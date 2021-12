Od října se i na zásilky drobné hodnoty ze třetích zemí vztahuje daň z přidané hodnoty a povinnost podat celní prohlášení. Samo o sobě by to znamenalo konec většiny levných nákupů z Číny. Česká pošta ale uzavřela s obřím tržištěm Aliexpress a Wish dohodu, která nákupy z těchto e-shopů usnadní. Jak systém funguje a co dělat, když se vyskytne problém?

S DPH i s celním prohlášením

Čína spadá do kategorie tzv. třetích zemí, pro které skončila výjimka osvobození levných zásilek do 22 eur od placení DPH a výjimka z povinnosti podávat celní prohlášení.

U všech zásilek ze zemí mimo EU se tedy vyměřuje DPH bez ohledu na hodnotu obsahu.

Výjimku tvoří příležitostně zasílané dary mezi fyzickými osobami. Pro ty platí osvobození od DPH do hodnoty 45 eur. I ty ale musí být nově celně projednány.

I u zásilek do hodnoty 22 eur je vždy nutné podávat elektronické celní prohlášení.

U zásilek nad 150 eur i u zásilek podnikatelských se nic nemění. Stále je potřeba projít standardním celním řízením a zaplatit DPH i clo.

Poplatek za celní prohlášení, odvod daně i případná potřebná součinnost při celním prohlášení by diskvalifikovaly řadu drobných zásilek, která sem z Číny proudila před účinností novely zákona o DPH (sněmovní tisk 867), která implementací evropského nařízení zmíněné výjimky zrušila.

„Vnitrostátní“ zásilka z Číny

Platformám Aliexpress a Wish se tato pravidla podařilo „obejít“. Ačkoli se zákazníci platbě DPH v ceně výrobku nevyhnou (e-shop by o úhradě DPH v ceně měl informovat), její odvod za ně vyřídí právě Aliexpress a Wish.

Stejně tak zde vyřídí i celní prohlášení, za které koncový zákazník neplatí žádný poplatek, na rozdíl od České pošty, kde by ho toto „papírování“ stálo v lepším případě 97 Kč (při dodání potřebných údajů), v tom horším pak 150 Kč (bez součinnosti).

Tyto podmínky platí samozřejmě jen za situace, že si nechají zboží doručit Českou poštou. Při doručení prostřednictvím České pošty tak budou mít zákazníci jistotu, že ze zásilky nebudou muset dodatečně platit daň z přidané hodnoty nebo clo, protože zásilky budou předem propuštěny do volného oběhu v rámci EU, uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík a dodal, že zásilky jsou v ČR podány jako vnitrostátní, a klient je tak dostane v režimu, jako by balíček byl podán a odeslán v rámci ČR.

Co dělat, když se vloudí chyba?

Chyby provázejí tento systém už od počátku jeho zavedení. Zpoždění v zaznamenaných případech zásilky nabírají až v ČR. Na druhou stranu je fér pamatovat na to, jak velký objem balíčků sem putuje a že spokojení příjemci zásilek recenze nesdílí tak často, jako ti nespokojení.

Občas se ale stane, že systém nezafunguje tak, jak by měl. Třeba jako v případě naší čtenářky, která si z Aliexpressu objednala řasenku (zásilka do 150 eur) a DPH uhradila už při koupi. Čtenářka netušila, že za ní platforma celní prohlášení vyřídí, takže byla dokonce připravena si ho podat sama. Bez jakéhokoliv podnětů k zastupování poštou mi přišlo k úhradě 150 Kč poště a 44 Kč DPH. Byla jsem zaskočena a na radu pošťačky jsem balík nepřevzala a nic neuhradila, popisuje Petra a dodává, že navíc nefungovalo sledování zásilky, takže ji po třech měsících považovala už za ztracenou.

Petra si tedy dělala starosti, zda bude úhradou podmíněné i doručení dalších objednaných věcí z Aliexpressu, zda nebude muset nějak poště nahrazovat doručení, když zásilku odmítla, a kladla si otázku, proč nebyla vyzvána k celní deklaraci, kterou si chtěla zařídit sama. Pikantní na tom je, že pošťačka se zmínila, že ten samý den v tomto režimu doručovala ještě další čtyři zásilky.

S vysvětlením a dotazy se Petra snažila kontaktovat i Českou poštu, nikdo však nereagoval.

Mluvčí Matyáš Vitík nám po zaslání čísla zásilky potvrdil, že chyba se stala na straně České pošty. Zásilka měla být bez poplatku, protože šla přes systém IOSS. Pokud by klientka podala stížnost, peníze, která byly vybrány nesprávně, by jí byly vráceny. Za tyto obtíže se omlouváme .

Z uvedeného plyne:

u zásilek do 150 eur z Aliexpress a Wish byste měli platit DPH už při nákupu, celní prohlášení vyřídí za vás,

zásilka by vám měla být doručena jako balíček odeslaný na území ČR bez dalšího „papírování“,

při doručení byste neměli platit žádné poplatky za celní prohlášení ani DPH,

pokud se stala chyba a pošťák po vás chce nějakou úhradu, můžete balíček odmítnout. Pokud stojíte o jeho obsah, jedinou cestou je poplatky uhradit a pak podat stížnost na neoprávněně vybraný poplatek u České pošty, která by vám následně měla peníze vrátit.

IOSS, prodloužená pomocná ruka

Možnost uhradit DPH už při nákupu zboží s tím, že ho obchodník odvede sám a sám také zařídí celní prohlášení, nabízí zahraničním e-shopům zapojení do systému IOSS. V jeho rámci administrativní náležitosti vyřizuje odesílající e-shop v systému, který komunikuje jak s Českou poštou, tak s Celní správou.

IOSS je nový model placení DPH při dovozu zboží do EU, který se dá využít jen pro zásilky do hodnoty 150 eur. DPH tedy zákazník platí při nákupu zboží. E-shop následně předává zaplacené DPH svému zástupci, který je speciálně pro tyto účely registrován k DPH pouze v jedné členské zemi EU. Zmíněný zástupce pak odvádí DPH finanční správě toho státu, kde je tato speciální registrace provedena, a proto je ona finanční správa nazývána jako jedno správní místo pro dovoz, uvedl Vitík.

IOSS číslo je možné deklarovat, jen pokud bylo zboží prodáno v režimu IOSS a prodávající je registrován jako osoba povinná k dani (bylo mu přiděleno identifikační číslo dodatečných daňových údajů).

Vzhledem k tomu, že DPH zaplatíte s cenou zboží, už ho neplatíte při dovozu v rámci celního řízení. Při objednávání zásilky byste si ale měli číslo IOSS (import one-stop shop) poznamenat, měli byste ho najít i v náhledu své objednávky, nebo musí odesílatel tímto číslem balíček označit a předat ho i v elektronických datech k zásilce. Ve webovém formuláři České pošty toto číslo pak vyplníte v části „Odesílatel“.

Na tomto místě připomínáme, že u nákupů přes Aliexpress a Wish toto neplatí, zde vyřídí celní prohlášení za vás a vám by měl přijít balíček bez další administrativy.