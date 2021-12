Spolupráce České pošty s AliExpressem nefunguje tak, jak pošta slibovala. Jak si poradit?

Česká pošta v minulosti avizovala spolupráci s tržištěm AliExpress. Měla usnadňovat doručování balíčků do hodnoty 150 eur tak, že kupující zaplatí DPH při nákupu a AliExpress za něj zároveň vyřídí celní prohlášení, takže zásilka pak bude bez dalšího doručena, jako by šlo o balík zaslaný z ČR. Jak jsme zjistili z příběhů nespokojených zákazníků, systém zdaleka nefunguje hladce a plané sliby způsobují spíš problémy.

Ukazuje se, že takhle jednoduše může doručení probíhat jen v některých případech. Informace kolem tohoto systému doručování jsou zmatené a neúplné a jasno v nich nemají občas ani zaměstnanci České pošty (ČP).

Navíc pro ně platí staré dobré: když dva dělají totéž, není to totéž. Tím spíš, že jde o tak robustní instituci, jakou je ČP. Problémy systému, který měl doručování usnadnit, krásně ilustruje popis situace jedné naší čtenářky: Po dopisování s dalšími třemi lidmi, kteří odebírají stejnou knižní subskripci, a tedy obdrželi ve stejný termín totožně vyhlížející balík s totožným obsahem, jsem zjistila, že nám všem byly balíky procleny jinak. První osoba zaplatila poplatek 150 Kč + DPH, druhá osoba zaplatila 200 Kč poplatek (bez DPH, celnice reflektovala dodatečně poslané číslo IOSS), třetí osoba nemusela nic dokládat (balík prošel bez poplatků). Mně balík účtovali s poplatkem 200 Kč + DPH.

Zboží z AliExpressu bez „papírování“

Česká pošta (ČP) svou spolupráci s tržištěm AliExpress oznámila už na podzim 2020. Na základě dohody uzavřené mezi oběma firmami se bude spolupráce postupně rozšiřovat a jejím cílem je, aby se ČR v roce 2021 zařadila do skupiny zemí, ve kterých budou zásilky doručovány do deseti dnů od objednání na AliExpressu. Při doručení prostřednictvím České pošty také budou mít zákazníci jistotu, že zásilka nebude zatížena dodatečnou DPH nebo clem, protože zásilky budou předem propuštěny do volného oběhu v rámci EU v Belgii. Pro zákazníky se při nákupech nic nemění. Postup zadávání objednávek přes AliExpress zůstává stejný, uvedla tehdy ČP ve své tiskové zprávě, která se ale za nějaký čas potichu ztratila z webu.

Naštěstí však platí, že co internet schvátí, už nenavrátí, a proto se zpráva dá stále na internetu najít alespoň jako screenshot.



Autor: Gabriela Hájková z web.archiv.org Tuto tiskovou zprávu už na webu ČP nenajdete

Ani ne rok poté pošta na spolupráci odkázala v tiskové zprávě o stejné spolupráci, tentokrát s tržištěm Wish. Znovu zde opakuje, že při doručení přes ČP budou zásilky předem propuštěny do volného oběhu v rámci EU (opět tedy bez papírování).



Autor: Gabriela Hájková z webu ČP Obrázek tiskové zprávy o spolupráci s Wish, pro jistotu

Od té doby se na webu ČP žádná další informace o případných změnách ve spolupráci s těmito tržišti neobjevila, ale prvního října přibyla další aktualita. Zde ČP opět zmiňuje, že nakupujete-li zboží z Asie od obchodníka, který je zapojen do systému IOSS, zaplatíte DPH už při nákupu a nemusíte podávat celní prohlášení: V případě, že je obchodník zapojen do systému IOSS, nemusí adresát vyplňovat žádné celní prohlášení, ani dodatečně platit DPH přímo při doručování zásilky. Veškeré administrativní náležitosti vyřizuje odesílající e-shop v systému, který komunikuje jak s Českou poštou, tak s Celní správou. Na to, zda je, či není e-shop zaveden v systému IOSS, nemá Česká pošta vliv, ale podle dosavadních zkušeností tuto možnost plánuje využít většina velkých zahraničních e-shopů.



