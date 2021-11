Pozor na poplatky-zpet.cz. Šmejdi lákají ex-klienty Bohemia Energy na právní služby

Šmejdi nejsou jen manipulativní předváděcí akce. Jsou to i různé společnosti a jedinci, kteří neuvádějí všechny potřebné informace, či je naopak skrývají. A zneužívají jména druhých. Jedním ze šmejdů je web poplatky-zpet.cz. Na webu je nabízena právní pomoc ex-klientům Bohemia Energy.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nabídka právních služeb pro ex-klienty Bohemia Energy na webu poplatky-zpet.cz (24. 11. 2021)

Nepleťte si to s původní iniciativou poplatkyzpet.cz. Všimněte si, že jedna doména je s mezerou, druhá je bez ní. Jde o zcela odlišné domény dvou odlišných vlastníků.

Zatím co původní iniciativa poplatkyzpet.cz, bojující za bankovní poplatky, skončila fiaskem koncem roku 2014, její doména stále existuje a název v povědomí lidí také zůstal. Na doméně ale nic není, je tzv. zaparkovaná na webu Web4U s. r. o..



Autor: Dalibor Z. Chvátal Původní doména iniciativy poplatkyzpet.cz je zaparkovaná a na webu nic není. (24. 11. 2021)

Ale vznikl nový web na doméně, která se liší jen pomlčkou mezi slovy. Jde o klasickou chybu, kdy si majitel nějakého projektu zapomene registrovat i variantu s pomlčkou. Toho se někdo chytil a v pondělí 15. 11. 2021 si zaregistroval doménu poplatky-zpet.cz. Na tom ještě není nic špatného a je to legální.

Podrobné informace o doméně poplatky-zpet.cz

doména: poplatky-zpet.cz

registrátor: CR511967878-LBLY

admin konakt: CR511967878-LBLY

nsset: POPLATKY-ZPETCZ-DQVC

registrátor: REG-1API

registrována: 15.11.2021 18:22:30

změna: 22.11.2021 10:02:52

expirace: 15.11.2022



kontakt: CR511967878-LBLY

organizace: Domains By Proxy, LLC

jméno: Registration Private

adresa: DomainsByProxy.com, 2155 E Warner Rd

adresa: Tempe

adresa: 85284

adresa: Arizona

adresa: US

registrar: REG-1API

created: 15.11.2021 18:22:30

changed: 22.11.2021 10:02:52



nsset: POPLATKY-ZPETCZ-DQVC

nserver: ns43.domaincontrol.com

nserver: ns44.domaincontrol.com

tech-c: CR511967878-LBLY

registrátor: REG-1API

vytvořeno: 15.11.2021 18:22:30

změněno: 22.11.2021 10:02:52

Doména má několik zajímavostí. Byla zaregistrována teprve 15. 11. 2021, tedy v době publikace článku před 9 dny. Registrátorem je americká společnost Domains By Proxy, která skrývá skutečného majitele domémy. A celý web běží v USA.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nově zaregistrovaná doména poplatky-zpet a web na ní běžící nijak neouvisí s původní iniciativou poplatkyzpet.cz (24. 11. 2021)

To je ale také pořád legální. Trošku tedy přitvrdíme.

Krademe a lžeme

Web poplatky-zpet.cz se snaží zájemce přesvědčit, že jde o stejnou iniciativu, jako před 7 lety (která neskončila nijak slavně, jak jsme si už napsali). A to už legální není.

Doslova uvádí tuto lež:

V minulosti jsme zastupovali 300 tisíc klientů v hromadném soudním sporu



V minulosti s námi komerčně spolupracoval i poslanec a leader hnutí ANO, Patrik Nacher se svým projektem bankovnipoplatky.com. I díky němu jsme byli schopni shromáždit až 300 tisíc klientů pro náš projekt.



Neplaťte zbytečně třetinu svého nároku za přeprodání vašeho případu, ale svěřte se do péče opravdových profesionálů na hromadné zpracování soudních žalob

V minulosti tento web neudělal nic, existuje 9 dnů. A kdo za ním stojí nevíme. Majitel se totiž skrývá, není jasné, komu web patří, kdo jej provozuje a kdo je to „my“. Zkrátka: je to žvást a habaďůra na lidi v nouzi.

