V cenách pojištění domácnosti a nemovitosti jsou i dvojnásobné rozdíly. Naučíme vás se v tom vyznat

I v dnešní době existují lidé, kteří nemají pojištěnou nemovitost. Jednou velkou skupinou jsou lidé, kteří se nechají odradit od pojištění, a to cenou pojištění souseda nebo nějaké internetové kalkulačky. Nebo mají roky starou smlouvu a s nedávnou inflací můžete být podpojištění i s dva roky neaktualizovanou smlouvou. Rád bych to změnil částečně tímto osvětovým článkem. Rád bych vám ukázal, že nějaké pojištění si může dovolit každý vlastník nemovitosti. A proč někdo oproti vám platí o řád (desetkrát) víc.

Už se nebudu zabývat otázkami, jestli mít pojištění, nebo se spolehnout na charitu lidí. Budeme se zabývat konkrétně čísly na modelových příkladech, protože to, že váš soused platí x tisíc ročně za pojištění rodinného domu, neznamená, že vy musíte taky.

Můžete si platit třeba polovinu a mít majetek pojištěný v podobném rozsahu, jen u jiné pojišťovny s vyšší spoluúčastí. Nebo si můžete platit desetinu, nebudete mít pojištěná menší rizika, zaplatíte v případě pojistné událostí třeba i desítky tisíc jako spoluúčast, ale co je důležité, pojišťovna vám zaplatí miliony za ta nejhorší rizika, rizika, která jsou s to vám vzít převážnou část domu (nebo věcí), nebo dokonce vše (a když vám pojišťovna zaplatí miliony, klidně ať si nechá promile spoluúčasti). Opakuji: může vám stačit i desetina toho, co platí soused, abyste si pojistili to nejhorší.

Drahé pojištění? Jak se to vezme

Platí soused zbytečně moc? Ne nutně. Jen si platí jiný komfort služeb. Má jiné obavy. Nebo je v jiné životní situaci. Nebo se obává závisti sousedů, obává se častých pojistných událostí, tak má malou spoluúčast.





Nebo u vás nonstop někdo bývá, ale soused odjíždí na dlouhé služební cesty, a navíc třeba je veřejně sledovaná osoba, takže půlka republiky ví, kdy je jeho dům bez obyvatele. Nebo má malé děti, kteří občas něco rozbijí, nebo on sám je občas roztržitý, tak si platí i skla, technické poruchy a nadstandardní asistenční služby, a pokud se v domě nevyskytuje déle než např. 9 měsíců v roce, platí si i „příplatek“ za „rekreační nemovitost“.

Nebo z nějakého důvodu (vděčnost, vliv reklamy, pověst, slevy za propojištěnost…) preferuje nějakou pojišťovnu, která pro něj není nejlevnější, ale on ji přesto chce. Nebo si platí připojištění, které vy vůbec nepotřebujete (má starožitnosti, umění). Nebo má výrazně dražší nemovitost, domácnost.

Pojištění odpovědnosti, jak občanské, tak z nemovitosti pojistíme na nejvyšší částku, co daná pojišťovna umožňuje, existuje totiž vážný důvod, proč na něm nešetřit.

Příklad: Rodinný dům v Brně

Zkusíme pojistit rodinný dům na adrese Brno, Joštova 625/8. V realitě je to Ústavní soud, ale my řekneme kalkulačce, že je to

rodinný dům o ploše 100 m 2 ,

, nepodsklepený,

přízemní,

bez speciálních slev.

Nemá vůbec žádné vedlejší stavby, představte si dům využívající zcela pozemek, na kterém stojí.

V reálu ale myslete na vedlejší budovy, většina domů nějaký ten plot, krátkou příjezdovou cestu má, často i garáž, bazén, pergolu, FVE, tepelné čerpadlo, stodolu.

Pojišťovna vaše údaje ověřuje až při plnění

Současně je to ukázka toho, že nezáleží na tom, co pojišťovna vezme v době pojištění, obvykle si totiž nic neověřuje. To, že vám vystaví pojištění na základě falešných údajů, neznamená, že bude plnit.

Správnost ověřuje z ekonomických důvodů, až když se něco stane (jen malý zlomek pojištěných budov má pojistné plnění). Pokud zjistí, že jste lhali, neplní, či „jen“ krátí plnění.