Autor: Gabriela Hájková z webu ČP Další příslib, tentokrát pro více e-shopů

I naší redakci ostatně mluvčí Matyáš Vitík v polovině listopadu napsal, že: Pokud si člověk objedná zboží z Wish nebo AliExpress a doručení je přes ČP, tak klient ani neplatí DPH, ani clo a nemusí se zabývat celní administrativou, protože zásilky jsou v ČR podány jako vnitrostátní a klient je tak dostane v režimu, jako by balíček byl podán a odeslán v rámci ČR.

Více si přečtěte v článku Co dělat, když po vás pošta chce neoprávněný poplatek za balíček z platforem AliExpress a Wish?

Tyto informace jsme tlumočili v souvislosti s případem čtenářky, kterou ČP při doručování balíčku z AliExpressu bez upozornění zastoupila v celním řízení a požadovala (i přes systém IOSS) za toto zastoupení poplatek a úhradu DPH, které bylo zaplaceno při nákupu. Po zaslání čísla zásilky mluvčí ČP Matyáš Vitík uznal, že v daném případě nepostupovala pošta správně a řešením je úhrada poplatku a poté podání stížnosti, v rámci které by byly peníze vráceny. Jak ukázala realita, reklamace jsou v těchto případech s různým odůvodněním i zamítány, takže toto řešení nelze bez dalšího nadále považovat za obecně platné.

IOSS (Import One-Stop Shop – jedno správní místo pro dovoz) je nový model placení DPH při dovozu zboží do EU, který se dá využít jen pro zásilky do hodnoty 150 eur. DPH v tomto případě platíte při nákupu zboží. E-shop by měl následně předat zaplacené DPH svému zástupci, který je speciálně pro tyto účely registrován k DPH v jedné členské zemi EU. Tento zástupce by měl odvést DPH finanční správě státu, kde je registrace provedena.

Teorie vs. praxe

Až obdržíme od České pošty a Celní správy ČR odpovědi na naše otázky, vydáme na toto téma další článek, nebo informace doplníme do tohoto článku. Na naši žádost o vyjádření ze strany AliExpressu a Wish jsme neobdrželi žádnou reakci.

Jaké bylo naše překvapení, když jsme po zveřejnění článku zjistili, že podobných příběhů je celá řada. Jejich podoby jsou rozmanité, proto jsme je všechny přeposlali České poště k reakci, kterou jsme dosud neobdrželi. Ze získaných reklamačních konverzací našich čtenářů jsme však vyčetli, že aby avizovaný systém spolupráce mezi ČP s platformou AliExpress fungoval tak, jak pošta prezentuje, musí být splněna řada podmínek, o kterých nikdy neinformovala a které nejsou nikde zmíněné, natož vysvětlené.

Nakonec to tedy vypadá, že místo systému jde částečně o dílo náhody. Abyste dostali doručenou zásilku bez dalšího, musí jít o souhru splněných podmínek, přičemž vy některé z nich nemáte jak ovlivnit. Existuje ovšem pár věcí, kterými své šance na úspěch můžete zvýšit.

Kdy zásilku doručí Česká pošta?

V tiskových zprávách je popisovaný systém zmiňován v souvislosti s tím, že zásilku musí doručovat Česká pošta. Zde začíná první problém. AliExpress není e-shop v klasickém smyslu. Jde o tržiště, kde se o pozornost zákazníků uchází řada prodejců. Ti poskytují nějaké druhy dopravy. Systém ale není jednotný, takže jeden prodejce nabízí jiné druhy než jiný nebo nenabízí stejně široký výběr možností doručení. Zákazník tak nemá moc šanci poznat, že právě tento druh dopravy bude v cílové destinaci doručován přes ČP.

Proto jsme se obrátili po vydání prvního článku na poštu s dotazem, které druhy dopravy by měli zákazníci volit.

