučují rodiče dětí do čtyř let, kteří už příspěvek dočerpali, a trestá tak například i ty, kteří se vrátili do práce dříve. Senátoři proto odhlasovali pozměňovací návrh, jenž má umožnit navýšení dávky získat prostřednictvím podané žádosti i rodičům, kteří už ji dočerpali. Vlastně tím tak podpořili myšlenku původního návrhu ministryně práce, který ale neprošel přes jednání v koalici.



Na jednání (přesný průběh ze 13. schůze Senátu zachycuje stenozáznam) zazněla například i kritika způsobu navyšování příspěvku. Tento návrh vyvolává velké emoce a dohady. Já osobně za tu příčinu považuji především to, že se dlouhou dobu ta částka nevalorizovala, a najednou k tomu dochází skokovým způsobem. A hranice mezi těmi, kteří těch 80 000 dostanou, a těmi, kteří ne, je velmi těsná, uvedl senátor Jiří Dienstbier. Na tomto místě se sluší připomenout, že Olga Richterová (Piráti) se snažila valorizační mechanismus do dávky implementovat, její pozměňovací návrh ale Sněmovna neschválila.

Pro změnu předlohy hlasovalo 70 senátorů ze 74 zúčastněných (včetně senátorů z ANO a ČSSD), proti nebyl nikdo.

Příležitost zvrátit věc ve svůj prospěch znovu cítí i rodiče dětí mladších 4 let, kteří kvůli dočerpání příspěvku na navýšení dosáhnout nemají. Ve skupině na Facebooku tak na stránce Zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče s dětmi do 4 let vznikla například iniciativa #takepecujeme, která upozorňuje na to, že i rodiče, kteří dávku dočerpali, nadále o své dítě mladší 4 let pečují, a splňují tak podmínku pro pobírání příspěvku danou zákonem. Stránka poukazuje i na příběhy, resp. konkrétní důvody jednotlivých rodičů, kteří dávku museli čerpat rychleji a kvůli tomu na navýšení nedosáhnou (např. tíživá finanční situace kvůli zdravotním komplikacím, která přiměla rodiče zvýšit měsíční dávku a zkrátila tak dobu čerpání apod.).