Cena pojištění (zvláště domácnosti) se může lišit v závislosti na místě pojištění, na povodňové zóně, i riziko odcizení a vandalismu se může značně lišit dle místa pojištění. Chci tím říct, že vaše lokalita může být dražší (povodňová zóna), nebo levnější (např. riziko odcizení).

Různé pojišťovny různě zlevňují za čidla, za bezeškodný průběh, za rozsah pojištění, za jiná pojištění, všechny tyto slevy neberu v úvahu, jsou příliš individuální.

1. Levná varianta pojištění: vlezete se do 1700 Kč ročně

První pojištění bude určeno především pro ty, kteří mají velmi hluboko do kapsy. Ale taky může být pro někoho, kdo prostě chce ušetřit. Pro takové lidi obvykle navrhuji pojistit jen ta nejničivější rizika. Za ta považuji rizika FLEXA (z anglických slov: Fire, Lightning, EXplosion, Air crash), tj.

požár,

blesk,

výbuch,

pád letadla.

Nicméně u pojištění budov snad u všech pojišťoven zde máme i

vichřici (včetně tornáda),

náraz vozidla,

krupobití,

pád stromů, stožárů apod.,

sesouvání půdy, skal apod.,

tíhu sněhu;

dále je vhodné mít pojištěné

zemětřesení,

povodeň + záplavu (případně bez povodně a záplavy pro místa s podobným okolím, jako je Sněžka, Praděd, Říp, tj. na vrcholu kopce pořádně vyvýšeného oproti okolí)

a s co nejvyšší spoluúčastí, dům bývá obýván obvykle trvale.

Tento scénář nazývám Minimum.

I verze Minimum by měla mít odpovědnost s co nejvyšším limitem. Nemovitost lidé pojišťují bohužel i s co nejmenší pojistnou částkou.

Orientačně podle kalkulačky dům s takovou plochou stojí minimálně 2 390 000 Kč (základní provedení budovy), standardní minimálně 2 980 000 Kč, zadávám tedy alespoň 3 000 000 Kč. Pojistná částka by měla odpovídat ceně, kterou zaplatíte firmě, aby vám postavila nový dům, bez ceny pozemku.

Domácnost (cca movité věci) si obvykle ti nejchudší nepojišťují z důvodu značného stáří a také z důvodu, že většinu věcí během delší, ale i kratší doby lze získat za odvoz či výměnu.

Dalším důvodem je, že pojištění domácnosti je i 10× dražší než pojištění nemovitosti na stejnou pojistnou částku. Raději si připlaťte i mírně vyšší pojistnou částku na nemovitost, zvláště když daná pojišťovna v ní má stavební součásti jako kuchyňskou linku a vestavěné spotřebiče. A zvláště když prakticky vždy se velmi těžko odhaduje, za kolik by se dal váš dům dnes postavit.

Jakékoliv připojištění, navyšování limitu nevyužívám, obvykle není třeba. V této kategorii využíváme slevu za spoluúčast, ta je především za to, že neřešíte drobné škody přes pojišťovnu, kde byrokracie stojí mnohdy víc než vyplacené pojistné plnění.

Kdo je vítězem této kategorie Minimum? Pojišťovna Pillow.

Roční pojistné 1644 Kč, spoluúčast 20 000 Kč

V ceně jsou mj.

vodovodní škody,

odpovědnost na 25 000 000 Kč pro roli chodce, pro cyklisty je limit 50 000 000 Kč.

Když dům pojistíte na pojistnou částku 3 108 000 Kč, získáte garanci neuplatnění podpojištění a částka se zvýší na 1692 Kč ročně (nebo 141 Kč měsíčně).

Není to garance, že vám vyplacená částka bude stačit, ale aspoň víte, co dostanete při totální škodě.

Druhá pojišťovna s levným pojistným je Direct pojišťovna.

Roční pojistné: 1658 Kč, spoluúčast 30 000 Kč (spoluúčast povodně 5000),

limit odpovědnosti 25 000 000 Kč, v ceně jsou i vodovodní škody.

Další pojišťovny mají pojištění přes 2000 Kč ročně a základní nabídky pojišťoven končí na částce 4031 Kč ročně.

Pro srovnání, daň z nemovitých věcí takového domu v roce 2024 činí 1225 Kč ročně. Kdyby bylo z nějakého důvodu nutné zdanit nemovitost jako rekreační nemovitost (neplést s definicí u pojišťoven), byla by cena 1650 Kč, tedy více než nejlevnější pojištění.