Obě platformy dodávají zboží do ČR různými dopravci a různým způsobem. Česká pošta zásilky AliExpressu a Wish dostává jak již proclené v EU a distribuuje je po ČR jako vnitrostátní, tak neproclené přes jiné operátory (zahraniční pošty). Dopravci, které zboží do ČR z těchto platforem dovážejí, tedy užívají jak možnosti doručení již procleného zboží, tak doručení bez zprocesování celního procesu. Nemůžeme zaručit, že tentýž dopravce z Číny posílá zásilky do ČR výhradně jednou cestou, a to proclené přímo do České pošty, nebo využije i možnosti zahraničního operátora, který do České pošty dodá zásilky neproclené. Jedná se stále o pilotní projekt, který testujeme, a do budoucna jej chceme rozšířit tak, aby pro koncové zákazníky bylo dodání objednaného zboží co nejjednodušší, uvedl v reakci Vitík.

Takže ČP vlastně nemůže avizovaný systém zaručit a není schopná ani napovědět, který druh dopravy byste měli volit. Zákazníci by si ale zasloužili tuto informaci vědět předem navzdory tomu, že jde o první „pihu na kráse“.

Vždy je lepší volit dopravu, která má u sebe poznámku „tracking available“. Sledovací číslo se během doručování může měnit.

Vzhledem k tomu, že autor na těchto tržištích nenakupuje, odpovědi jsme za ČP ani tržiště nezískali a test vzhledem k době dodání nyní není řešením, není se čeho chytit. Kromě předchozích zkušeností samotných nakupujících, kteří volí dopravu AliExpress Standard Shipping, která by se měla používat pro produkty s hodnotou cca nad 5 USD. Zásilka by pak měla putovat přes evropské překladiště v Belgii, kde vyřídí celní prohlášení (DPH platíte při nákupu).

Podle serveru Živě.cz a Český Ali.cz by podobně mohla fungovat i AliExpress Saver Shipping, která má být určena pro produkty nižší hodnoty (ale některé čtenářské zkušenosti napovídají, že číslo zásilky v tomto případě nejde zadat do eCePu).

Získat balíček bez dalšího papírování můžete i při využití tzv. combined delivery, kdy vám bude doručeno několik různých zásilek v jednom balíčku, který se zkompletuje v distribučním centru (a v tom okamžiku by se mělo změnit i sledovací číslo zásilky). Tuto možnost ale neposkytuje každý prodejce. Informaci o tom byste měli najít buď přímo u produktu, nebo v košíku. Bývá podmíněna určitou minimální hodnotou nákupu.

Pokud prodejce nenabízí AliExpress Standard Shipping, můžete hledat stejný produkt u jiného prodejce, který tuto dopravu v nabídce má. Podle serveru Český Ali.cz vám s tím může pomoc doplněk v prohlížeči s názvem AliExpress Superstar.

Kdo podá celní prohlášení?

Nejčastějším problémem, se kterým jste se na nás obraceli, byla situace, kdy čekáte balíček, který měl být doručen bez celního prohlášení a platby DPH (DPH uhrazena při nákupu), a přesto místo zásilky obdržíte papírek s výzvou k úhradě poplatku za celní zastoupení přes ČP (o které jste nestáli a k němuž jste poštu nyní nezmocnili) a k úhradě DPH. Z odůvodnění ze strany ČP v rámci reklamací jsme vyrozuměli, že důvodů může být několik.

Podklady k zásilce neobsahují vaše kontaktní údaje

Z informací o reklamačním řízení jednoho z čtenářů vyplývá, že pokud ČP obdrží vaše kontaktní údaje, měla by vás teoreticky vyzvat k tomu, abyste si celní řízení vyřídili sami (z příběhů čtenářů vyplývá, že ani to není jistota, ale jako argument pro reklamaci dobrý.)

Pokud ČP obdrží kontaktní údaje adresáta (telefonní číslo, e-mailovou adresu) v rámci datové zprávy ITMATT, která je poště zasílána ze strany odesilatele po podání zásilky v zemi původu a obsahuje veškeré informace o zásilce, vč. údajů o adresátovi, odesílateli a obsahu zásilky, ČP standardně informuje adresáta před příchodem zásilky prostřednictvím SMS zprávy, příp. e-mailového oznámení, uvádí v reklamaci celní deklarantka z ČP.

