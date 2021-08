Na co myslet, když opouštíte byt? Pomůže chytrá domácnost, ale i levné finty (nejen) na zloděje

Když opouštíte byt, byť jen do zaměstnání, je vhodné mít různá pojištění. Hodí se mít i domluvy s okolím nebo třeba automatické či zvířecí hlídače. Hodně dalších věcí můžete si ale můžete zařídit sami. A tipy lze částečně využít i pro opatření vaší chaty, chalupy.

V předchozím díle jsme psali o těch asi nejdůležitějších opatřeních, jako jsou pojištění a mít dobré vztahy s okolobydlícími. V tomto díle se zaměříme spíše na ty drobnější opatření nebo méně známá.

Mějte více dokladů totožnosti

Když jedete do zahraničí, zvažte vždy mít u sebe víc než jeden doklad totožnosti. V rámci EU/EHP a balkánských států (kromě Kosova) stačí občanský průkaz a pas. Mimo EU si pořiďte druhý pas. To je účinné vůči praktikám některých úřadů některých států zabavit vám pas, abyste neodcestovali. Nepočítají totiž s možností občanů ČR mít více pasů.

Dostat se do pozice „zločince“ je snadné, např. stačí mít mimomanželský sex v některých státech, přestože se bude jednat o vašeho dlouholetého partnera. Nebo po vás na hranicích hraniční policie požaduje úplatek, jinak vám nevrátí pas. Nebo taky pokud jezdíte do zemí, které se nemají vzájemně v lásce, je dobré mít víza oddělená tím, že je máte v jiných pasech (např. Izrael −> Sýrie/Írán, Ázerbájdžán −> Arménie).

Mít více pasů můžete docílit i tím, že máte více občanství, ať už z důvodu toho, že dlouhodobě žijete jinde, než odkud pocházíte, nebo např. snadno získatelné občanství jiného státu.

Mějte kopie dokumentů

I když dva doklady nemáte, je dobré mít aspoň sken či kopii vašeho dokladu někde, kde se k němu dostanete. Já jsem je míval např. na cloudu nebo pod heslem na nezveřejněném veřejném odkazu svého webu.

Obecně radím mít důležité věci minimálně dvakrát a na různých místech. Je dobré mít min. dvě platební karty, ideálně pokud cestujete mimo EU, i různých karetních společností. Ale je vám to na nic, když obě budete mít v peněžence, kterou vám ukradnou, nebo ve stejném zavazadle, které vám ukradnou.

Někteří doporučují mít s sebou hotovost. Osobně už delší dobu mi stačí mít jen drobné na WC. Zvažte mít náhradní klíče od auta (např. tím, že oba partneři mají klíč od auta) i bytu. Tip: Pokud máte svoje klíče od auta, ale jen jeden klíč od hotelového pokoje, možným řešením je nechávat klíč od hotelového pokoje v autě.

Ekologický život a odrazení zlodějů

Mnozí doporučují simulovat vaši přítomnost v bytě: pouštět televizi, světla buď levně pomocí časovače, nebo dokonce víc sofistikovaně a nepravidelně.

Mně se tohle řešení nelíbí z ekologických důvodů – plýtvání elektrickou energií a především plýtvání jednorázově výrobními náklady na všechna ta zařízení. Na jedné straně si dávám pozor na zjevné signály, že nikdo není doma, na druhou stranu nelze simulovat dokonale svou přítomnost v bytě, je to snadno otestovatelné (ale nebudu dávat tipy zlodějům, jak otestovat přítomnost).

Nicméně to, co mi dává smysl – nedávat najevo bohatství, jak vaší osobou, tak vaším bytem nebo autem. Což jde snadněji, pokud současně máte ekologické cítění. Např. pokud skutečně používáte staré auto, může to odradit zloděje od vykradení bytu, protože si může myslet, že když nemáte na nové auto, kdo ví, jak vypadá byt.

Podobně můžete bez námahy odradit zloděje tím, když využíváte oblečení do funkčního konce a ne estetického – tedy nevadí vám ani vaším dětem chodit nejen do lesa v zašívaném oblečení se skvrnami. Navíc to jsou ta skutečné ekologicky přínosná řešení. A přitom v jiné oblasti doma můžete mít cenné věci k ukradení. Za mě v tom vidím synergii, ekologické chování odrazuje zloděje, strach ze zlodějů pomáhá k ekologickému chování (zvláště těm, co již byli vykradeni).

Pokud z ekologických důvodů už nějak vypínáte spotřebiče, nebude pro vás problém vypnout spotřebiče před dovolenou. Pokud je běžně nevypínáte, jednoduché řešení je prostě vypnout jističe vedoucí k nepoužívaným spotřebičům (pozor na ledničku, mrazák, kotel v zimě, internetové připojení i vlastní „chytré“ prvky u „chytré“ domácnosti). Jističe sice nejsou určeny k vypínání spotřebičů, ale pokud jedete jednou dvakrát ročně na delší dovolenou a jističe použijete k vypnutí spotřebičů, neřešil bych to.

