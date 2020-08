Poslední měsíc odpuštěných záloh sociálního a zdravotního pro OSVČ. Kdy zase začít platit?

Pokud už proběhla platba zálohy za měsíc březen 2020, považuje se tato platba za zálohu za měsíc září 2020, takže by to znamenalo obnovit platby až od zálohy na říjen (splatnost má do 8. listopadu), uvedla mluvčí VZP Iwona Navrátilová.

Co se týče záloh na zdravotní pojištění, i ty musíte jako OSVČ začít opět odvádět od září. Platba za září je splatná od 1. září do 8. října . I tady však platí, že pokud jste zaplatili zálohu za březen, můžete začít platit znovu až v říjnu.

Jak je to s výší nových záloh

Nová výše záloh se hradí ve výši vypočtené z přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Výjimkou jsou osoby, jež od ledna 2020 zahájily samostatnou výdělečnou činnost. Ty platí minimální zálohy stanovené pro daný rok.

Zálohy vypočtené z přehledu by se měly poprvé zaplatit za kalendářní měsíc, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled. To by v případě zdravotního pojištění vycházelo už na srpen. Poslední možný termín podání přehledu bez sankcí byl totiž letos v pondělí 3. srpna. Srpnové zálohy se ale ještě týká „koronavirové“ legislativní opatření, kterým byly platby záloh odpuštěny. Platí tedy, že zálohu v nové výši odešlete až v září, respektive do 8. října.

V případě důchodového pojištění je výše nově vypočítané zálohy splatná v září bez ohledu na půlroční odpuštění záloh. Nejzazší termín pro podání přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení je totiž až 18. září, tedy o více než měsíc později, než byl termín podání přehledů pro zdravotní pojišťovny.

Do kdy podat daňové přiznání a zmatky v termínech

Odložené přehledy zdravotního a sociálního pojištění tedy mají letos jiné termíny. Došlo k tomu proto, že zatímco ministerstvo financí opakovaně posunulo lhůtu pro podání daňového přiznání, ministerstvo zdravotnictví lhůtu pro podání přehledů o příjmech a výdajích neprodloužilo. Termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně tak letos vypršel dřív než termín pro podání samotného daňového přiznání.

Termín, kdy můžete podat daňové přiznání bez sankcí, posunulo ministerstvo financí hned dvakrát. Nejprve do 1. července 2020, poté do 18. srpna. Do tohoto data je nyní možné daňové přiznání podat bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Opatření prodlužuje lhůtu pro uplatnění sankcí. Jinak řečeno, daňové přiznání je možné podat později s tím, že Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení, a to nejpozději do zmíněného 18. srpna.