Bez ohledu na skutečnost, že vám ČP přímo neposkytla informaci o zásilce, nicméně

nedošlo k narušení vašeho práva odbavit si zásilku sám, tzn. podat celní prohlášení

prostřednictvím aplikace eCeP v rámci cPortálu Celní správy ČR, uvádí dále zaměstnankyně ČP. Protože se jednalo o zboží z AliExpressu, je to v rozporu s tím, co ČP hlásala do světa. Pro mnohé ale může být zadání údajů do aplikace Celní správy ČR eCeP lepší řešení než platit poplatek a znovu i DPH a poté se s nejistým výsledkem handrkovat o jejich vrácení.

Jak dále uvidíme, eCeP byste měli zadávat, pokud neobjednáváte z evropských skladů (např. proto, že mají omezenější nabídku).

Můžete také zkusit vyplnit Žádost o elektronické zasílání oznámení o příchodu zásilek ze zahraničí na webu ČP.

Pošta odkazuje na zvláštní režim, v jehož rámci nepotřebuje plnou moc

V rámci některých reklamací na zastoupení v celním řízení bez udělení plné moci pošta odpovídá s tím, že zásilka byla odbavena v tzv. zvláštním režimu podle údajů zadaných odesilatelem při podání. K odbavení ve zvláštním režimu není vyžadována plná moc. Pokud chcete podat stížnost ohledně výše celního dluhu, je nezbytné zásilku převzít a celní poplatky uhradit. Dokud není zásilka doručena adresátovi, je stále majitelem zásilky odesilatel. To znamená, že není možné podat stížnost s výší celního dluhu, pokud nebudete zásilku vlastnit, uvádí reklamant z Odboru celní deklarace ČP.

Podle dokumentu ČP (str. 6) je zboží ve zvláštním režimu v případě zásilky do hodnoty 150 eur, pokud jste nezaplatili DPH. Mělo by jít tedy o nákup ze třetích zemí od obchodníka, který není zapojen do systému IOSS.

Na straně 8 ale v tabulce do zvláštního režimu zařazuje i situaci, kdy je obchodník zapojen v sytému IOSS (DPH uhradíte při nákupu) a celní řízení proběhne v ČR. Navzdory předchozímu tvrzení v tiskové zprávě je v tabulce uvedeno, že je potřeba podat elektronické celní prohlášení.



Autor: Gabriela Hájková z webu ČP O dvě stránky dál je informace trochu jiná

Na zvláštní režim odkazuje ČP v reklamacích i v situacích, kdy si zákazníci stěžují, že je při nákupu z AliExpressu zastoupila ČP, takže reklamační oddělení se očividně řídí tabulkou na str. 8 a nám z toho opět vyplývá, že bez celního prohlášení si nakoupíte jen v situaci, kdy nakupujete z AliExpressu, ale vybíráte zboží z evropského skladu, a u zásilky tak celní řízení vyřídí jiná evropská země.

Podle informací z reklamačního řízení jednoho ze čtenářů se ČP odvolává v souvislosti se zvláštním režimem i na to, že u zásilek do 150 EUR, u kterých se rozhodnou neuložit je do dočasného skladu 120, vás pošta může v celním řízení zastoupit i bez udělení plné moci. Do skladu se prý ukládají zásilky na základě rentgenového skenu. Co to ale přesně znamená, se nedozvěděl čtenář ani naše redakce, která se o podmínky pro zvláštní režim zajímala v zaslaných otázkách (pokud získáme od ČP odpověď, doplníme ji).

ČP má z minulosti vaši plnou moc k zastupování

Může se stát, že jste v minulosti při nějaké příležitosti podepsali České poště plnou moc k zastupování v celním řízení (ani si toho nyní nemusíte být vědomi). Pak vás ČP zastupuje automaticky. Pokud byste v tomto případě chtěli odmítnout balíček, u kterého vás ČP zastoupila, musíte přesto uhradit svůj celní dluh, právě kvůli plné moci.

Svou udělenou plnou moc můžete odvolat e-mailem na adrese sklad.praha120@cpost.cz. Do zprávy musíte uvést adresu, na kterou byla plná moc udělena (dle čtenářské zkušenosti můžete mít trable i s odvoláním plné moci – na vyjádření ČP k tomuto problému stále čekáme).