Ano, toto pojištění Minimum vám nezaplatí škodu na mobilu, když si ho rozbijete, ani škodu na okně, které si rozbijete, dokonce ani když vás vykradou, pomalují fasádu, bude přepětí v síti, nedostanete nic.

Náhradní ubytování vám taky pojišťovna neproplatí za tuto cenu, nebylo pojištěno. Na druhou stranu v případě událostí jako povodně, tornádo, požár, které jsou schopné zničit většinu domu nebo celý dům, vám pojišťovna dá peníze, abyste si dům mohli opravit, postavit znovu a asistenční služby vám pomohou zajistit naléhavé potřeby. Na movité věci (domácnost) vám pojišťovna nedá ani korunu, nepojistili jste ji.

Ale to potenciálně likvidační vás stojí třeba 137 Kč měsíčně (nicméně doporučuji připlatit si 4 Kč za o něco málo vyšší pojistnou částku s garancí neuplatnění podpojištění).

2. Dražší varianta pojištění na větší rizika: za 5000 Kč ročně klid

Ve druhém scénáři jsem zvolil, že pojistíme daný dům na všechna „větší“ rizika se spoluúčastí 10 000 Kč. Často jsou rizika vybrána dle balíčku, a tedy se pojišťuje nemovitost i domácnost. Jde o hodně vágní zadání, a tedy hodně velký rozptyl krytí i cen.

Orientační pojistnou částkou domácnosti jsem zvolil 650 000 Kč, takže taková běžná domácnost. Pojistná částka je součtem nových cen všech věcí, tedy kolik by vás stály všechny věci, když byste šli teď do obchodu a všechny věci nakoupili naráz.

Nemovitost pojistíme na vyšší hodnotu, řekněme 5 000 000 Kč, počítám s tím, že má složitější/dražší konstrukci, v dnešní době není neobvyklá FVE, tepelné čerpadlo, vrata s pojezdem, bezpečnostní dveře a okna, rekuperace a další vybavení zvyšující hodnotu nemovitosti.

Cena pojištění bez dalších připojištění a úprav se pohybuje od 2940 Kč až po 7719 Kč.

Nejlevnější nabídka začíná tedy na 245 Kč měsíčně. Oproti prvnímu scénáři je vyšší pojistná částka, pojištěná i domácnost na ta nejničivější rizika s nižší spoluúčastí. Vyhrává opět Pillow pojišťovna. Když si připlatíte na cca 5000 Kč ročně, dostanete pojištění, které vám proplatí většinu škod, které lidé tak nějak očekávají, že pojišťovna proplatí.

3. Varianta s technickými poruchami

Třetí scénář je pojistit vše včetně případně i technických poruch s co nejmenší spoluúčastí.

pojistná částka nemovitosti 10 000 000 Kč,

pojistná částka domácnosti 1 000 000 Kč.

Lidé, kteří chtějí mít klid a mít vše pojištěné: Nejlevnější vyjde na 7104 Kč (opět Pillow pojišťovna).

Nejdražší vychází nabídka Uniqy za 13 349 Kč (nulová spoluúčast) a ČSOB pojišťovna 13 120 Kč (500 Kč spoluúčast). Co vám tyto dražší produkty dají navíc oproti druhému scénáři? Především jsme majetek pojistili na vyšší pojistné částky (opět, protože předpokládám ještě dražší provedení, vybavení, víc nadstandardních prvků).

Dražší pojistky mají obvykle vyšší limity na problematičtější součásti, např. Česká podnikatelská pojišťovna má v základu limit 100 000 Kč na jízdní kolo.

ČSOB pojišťovna má připojištění technických poruch (do 5 let stáří v domácnosti, do 10 let stáří v nemovitosti). Proplatí vám po nějakou dobu náhradní ubytování. Nicméně neznamená to, že to samé občas nepojistíte i za nižší cenu, občas to jde, občas ne.

Nicméně stále cena pojištění může růst. Mohou se připojišťovat asistenční služby, porosty, vedlejší budovy, někdy se na úpis mohou navyšovat limity, které někomu nemusí stačit.

Uniqa pojišťovna je zajímavá pro znalé. Pokud jiná pojišťovna umí něco pojistit (a Uniqa to neumí a současně nemá ve výluce), v nejvyšším tarifu vám i tak poskytne pojistné plnění. Takže takhle může např. zkopírovat pojištění technické poruchy od ČSOB pojišťovny.

