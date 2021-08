Přehledně: Jaké další změny čekají rodičovský příspěvek?

Plánované navyšování rodičovského příspěvku není jedinou chystanou změnou, která tuto dávku čeká. Do tří let je nutné ji změnit podle požadavků evropské směrnice. Další novinky se plánují na Ministerstvu práce a sociálních věcí a ve Sněmovně.

Ví se o kolik, otázkou je pro koho

Navrhované zvýšení rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc (a z 330 na 450 tisíc u vícerčat) je dobře známé a podrobně jsme o něm informovali v článku Jak se nepřipravit o navýšení rodičovského příspěvku?

Zdálo se, že po dlouhých diskusích je jasné, o kolik se příspěvek zvýší a komu. Tedy že vzroste rodinám, které pečují o nejmladší dítě do čtyř let a v době účinnosti zákona (která se předpokládá na 1. leden 2020) dávku stále aktivně čerpají.

Novela zákona o státní sociální podpoře je nyní ve Sněmovně. Její konečnou podobu tak stále mohou ovlivnit pozměňovací návrhy.

Příspěvek pro více rodin a pravidelná valorizace

Někteří poslanci (konkrétně Jan Bauer, Tomáš Martínek a Pavla Golasovská) se totiž v samostatných návrzích opět snaží prosadit, aby na vyšší dávku vznikl nárok všem rodinám, které budou v době účinnosti zákona pečovat o nejmladší dítě do čtyř let.

Poslankyně Olga Richterová zase podala návrh, podle kterého by se dávka valorizovala podle vývoje růstu cen a reálných mezd a který by změnil i způsob stanovení minimální měsíční částky, kterou může příjemce čerpat.

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová navrhuje, aby mohli rodičovský příspěvek čerpat také prarodiče.

Sněmovna má o předloze hlasovat na říjnové schůzi. Vzhledem k doporučením sociálního výboru a politické vůli se však dá očekávat, že alespoň z hlediska vymezení nároku na zvýšení dávky už její znění zůstane beze změn.

Stejný dokument také členským státům nařizuje poskytnout novopečeným tatínkům právo na otcovskou dovolenou, minimálně v délce deseti pracovních dnů. Právo na otcovskou dovolenou nemá být podmíněno splněním požadavku na odpracovanou dobu nebo na dobu trvání pracovního poměru a vznikne bez ohledu na osobní nebo rodinný stav pracovníka. Stávající pravidla otcovské dovolené jsme popisovali v článku Kolik dostanete za 7denní otcovskou pro novopečené tatínky? (PŘÍKLAD)

Do tří let změny u rodičovské dovolené

Další změny vyplývají ze schválené evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

Dokument nařizuje pružnější čerpání rodičovské dovolené. Pružným uspořádáním práce má podle směrnice být možnost pracovníků přizpůsobit si rozvržení práce, včetně využívání práce na dálku, pružného rozvržení pracovní doby nebo kratší pracovní doby a možnost čerpat rodičovskou dovolenou i po částech.

Směrnice slibuje občanům v EU nárok na alespoň čtyři měsíce trvající rodičovskou dovolenou, kterou mohou vybrat maximálně do osmi let věku dítěte. Dva měsíce rodičovské mají být navíc nepřenosné, aby se zvýšila motivace se v péči o potomka aspoň trochu vystřídat.

Důsledky směrnice podle všeho dopadnou i na rodičovský příspěvek. Potvrdila to například Kateřina Jirková z Ministerstva práce a sociálních věcí, která podle ČTK na konto schválené evropské legislativy uvedla, že není možné směrnici transponovat, aniž se změní rodičovský příspěvek.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávkou nemocenského pojištění. Vzniká tak pouze zaměstnankyním nebo OSVČ, které se v době nástupu na mateřskou účastní nemocenského pojištění. Žadatelka o mateřskou musí být nemocensky pojištěna minimálně 270 dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Pro OSVČ platí ještě podmínka, že musí být za poslední rok před nástupem na mateřskou účastna nemocenského pojištění nejméně po 180 dní. Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. Denní vyměřovací základ se většinou zjišťuje z příjmu za posledních dvanáct měsíců před nástupem na mateřskou. U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na PPM. Průměrný denní příjem se následně upravuje pomocí tří redukčních hranic.

Rodičovský příspěvek podle výše příjmu?

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v souvislosti se změnami uvedla, že by se rodičovský příspěvek mohl stát pojistnou dávkou a jeho výše by se odvíjela od předchozího příjmu. Stanovovat by se mohl stejně, jako je tomu nyní u peněžité pomoci v mateřství (lidově mateřské). (V současnosti rodičovský příspěvek není pojistnou dávkou a nárok na něj vzniká na každé nejmladší narozené dítě do čtyř let).

Náměstkyně Kateřina Jirková zdůraznila, že je nutné si nejprve odpovědět na otázku, co se od této dávky vlastně očekává. Rodičovský příspěvek podle ní v současnosti nahrazuje příjem rodiče, podporu na dítě či výdaje kvůli nedostatku školek.

Náměstek pro legislativu Petr Hůrka ale uvedl, že EU požaduje, aby byl příspěvek sekundární dávkou k mateřské a fixoval se na kompenzaci ztráty výdělečné činnosti. Proto připustil, že by se do budoucna mohly vyplácet i dávky dvě. Jedna pro rodiče jako náhrada za ušlý výdělek a druhá na dítě.

Letos schválenou evropskou směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem musí členské země do svého práva implementovat s účinností nejpozději do začátku srpna 2022.