Vězte, že plnou moc jste mohli předat poště i vyplněním formuláře na webu PoštaOnline v sekci Celní řízení. Služba celního zastoupení byla do konce října ze strany ČP bez poplatku, takže spousta lidí udělila plnou moc poště touto cestou. Ačkoli akce už netrvá, udělená plná moc je stále v platnosti a vy ji musíte aktivně zrušit.

Číslo zásilky nelze zadat do eCeP

Číslo zásilky se obvykle skládá z 12–13 znaků. První dvě jsou písmena, následuje devět číslic a na konci je opět jedno nebo dvě písmena. Pokud byla zásilka zakoupena na AliExpressu a její číslo končí znakem „F“, pak není podle Celní správy podání celního prohlášení vyžadováno, protože dané zásilky jsou odesílány ze skladiště na území EU, kde je jim již vyměřena DPH a budou příjemcům doručeny v rámci vnitrounijního obchodu.

Čtenáři často zmiňovaným problémem je, že číslo zásilky nelze zadat do eCePu – systém ho prostě nezná. A to navzdory tomu, že podle sledovací aplikace už je třeba zásilka v ČR. eCeP je schopen vypisovat hlášku ‚zásilka není v systému ČP‘ až do poslední chvíle. Vy to zkoušíte každých pár hodin, protože na sledovacím čísle je uvedeno, že již přistál na Ruzyni, a nakonec stejně vyskočí hláška ‚celní prohlášení bylo již podáno‘ (tedy jménem ČP a s tučným poplatkem), popisuje čtenářka svou zkušenost. A zdaleka není jediná. Příběhů lidí, kteří svou zásilku sledují, aby si mohli eCeP vyplnit a místo funkčního čísla zásilky narazí rovnou na informaci o zastoupení v celním řízení ze strany ČP, jsme četli několik. Stejně tak stížností na to, že původní číslo zásilky není možné zadat do eCePu a žádné nové pošta nepřidělila.

Podle videonávodu na webu Celnička.cz je uvedeno, že celní prohlášení lze do eCePu zadat až ve chvíli, kdy je zásilce přiděleno číslo, které byste měli zjistit od dopravce, tedy od České pošty. Podací číslo zásilky v žádném případě není číslo objednávky nebo jakékoliv jiné číslo přidělené objednávce prodejcem. Podací číslo je zásilce přiděleno až v okamžiku, kdy je zásilka předána do přepravy poštovnímu přepravci v zahraničí. Většina prodejců toto číslo následně do svých systémů k jednotlivým objednávkám přiřazuje. V ostatních případech se můžete pokusit si podací číslo od prodejce vyžádat, vysvětluje Celní správa ČR na webu Celnička.cz s tím, že na přidělení podacího čísla zásilky nemá Celní správa vliv a jeho ověření u dopravce provádí z důvodu, aby se zabránilo dvojímu podání v jedné věci a tím i dvojímu zdanění.

Struktura podacího čísla zásilky Podací číslo zásilky se zpravidla skládá z: prefixu: kód druhu zásilky, skládá se většinou z dvoumístného alfabetického kódu, např. CE, obchodní balík z ciziny,

čísla zásilky: devět nebo deset číslic,

sufixu: kódu označujícího podavatele (např. C), nebo ISO kódu země původu (např. GB pro Velkou Británii a Severní Irsko) Více informací o struktuře a formátu podacího čísla zásilky, včetně kódů pro jednotlivé druhy zásilek přepravovaných a doručovaných ČP, najdete na jejím webu.

Na otázku, jak vychytat ten správný čas na vyplnění eCeP a jak se včas dostat ke správnému formátu čísla zásilky, než převezme otěže ČP, nám nebyla schopna odpovědět pošta ani Celní správa ČR (pokud nám odpoví, informace sem doplníme).

Znovuvyměření DPH

S nechtěným zastoupením v celním řízení je většinou spojen i požadavek na úhradu DPH navzdory tomu, že jste ji platili už při nákupu. Důvodem bývá chybějící IOSS číslo na průvodce u zásilky (v opačném případě zkuste stížnost).

Při nákupu tedy ideálně napište prodejci poznámku, aby do průvodních dokladů k zásilce nebo do elektronické zprávy ITMATT toto IOSS číslo uvedl (ačkoli trable s doručením zásilky se v praxi vyskytly podle čtenářů i v případě, že prodejce podle svého prohlášení IOSS uvedl – zde ale nemáme jak ověřit, že mluví pravdu).