Když se utíká před lvem, nemusíte být rychlejší než lev, postačí být rychlejší než váš kolega…

Podobně je to i u zlodějny. Nemusíte mít a ani nelze mít dveře odolné vůči zlodějům, každé dveře dřív či později podlehnou zloději, otázkou je, za jak dlouho a s jakým vybavením a s jakým hlukem.

Chata na samotě, kde zloděj může dělat jakýkoliv hluk, je odlišná od situace bytu v paneláku. Pořádné bytové/chatové dveře nemusí být nejlepší na světě, stačí je mít lepší než ostatní v okolí. Nicméně pozor, jen tak akorát lepší, aby naopak nepřilákaly zloděje, protože zjevně podle něj něco cenného chrání. A pokud někde jako v úvodním příběhu naznačíte, že váš byt stojí za vykradení, vaše lepší dveře než sousedovy zloděje neodradí, když jde cíleně po vašem majetku.

Zvažte pořízení předokenních rolet. Nejenže zabrání přístupu sluníčka do domu, ale také zvýšeně chrání okna či balkonové dveře proti rozbití. To se může hodit především v případě silného větru nebo bouřky, během kterých často do oken naráží například větvičky stromů. Další výhodou předokenních rolet je fakt, že fungují jako protihluková izolace. Jejich stáhnutí váš domov zvýšeně ochrání před hlukem dopravního provozu, hospody nebo večírku. Zloději nejenže nenahlédnou do vaší domácnosti, a tedy neví, jestli loupež bude stát za to, ale vaše okna budou zvýšeně chráněna proti násilnému vniknutí.

Vlastnictví psa mnohé zloděje odradí, na vlastnictví psa dávala jedna pojišťovna kdysi i slevu na pojistném.

Byt vám zloději jsou schopni vykrást, i když v bytě právě spíte. Z toho důvodu je dobré se na noc zamykat a (po)vytáhnout klíč (nebo lépe mít zámek, který lze otevřít z druhé strany i při zasunutém klíči), aby se váš důvěrník v případě nouze k vám dostal. Ideálně mít zámek, který vůbec zevnitř klíč nevyžaduje. Nic z toho nepomůže úplně, ale může to být ta pověstná kapka, která rozhodně, že zloděj raději půjde jinam. Zvláště když i jinak ten byt nebude dávat najevo okázalost. A samozřejmě nedáte zloději nějakou informaci, že půjde k vám najisto.

Chytrá domácnost

Chytrá domácnost dokáže divy. Lze si automatizovat kompletně domácnost, nebo třeba jen vyzobat pro vás extrémně důležité věci. Např. pokud vám jednou za rok při specifickém dešti a větru někam zateče, může být řešením si pořídit čidlo detekce vody. Nebo pokud pouštíte pračku před odchodem z bytu. To čidlo vám pak poslouží i při vaší dovolené, že se o tom dozvíte i na dálku a můžete cíleně vyslat vašeho důvěryhodného člověka.

Podobně si domácnost můžete vybavit kamerou, různými jinými detektory: detektor kouře, detektor pohybu (pro vaši přítomnost detektor CO).

Nicméně chytrá domácnost zvyšuje riziko zničení elektroniky přepětím a bleskem. Ochranou je jejich vypnutí, ideálně odpojení od sítě. Což se vylučuje minimálně u některých zařízení chytré domácnosti.

Máloco má jen pozitiva… Lze to řešit pojištěním technické poruchy, lze to řešit zařízeními na baterie, lze to řešit mobilním internetovým připojením. Detektor vytopení vodou, kouře, pohybu mi dává smysl, za pár stovek jednorázově snižuji riziko, že delší dobu bude byt vytopený, hořet nebo zloděj bude mít plno času prohledat byt.

Co těsně před dovolenou?

Zastavit plyn, pokud není zima. Nastavit topení na vámi zvolenou udržovací teplotu.

Co během dovolené?

I o dovolené je dobré se projevovat podobně jako mimo dovolenou. Pokud dáváte často příspěvky na sociální sítě, dávejte nějaké i během dovolené nebo jejich vydání naprogramujte. Hlavně se v příspěvcích nebo komentářích neprojevujte tak, aby bylo poznat, že jste mimo domov.

Pokud máte chytrou domácnost, mějte ji naprogramovanou a občas na dálku udělejte nepravidelnost.

Občas zkontrolujte domácnost na dálku a případně zavolejte důvěryhodné osobě. Stejně tak, když čidlo začne hlásit poplach.

Často se během dovolené stane nějaký menší úraz, přisaje se nějaký parazit, pro tyto neurgentní případy raději vše řeším už na místě přes služby jako asistenční služba zdravotní pojišťovny, nebo asistenční služby některých pojišťoven, které nabízí k pojištění domácnosti, nebo přes službu typu ulekare.cz. Pro urgentní případy je samozřejmě potřeba volat 155/112 či navštívit lékaře.

Před dovolenou přes celkem běžný digitální termostat nebo pomocí chytrého termostatu na dálku můžete nastavit příjemnou teplotu, abyste se vrátili do rozehřátého domova.

Co po dovolené?