Před webem či touto novou „iniciativou“ varuje i advokát Petr Němec, který v původnim projektu poplatky-zpet.cz působil:

DISTANCUJI SE A VARUJI! Tato iniciativa nemá s iniciativou Poplatky zpět a zapojenými právníky nic společného. Má fotka je využita neoprávněně. Nic o nich nevím. Web neobsahuje základní údaje a porušuje zákony a advokátní předpisy

Od projektu se distancuje i další ze tváří původní iniciativy Petr Toman:

Připojuji se k varování! Ani já nemám s touto aktivitou a zneužitím mé fotografie nic společného.

A o jakéže fotografii pánové Němec a Toman píšou? Jde o tu vpravo dole:



Autor: Dalibor Z. Chvátal Zneužitá fotografie původního projektu poplatky-zpet.cz je vpravo dole (24. 11. 2021)

Trošku si ji přiblížíme:



Autor: Dalibor Z. Chvátal Zneužitá fotografie původního projektu poplatky-zpet.cz. Zprava: Petr Němec, Patrik Nacher, Petr Toman (24. 11. 2021)

Na té fotografii nic moc zajímavého pro náš článek neni, prostě klasika zneužité fotky. Ale zajímavá je její adresa:

https://poplatky-zpet.cz/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-19-at-11.46.34-800x582.jpeg

Ta prozrazuje, že 19. 11. 2921 v 11:46.34 hodin někdo adminovi webu tuto zneužitou fotku poslal jako soubor přes WhatsApp. Admin, aniž by se namáhal alespoň změnit její název, ji takto pověsil na web.

Zneužívat cizí fotografie pro vlastní obchodní prospěch a navíc za účelem uvádění lidí v omyl je protizákonné.

Všimli jste si ještě toho fešáka nahoře vlevo? Příblížíme si ho.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Obrázek z fotobanky freepik.com na webu poplatky-zpet.cz (24. 11. 2021)

U toho obrázku je na webu odstavec s nadpisem Spojte se s profesinály. Má nejspíš budit dojem, že toto je právě ten profesionál, který vám pomůže, nebo tento web zaštiťuje.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Web poplatky-zpet.cz a muž z fotobanky. (24. 11. 2021)

Jenže je to chlapík z volné fotobanky Freepic.com. To sice protizákonné není, ale je to velmi amatérské.

Zadání majitele webu asi vypadalo takto: Najdi nějakou fotku sebevědomého mladého podnikatele v obleku, stojícího se zapaženýma rukama a vraž ho tam. . A tak ho admin našel a narval ho na web. Včetně celého původního názvu v odkazu fotobanky:

https://poplatky-zpet.cz/wp-content/uploads/2021/11/confident-young-businessman-suit-standing-with-arms-folded-e1637232359998-800x704.jpg

https://www.freepik.com/free-photo/confident-young-businessman-suit-standing-with-arms-folded_8080750.htm

Webu poplatky-zpet.cz se vyhněte, je nedůvěryhodný

O novém „projektu“ či „iniciativě“ už napsala dvě média. První zprávu vydala ČTK, v zápětí iDNES.cz.



Autor: Dalibor Z. Chvátal O webu poplatky-zpet.cz mylně informují ČTK a iDNES.cz a považují jej za původní iniciativu poplatkyzpet.cz (24. 11. 2021ú



Autor: Dalibor Z. Chvátal O webu poplatky-zpet.cz mylně informují ČTK a iDNES.cz a považují jej za původní iniciativu poplatkyzpet.cz (24. 11. 2021ú

Jenže kolegové se nachytali na lep, protože nejde o původní projekt známý ze světa bankovnich poplatků, ale o naprosto neznámý projekt, s neznámým majitelem, který jen zneužívá jména známých osob původního projektu.

Shrňme si informace o webu poplatky-zpet.cz:

Za webem je anonymní vlastník domény,

nejsou na něm žádné kontaktní údaje,

nevíte, komu svěřujete své vyplněné údaje,

zneužívá jména známých osob,

zneužívá (doslova krade) logo a fotky původního projektu

a snaží se vzbudit dojem, že „stará dobrá iniciativa je zpět, aby vám pomohla“.

Tento web jako celek smrdí nekalými praktikami a podvodným jednáním. Vyhněte se mu.