 »   »  Pro OSVČ 25 000 Kč jednorázově. Podmínky splní většina

Vláda 31. března 2020 rozhodla o finanční podpoře pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Lidé, kteří mají podnikání jako hlavní činnost obživy a negativně je zasáhla omezení vlády související s vyhlášením nouzového stavu a karanténou, dostanou jako kompenzaci jednorázově 25 000 Kč. Nárok na kompenzaci budou mít i OSVČ podnikající na vedlejší činnost. Původně ale ministryně financí Alena Schillerová slíbila OSVČ, že budou dostávat po dobu trvání mimořádných opatření každý měsíc 15 tisíc korun.

Aby OSVČ měly na kompenzaci nárok, musí splnit několik podmínek, které doloží společně s žádostí v čestném prohlášení:

OSVČ musely kvůli vládním opatřením zavřít provozovnu, nebo jim bylo v jeho důsledku ztíženo,

jejich tržby za poslední tři měsíce předcházející rozhodnému období poklesly, alespoň o 10 %,

podnikaly už v roce 2019,

jejich celoroční výdělek v uplynulém roce dosáhl alespoň výše 180 000 korun,

jejich měsíční výdělek dosahoval alespoň 15 000 korun.

Podpora bude vyplácena na základě vyplnění formuláře, který Finanční správa zveřejní 3. dubna 2020. Žádost musí obsahovat výše zmíněné čestné prohlášení a také číslo bankovního účtu, na který má být kompenzace odeslána. Žádosti bude Finanční správa přijímat online přes datovou schránku, dále je možné je zasílat poštou, nebo je donést do sběrného boxu (jsou umístěny před finančními úřady) či na podatelnu.

Peníze bude vyplácet Finanční správa, předpokládá se, že k tomu dojde zhruba v polovině dubna.

Ke stažení: Návrh zákona pomoc 25 000 Kč pro OSVČ

Jako OSVČ můžete využít i další výhody

Omezení původně plánované výše příspěvku ministryně financí zdůvodnila mimo jiné tím, že stát pro OSVČ nabízí celou řadu dalších opatření, které jim mají pomoci vyrovnat se s aktuální situací. Jde například o odpuštění záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Podnikatelé si také mohou vzít bezúročnou půjčku. Bezúročné úvěry, které schválila vláda, jsou vypláceny z programů COVID I a COVID II a mají pomoci s financováním firmám, jejichž činnost omezil nouzový stav. O půjčku z programu COVID II, který je určen malým a středním firmám, lze žádat od 1. dubna 2020.

OSVČ může pomoci také tříměsíční odklad splátek úvěrů, o nějž mohou žádat jak živnostníci, tak fyzické osoby. Pokud jako živnostník musíte kvůli karanténě zůstat doma s dětmi do 13 let nebo pečujete o osobu zařazenou do 1. stupně postižení, máte i jako OSVČ nárok na ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol a jiných dětských a sociálních zařízení.

Vláda schválila i kurzarbeit

Schválen byl také program Antivirus. Ten počítá s plnou nebo částečnou úhradu náhrad mezd pro zaměstnance, kteří nemohou pracovat. Výše náhrad zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč až 0 Kč).

Je závislá na důvodech, kvůli kterým nemůže zaměstnanec vykonávat práci:

Režim