O dovolené nebo o tom, kdy je kdo doma, zásadně informuji až po návratu. Včetně fotek, kterými obecně šetřím. Dávám si i pozor na kontraproduktivní statusy o své přítomnosti, např. už jsem četl někde veřejný příspěvek typu: Čekám na poštu celý den, musel jsem si vzít dovolenou a uprostřed dne mi napíšou, že přesunuli doručování na zítra. (Tedy pozítří či další týden pravděpodobně nebude doma.)

Statusy na sociálních sítích často omezuji jen pro přátele a to jsou u mě osoby, které osobně znám. Případně pro nějaký omezený okruh přátel. Nicméně to neznamená, že se občas nepřímo, či dokonce přímo nepodřeknu nebo jen nedomyslím kombinace informací z různých zdrojů, i proto je základem pojištění a další jiná opatření.

Někteří po dovolené řeší i vodu v trubkách, zde vás odkážu na specializovaný článek na toto téma. Osobně odpouštím vodu v trubkách vždy po delším nečerpání vody, min. tu v kohoutku, protože nevím, jestli jiný člen domácnosti přede mnou nečerpal teplou vodu z bojleru. A tuhle vodu z ekologických důvodů dále využíváme.

Omezte veřejné informace v inzerátech

Dávejte si v inzerátech pozor na obraty, které nějak specifikují, naznačují vaši nepřítomnost v bytě a to, že žijete sami. Zvláště pokud jsou veřejné (nesdílíte je jen pro své přátele). Tyto informace dávejte jen na požádání do soukromých zpráv.

Naopak často se snažím, aby v inzerátu byly (pravdivé) informace, které naopak případné zloděje odradí, např. v domě se všichni známe; v domě si navzájem pomáháme, v domě bydlí vlastníci domu, v domě vždy bude někdo, kdo vám pomůže, když si zapomenete klíče.

Do žádného inzerátu (ani v případě pronájmu „prázdného“ bytu) nedávám přesnou adresu ani číslo bytu. Pro představu zájemce stačí např. ulice a v blízkosti čeho, pokud je ulice je dlouhá. A stačí patro, opatrní mohou jen rozlišovat přízemí a v patře. Teprve pro domluvu prohlídky nebo třeba předání věcí říkám přesnou adresu.

Štítek se jménem ze zvonku odstraňuji až s dáváním jména nového, pokud to předchozímu nájemci nevadí. Popř. ho vyměňuji za jiné fiktivní jméno. Aby nebylo poznat, že byt je prázdný a že tedy budou mít čas a klid na ukradení třeba varné desky.

Nicméně to jsou základní rady, pokud k sobě zloděje nalákáte dostatečným lupem, může mu stát za to procházet domy na dané ulici, než najde váš byt… Někteří lidé si na zvonku dlouhodobě nechávají jméno někoho jiného, sice to může být problém u doručovacích služeb, pokud chcete doručovat na své jméno, na druhou stranu to může utajit před nezvanými hosty vaši přítomnost v domě, zvláště pokud máte příjmení, které není úplně běžné.

Omezte nepřímé signály

Typickým znakem je přeplněná schránka. Nejlepší metodou je neobjednávat si nic, co chodí do schránky, a dát si nápis na schránku, že letáky, bezplatné městské či politické tzv. noviny si nepřejete.

Dále si pořiďte datovou schránku pro úřední dopisy. Pokud jste milovník novin, časopisů, musíte mít důvěryhodnou osobu, které svěříte min. klíč od poštovní schránky. Ideálně pokud i zvonek lze přesměrovat, aby zvonil místo u vás u této důvěryhodné osoby nebo aby se přesměroval vám na mobil (např. domovní zvonky založené na SIP protokolu).

Máte další tipy? Podělte se o ně v diskuzi, kromě takových jako nejezděte na dovolenou…

Myšlenková mapa pro chystání

Je toho hodně? Máte pochyby, že si na všechno vzpomenete? Já pro chystání věcí na dovolenou mám myšlenkovou mapu, kterou procházím, abych si nic nezapomněl vzít na dovolenou, ale také abych nezapomněl něco nastavit, třeba předat klíče od poštovní schránky známé. Doporučuji. Velmi to urychluje chystání, zvláště když ji máte vhodně sestavenou, např. oddíl společný, pro cestu autem, pro cestu s koly, pro stanování, pro dovolenou u moře, pro pobyt v nemocnici…

Mnohá opatření vám nesedla? Nevadí, inspirujte se a vymyslete svá vlastní, která víc respektují vaše priority, vaše ocenění svého času, vaši situaci. Nelze napsat univerzální článek. Někomu bude sedět zaplatit si na téměř vše myslící pojištění a k tomu plně automatizovanou chytrou domácnost. Někdo bude obracet každou korunu a stráví plno času různými přípravami. A mnoho lidí bude mezi tím, nebo bude mít úplně jiné priority, řešení. Je to tak v pořádku. Nejsme stejní.

Článek si nečiní ambice na kompletnost ani na popsání podrobností. Je to takový přehled, náhled, na co vše může dávat smysl myslet před delší nepřítomností v bytě. Pokud vám pomůže snížit riziko, že se vrátíte do vykradeného bytu nebo „jen“ živel způsobí menší škodu, splnil svůj účel.