Pokud je hodnota zásilky do 150 eur, může tržiště obchodníkům povolit, aby omezeně využívali jeho čísla IOSS. U AliExpressu by mělo být IOSS číslo IM5280002556. Adresa pro eCeP je v tomto případě: Alibaba.com Singapore e-commerce private Ltd., NL826439810B018 Shenton Way, #45–01 Axa Tower, Singapore

Pokud si nejste jistí, že průvodní doklady číslo IOSS obsahují, vyplňte eCeP, nebo se snažte informaci doručit Celní správě jinou cestou. Zamezíte tak tomu, že po vás bude vyžadována další platba DPH. V aplikaci eCeP číslo IOSS zadáváte jako „Dodatečné daňové údaje“.

Sama celní správa k tomuto uvádí: Při použití systému jednoho správního místa většinou (ale ne vždy) celní řízení proběhne v jiném členském státě než v ČR a zajistí ho např. přímo zástupce e-shopu nebo dopravce. V takovém případě tedy nebudete muset celní prohlášení podávat sami a zásilka vám může být přímo doručena např. Českou poštou, protože ta s ostatními přepravci spolupracuje. Podle Šárky Miškovské, mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně, se tyto případy vztahují na situaci, kdy nakupujete přes AliExpress, ale vybíráte si zboží z evropských skladů.

Pokud objednáváte zboží ze zemí mimo EU a zásilka je dopravena přímo do ČR (celní řízení tedy neproběhne v jiném členském státě EU), musíte podle Celní správy ČR podat celní prohlášení přes eCeP. Pokud nejprve zásilka doputuje do jiného členského státu, musíte podle celní správy podat celní prohlášení, jen pokud jste zboží na e-shopu koupili bez DPH (obchodník tedy není zapojený do systému IOSS).

Pokud jste zaplatili DPH podruhé, můžete na celní úřad podat žádost o vrácení. Musíte ale podle celní deklarantky ČP doložit právě číslo IOSS na faktuře, objednávce či jiném dokladu od prodejce, nebo aspoň pomocí konverzace s prodejcem.

O vrácení můžete žádat celní správu i přes ČP. Aby ta mohla požádat o opravný prostředek prostřednictvím dodatečného uplatnění čísla IOSS, musíte ji k tomu ale zmocnit.

Když přepravcem není Česká pošta

Pro úplnost dodejme, že podat celní prohlášení po vlastní ose přes aplikaci eCeP můžete pouze v případě, že je přepravcem zboží Česká pošta. Důležité je, aby příjemce disponoval identitou ke ztotožnění. Pokud je e-shop registrován k DPH v některém z členských států EU, má svoje identifikační číslo, tzv. IOSS, které je nutné do systému zadat. Zkrácení doby doručení zásilky je možné, pokud příjemce obdrží od e-shopu podací číslo a má k dispozici další potřebné údaje o zboží, jako jsou hmotnost, údaje o odesílateli, sazební zařazení zboží, dále je nutná informace o hodnotě zboží a dalších poplatcích spojených s doručením zboží. V tomto případě může využít eCePu a podat celní prohlášení ještě před příchodem zásilky do ČR, uvedla Miškovská pro server Měšec.cz a doplnila, že kromě ČP může celní prohlášení vyřizovat subjekt, který má schválenou elektronickou komunikaci na základě povolení vydaného celní správou. Nejedná se tedy jen o národního přepravce, ale např. o DHL, Fedex, TNT apod.

V souvislosti s vyplňováním eCePu Miškovská upozornila, že často příjemce zásilky zapomene uvést IOSS daného e-shopu a zásilka je pak proclena i s DPH, kterou už platil. V souvislosti s chybou nebo chybějícím údajem zadaným do eCePu zmínila také novou možnost požádat Celní úřad Praha Ruzyně o opravu celního prohlášení. Žádost může být napsána volnou formou. Do žádosti je nutné uvést, kdo žádá, o co žádá a jaké navrhuje řešení. Lhůta je 3 roky od propuštění zboží do volného oběhu, upřesnila.

