Sliby chyby. Prodejci si pletou doživotní záruku s prodlouženou

Láhev zdarma a napořád

Jako první příklad problematického chování, ale s rozumným koncem, mohu uvést láhve ReTap. Jsou to krásné a praktické lahve z odolného borosilikátového skla. Vznikly v Dánsku s myšlenkou na plastové ostrovy v oceánech, které jsou tvořeny převážně jednorázovými PET lahvemi. Mají nádherný čistý skandinávský design a jsou ručně foukané v Česku.

Na všechny láhve ReTap je doživotní záruka. Pokud by vám praskly (i vaší vlastní chybou), výrobce garantuje výměnu. Když jsem si ji poprvé v listopadu 2016 koupil za 399 Kč, na jedné straně jsem pochyboval, na druhé straně si říkal, že když takovou nabídku nabízí, musí být ta láhev asi hodně odolná. Láhev až tak odolná nebyla, již v květnu 2017 se rozbila (stačilo ji plnou převrhnout).

Navíc mezitím prodejce pobočku v místě mého bydliště zrušil, takže jsem láhev musel reklamovat přímo u dovozce/výrobce, u firmy Cereus. Reklamace byla úspěšná, poslali zdarma novou láhev na základě fotografie rozbité. Tak jsme si rovnou koupili druhou ReTapku, ale ušili jsme si obaly na láhve, aby byly odolnější.

Nicméně nově koupená ReTap tekla hned jako nová a v červenci 2017 jsme ji úspěšně reklamovali (poté, co jsme vyloučili chyby na straně uživatele, jako špatně nasazované víčko).

Změna podmínek a placení poštovného

Obal pomohl, ale ne úplně. V dubnu 2018 se nová ReTap rozbila. Nicméně mezitím změnili podmínky doživotní záruky a chtěli zaplatit poštovné ve výši 108 Kč. S tím jsme nesouhlasili, a proto jsme žádali vrácení kupní ceny. Po několika e-mailech se to podařilo. Rozloučili se s námi s větou:

Do budoucna zvažujeme systémové řešení pro výměny lahví bez poplatku, kdy by bylo možno samotné lahve v rámci doživotní záruky měnit u jednotlivých prodejců v kamenných prodejnách a alespoň takto zákazníkům, kteří zakoupili produkt za původních podmínek, nabídli možnost výměny bez poplatku.

Dle webových stránek společnosti však současné podmínky jsou tyto: Poplatek ve výši 108 Kč nebo 141 Kč můžete získat zpět formou slevy na nákup v eshopu Cereus.

Někomu se může zdát řešit cca 500 Kč jako plýtvání času. Člověk tím získává jen cenné zkušenosti pro dražší spory. Ale osobně mi dává smysl se ozývat i z hlediska celé společnosti, aby firmy měly zpětnou vazbu. Když by nás takových bylo víc, sníží se riziko, že to příště budu řešit já, třeba na to poukáže někdo jiný přede mnou.

A co používáme místo ReTap? Nakonec jsme skončili na opakovaném používání skleněné láhve, která i obsahem a uzávěrem stojí cca 30 Kč, používám láhev od šťáv firmy Viko. Jiní členové domácnosti používají sklenice od výživ z prodejny DM nebo od rajského protlaku. Řešení jsou sice těžší, ale subjektivně méně se rozbíjí než ReTap. Cena je výrazně nižší a (přídavné) ekologické náklady nulové.

Tesco taška – jestli mě zničíte, dostanete novou a zdarma

Už je to pěkných pár let, co Tesco začalo nabízet Tesco tašku. Bylo to v době, kdy se začalo hodně mluvit o jednorázových igelitkách, nicméně trh ještě nebyl deformovaný zákony. Tesco nabídlo alternativu, mějte Tesco tašku, a když se vám zničí, zdarma vám ji vyměníme za novou . Bylo to unikátní. V některých kruzích si Tesco udělalo ekologické jméno. Sice Tesco taška byla dražší, ale taková záruka slibovala vyšší odolnost tašky. Jinak by si ji nemohli dovolit, ne?

Tak jsem si jednu taky koupil. Na vyzkoušení, jestli používat tašku mi bude dávat smysl, jestli si člověk vzpomene si ji vzít na nákup. Jestli si značně objemnější tašku budu brát s sebou. Osvědčila se. Na ad hoc nákupy nosím sice méně rozměrnou tašku jinou, ale na větší nákupy, na cestování se osvědčila Tesco taška s uchy, která se nezadírají do rukou.

Když jsem pár let poté tašku proděravěl, vyměnil jsem ji. Výměna proběhla bez problémů, byla tam dokonce fronta na výměnu Tesco tašek. Sám jsem se divil, že lidem přede mnou vyměňovali Tesco tašky za nové, přestože oproti té mé zničené jim nic moc nebylo. Když i výměna je tak bez problémů a našly si u nás časté použití, koupil jsem další tři.