Odvolávám, co jsem slíbil…

Vypadá to, že minulé zprávy ČP prostě celý systém doručení z AliExpressu příliš zjednodušily a nebraly ohled na řadu faktorů, které zde hrají podstatnou roli. Ostatně i mluvčí ČP Matyáš Vitík po poukázání na nedostatky uvedl, že zásilky ze třetích zemí jsou dvojího charakteru. Celní náležitosti mohou být vyřízeny odesílatelem a vše zahrnuto v ceně. Tato informace bývá, ale nemusí být uvedena na WWW odesílatele. AliExpress a Wish jsou ale v podstatě tržiště, kdy pod jednou hlavičkou vystupují tisíce prodejců, a tak dát nějaký univerzální návod nelze. Zásadní je to, jak daný prodejce komunikuje, řekl nám Vitík. Vyjádření tedy najednou nabralo poněkud jiný směr.

I poslední tisková zpráva ČP z prosince najednou upozorňuje na to, že na zásilky z Číny a Velké Británie je nutné podat elektronické celní prohlášení a žádné výjimky dané systémem IOSS nebo spoluprací s tržišti AliExpress a Wish (navzdory svému původnímu opakovanému tvrzení) nezmiňuje.

Velká Británie už není součástí EU, takže máte-li odsud objednaný balíček, přijde vám v režimu doručení ze třetích zemí.

ČP v poslední zprávě uvádí, že pokud čekáte na balíček z Číny nebo Velké Británie, možná už dávno leží ve skladu ČP. Od října i drobné zásilky ze zemí mimo Evropskou unii podléhají dani z přidané hodnoty a proclení. Pro každou z nich je proto nutné podat elektronické celní prohlášení, uvádí Ivo Vysoudil s tím, že ve skladech ČP čekají tisíce zásilek ze zemí mimo EU a jejich počet stále narůstá, protože lidé ignorují výzvy ČP k vyplnění formuláře a plné moci, aby se mohly zásilky proclít a dodat konečnému příjemci. Pošta po zmocnění vše potřebné zařídí. Bez součinnosti zákazníků ale tyto zásilky zpracovat a vyskladnit nemůže . Tedy tak trochu ode zdi ke zdi.

Vysoudil dále za ČP – poprvé od vyhlášení spolupráce s první čínskou platformou – vysvětluje, že při objednávání zásilek ze třetích zemí je vhodné uvádět e-mailovou adresu, přes kterou bude adresát kontaktován. V současnosti má mít ČP k dispozici e-mail u 30 % zásilek, zbytek adresátů je kontaktován dopisem. Klienty informujeme už před příchodem zásilky do ČR SMS zprávou, že můžou očekávat zásilku, a dále je žádáme o poskytnutí dat přes webový formulář, za což můžou získat také slevu. Také mohou ČP zmocnit pro zastupování v celním řízení. V případě, že je zásilka již uložena v dočasném skladu a žádáme o zastupování, klient už na slevu nemá nárok, uvedl Ondřej Kučera, manažer útvaru mezinárodní pošta.

Z toho vyplývá, že se vyplatí zkusit prodejce v poznámce objednávky požádat, aby do zprávy ITTMATT uvedl kromě čísla IOSS i váš mobilní telefon a e-mail. K diskusi je, kolika spotřebitelům opravdu přijde avizovaná SMS, aby stihli zareagovat, než bude balíček uložen do dočasného skladu.

Legislativa EU určuje povinnost proclít zásilky ze třetích zemí do 90 dnů. ČP ve spolupráci s celním úřadem dělá vše pro to, aby byla doba co nejkratší. Je tedy nutné, aby lidé reagovali na e-maily, SMS a dopisy, které jim zasíláme, nejpozději do 20 dnů, zdůrazňuje Vitík, podle kterého není možné z kapacitních důvodů zásilky déle skladovat, ale lhůtu je možné v odůvodněných případech na vaši žádost prodloužit.

Jak to funguje 2.0: verze Celní správy

Podle Šárky Miškovské, mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně, bychom se měli ohledně postupu při doručení zásilek ze zahraničí hlavně držet toho, odkud balíček fyzicky putuje. Jde-li zboží z unijního skladu, v 99 % případů bylo zboží už procleno do volného oběhu, takže celní prohlášení už bylo odvedeno a byl uhrazen celní dluh. Zboží už je tedy unijní a žádné poplatky se na něj nevztahují. V tomto případě Česká pošta slouží pouze jako přepravce, stejně jako v situaci, když si pošlete balík z Ostravy do Prahy, řekla nám Miškovská s tím, že pokud jde zásilka ze třetích zemí, musí projít celním řízením a musí být podáno elektronické celní prohlášení. Připomněla, že uvedení informací do eCePu je možné až ve chvíli, kdy už je zásilka v rukou státního přepravce, tedy ČP. Ale z výše citované tiskové zprávy ČP zároveň vyplývá, že to musíte stihnout ještě před tím, než zásilku ČP předá do dočasného skladu.

Podle čeho se ale řídit, abyste vystihli ten správný okamžik a mohli si balíček proclít sami, na to Miškovská odpovědět neuměla s tím, že zde záleží např. i na konkrétním druhu dopravy (letiště, loď…), a ve hře je tedy příliš proměnných na to, aby se otázka dala zodpovědět obecně. Na většinu odpovědí (i na tuto) od specialistů z Celní správy stále ještě čekáme.

Podle webu Celní správy ČR může v souvislosti se zásilkou do 150 eur ze zahraničí nastat několik situací:

Na e-shopu zaplatíte DPH

Zboží jde ze skladu v EU

Celní řízení už vyřídil dovozce, kterému bylo zboží dopraveno ze země mimo EU a státu zaplatil DPH. Pro vás už jde o zásilku, jako když objednáte zboží z klasického českého e-shopu.

Zboží jde ze skladu mimo EU

Pokud zásilka doputuje nejprve do jiné členské země EU než ČR, mělo by platit, že nemusíte nic dělat. Celní prohlášení podá dopravce v jiném členském státě.

V případě, že do ČR zásilka doputuje jako do první země EU a doručuje ji ČP, můžete se nechat poštou zastoupit. Nebo můžete podat elektronické celní prohlášení sami, opět za to nic neplatíte.

Pokud zásilku přepravuje jiný dopravce než ČP, musí za vás také podat celní prohlášení, za což zaplatíte poplatek za vyřízení.

Na e-shopu DPH nezaplatíte

Zásilku přepravuje Česká pošta

V tomto případě se můžete nechat zastoupit ČP. Ta podá elektronické celní prohlášení a státu odvede DPH. Vy jí DPH zaplatíte, stejně jako poplatky za vyřízení (97 Kč, pokud na webu zadáte údaje, 150 Kč, pokud je nezadáte). Nebo si můžete celní prohlášení podat sami přes eCeP (bez poplatku) a DPH v tom případě platíte přímo Celní správě.

V této situaci pro vás z hlediska vyřizování celních záležitostí není důležité, jestli balíček dorazí nejprve do ČR, nebo do jiného členského státu EU. Pokud dorazí nejprve do jiného členského státu, je na něm nalepena speciální žlutá nálepka, je přepravena do ČR a zde také proběhne celní řízení, píše se na webu Celnička.cz.

Zásilku přepravuje jiný přepravce než ČP

V tomto případě opět platí, že za vás celní prohlášení podá tento přepravce, kterému uhradíte i DPH, o jehož odvod se postará. Za vyřízení těchto záležitostí zaplatíte poplatek. Celní prohlášení si v tomto případě do eCePu zadat nemůžete.

Některé zásadní informace České pošty a Celní správy ČR se rozcházejí. Na zmatek doplácí spotřebitelé. Některé údaje, které jsou pro hladký průběh podání celního prohlášení vlastní cestou stěžejní, nejsou k nalezení pro jistotu nikde. Co se ale vyvodit dá, je fakt, že informace, které ČP několikrát vyslala do světa ve svých tiskových zprávách, tak úplně neplatí. Na slibovaný systém doručení z AliExpressu se nedá bez dalšího spoléhat. Musíte být sami aktivní a navzdory původním slibům si v některých případech musíte vyplnit eCeP (pokud to vůbec jde), abyste předešli handrkování o poplatek za zastoupení v celním řízení, o které jste ani nestáli.