Když jsem po dalších pár letech zjistil, že jedna se zničila úplně, a při kontrole dalších jsem zjistil, že i ostatní jsou sice méně, ale přece jen zničeny a s dírami, vzal jsem je při nejbližší návštěvě Teska na výměnu. Bohužel tentokrát jsem nepochodil, prý už je dva roky nevyměňují. Proto jsem se obrátil i na centrálu Teska i s požadavkem na vrácení peněz za nakoupené tašky ve znění:

… Jaké bylo mé překvapení, když včera (středa 28.7. něco málo po desáté hodině) jsem přišel na Tesco xxx a tam mi je odmítli vyměnit, že už je nevyměňují a už dva roky. Jsem zklamán a naštván, ztratil jsem ve vás důvěru, pokud informace mi podaná je pravdivá. Je podaná informace pravdivá? Pokud ne, kde si tašky mám vyměnit? Pokud ano, jako minimum očekávám vrácení peněz za 4 ks tašky, a to na účet xxx.

Tesco mi odpovědělo:

Každý podnět od zákazníků je pro nás cennou zpětnou vazbou, která nám umožňuje zlepšovat naše služby. Je nám to líto, že nemůžeme vyhovět Vašemu požadavku. Jutová taška byla vyřazena z nabídky TESCO.

Mně je taky líto. Tesco jsem dal na svoji černou listinu, budu nakupovat jinde. Obchod, který nedrží slovo i u věcí za pár desítek korun, nebudu podporovat. A to nemluvím o tom, že pokud nejsou schopni dodržet slovo u pár desetikorun, koupili byste si u nich cokoliv dražšího? Sice mám pojištění právní asistence pro spory nad 3000 Kč, ale raději nakoupím jinde, nejen protože spory do 3000 Kč pojištěny nemám.

Doživotní záruka versus prodloužená záruka

Doživotní záruku, i když někdy bez záruky na běžné opotřebení a neúmyslné zničení, jsem si koupil nejen u ReTapky a Tesco tašky, ale i u jiných výrobků. Tam nedošlo (zatím) k potřebě reklamovat, tak těžko říct, jak by dopadla reklamace.

Například mám někde SD kartu s doživotní zárukou. Nebo mám koupené přepěťové ochrany s doživotní zárukou s vyšším plněním, než je cena zakoupené přepěťové ochrany. Obecně těžko říct, jak poznat poctivého výrobce a prodejce, který drží slovo, od toho, jehož informační linka pak napíše Je nám to líto, že nemůžeme vyhovět Vašemu požadavku .

Na jedné straně můžeme brát doživotní záruku jen jako marketingový trik, který značí, že ten výrobek vydrží déle než jiné. Ale myslím si, že pro tyto účely je jiný instrument, především prodloužená záruka.

Je mnoho výrobků, které lze koupit s delší zárukou, než jsou zákonné dva roky. Vodoměry mají typicky záruku 5 let. Kondenzační plynové kotle mohou mít záruku 5 i 10 let za podmínky pravidelného ročního servisu od výrobce. Některá auta mají záruku 5 let (s omezením na počet ujetých kilometrů nebo s podmínkou servisu v autorizovaném servisu).

Pojištění prodloužené záruky za příplatek a další možnosti

Myčku, ale i jiné větší spotřebiče lze koupit s prodlouženou zárukou 5 let i více. Paměťové karty, SSD disky, výškově nastavitelná podnož pod stůl, zastřihávač lze koupit s 3letou zárukou. Nebo paměti do počítače lze koupit s 10letou zárukou. Kuchyňské vybavení lze také koupit s delší zárukou. Snad v každém segmentu existuje možnost výběru, koupit si levnější výrobek se standardní zárukou, nebo často ani ne moc dražší výrobek s prodlouženou zárukou.

Je dobře, že máme možnost výběru. I když preferuji často výrobek s prodlouženou zárukou, někdy se hodí i koupit ten nejlevnější pro vyzkoušení daného typu výrobku nebo víceméně jednorázové či jen občasné použití.

Ale i když si nekoupíte výrobek od značky, která prodlouženou záruku nabízí, neznamená to, že nemůžete mít prodlouženou záruku. Mnohé obchody nabízejí za příplatek pojištění prodloužené záruky pro nově zakoupený výrobek, prakticky téměř jakýkoliv.

Za mě je to drahé řešení a z recenzí vnímám, že občas tohle prodloužení záruky má děravé podmínky, záruka má dost výluk. Naštěstí existuje i možnost hromadného připojištění prodloužené záruky. U bílé techniky si lze připojistit v rámci pojištění domácnosti záruku na 5 i 7 i 10 let doslova za pár stovek. Pokud preferujete širší ochranu veškeré elektroniky včetně mobilů a notebooků, lze připojistit na 5 let, a to včetně neúmyslného poškození uživatelem. Cena? Dle velikosti bytu činí příplatek pár set až jednotek tisíc korun ročně.

Není třeba lhát zákazníkovi, slibovat mu doživotní služby. A když se společnost zmýlí, chápu, stane se, lze se zachovat seriózně, alespoň jako u láhví ReTap – například vrátit peníze. Bohužel některé společnosti si vybraly jinou cestu ve stylu Je nám to líto, že nemůžeme vyhovět Vašemu požadavku .

Znáte nabídky doživotních služeb, které jsou plněny bez problémů mnoho let v kuse? Najdeme nejdéle nabízenou a plněnou doživotní záruku? Nebo znáte jiné nabídky doživotních služeb, které byly ukončeny? Podělte se o své zkušenosti v diskuzi.