Zajímavé může být i pojištění Komerční pojišťovny bez pojistné částky za cenu 8877 Kč.

Nebo pojištění SV pojišťovny za 9764 Kč s celosvětovou odpovědností (bohužel jen s limitem 10 000 000 Kč).

Nicméně i ty nejvyšší tarify nemusí umět pojistit vše, co jiná pojišťovna třeba pojistí v základu. KB pojišťovna např. nepojistí hotovost, ale cennosti připojistí i v hodnotě 552 Kč (více k pojištění hotovosti a cenností).

Některé pojišťovny mají jednoduchou nabídku a platíte stále stejně. Jiné nějakým způsobem zohlední bezeškodný průběh. ČSOB třeba slevou na pojistném, Generali nulovou spoluúčastí po třech letech.

Každá pojišťovna má nějakou výhodu pro vás

(Skoro) každá pojišťovna má něco, proč by ji měl člověk upřednostnit. Každá nabídka má svůj důvod a ten důvod může být pro někoho tím rozhodujícím, proč ji upřednostní, a pro jiného je k ničemu.

Cena není opravdu vše. Navíc různou optimalizací lze docílit zajímavých výsledků. Pokud to klientovi nevadí, lze dům pojistit u jedné pojišťovny a odpovědnost u jiné, může tak získat celkově levnější pojistné i lepší pojistné podmínky.

Občas se stane, že přidáním nějakého rizika celkové pojistné klesne (např. vlivem slevy za propojištěnost, rozsah pojištění), nebo sice stoupne, ale nepatrně.

Někdy celkové pojistné nevzroste, když se navýší limit (např. u Generali).

Někde si téměř nic nemůžete připojistit, nicméně máte v jediném balíčku víceméně vše (např. SV pojišťovna). KB pojišťovna jako jediná neřeší pojistnou částku u nemovitosti, vždy jste pojištěni na aktuální hodnotu nemovitosti (o to pečlivěji se zaměřte na m2 nemovitosti).

Máme plno různých připojištění: studentské ubytování, hrazení splátek úvěru, pojištění odpovědnosti nájemce, plno různorodých asistenčních služeb, náhradní ubytování, tzv. ekologické bonusy.

Co vše může být zádrhel online srovnávače?

Prý stačí vzít pojistnou částku, co mám na stávající pojistné smlouvě, zadám do srovnávače, vyjedou mi nabídky, jednu vyberu, obvykle tu nejlevnější, vyplním údaje a je to. Ušetřil jsem i x tisíc, co jsem nyní platil.

Jenže pojistná částka může být značně nízká na stávající smlouvě a tuto zásadní chybu přeneseme i na novou smlouvu. A je jedno, jestli je nízká, protože je desítky let stará (kvůli inflaci posledních let stačí dva roky stará pojistná částka, aby došlo k podpojištění), nebo protože mezitím jste si pořídili FVE, rekonstruovali nebo jste přistavěli patro.

Dalším zádrhelem je, že často nevíte, co máte pojištěné, a může vám tam nějaké zásadní riziko chybět (povodeň, záplava nejčastěji, ale také vodovodní škody nebo zemětřesení – ne u všech pojišťoven je zemětřesení v základu, např. Allianz nemá), a přitom si platíte rizika, která sice jsou taky nepříjemná, ale ne tolik.

Pozor na to, klientům nutím vzácná likvidační, a přitom celkem levně pojistitelná rizika, jako je odpovědnost, zemětřesení, a raději je odrazuji od častých rizik, která za podobné peníze chrání třeba i řádově menší škodu.

Když je omezený rozpočet, raději mít pojištěné zemětřesení, povodeň než i odcizení (ale nejdřív odstranit vyloženě menší rizika jako nadstandardní asistenční služby, allrisková skla – poškození skel z příčin, které máte pojištěny, stále zůstanou hrazeny).

Pozor na pojištění na nedostatečné limity, které neodpovídají potenciální škodě

Limity mohou být např. na elektroniku, atmosférické srážky, prakticky limity mohou být všude, nabídky jsou velmi pestré. Zvláště si dejte pozor na riziko odcizení, zde se může uplatnit několik limitů a pojišťovna vyplatí téměř vždy dle toho nejnižšího limitu.

Pojistné plnění je omezeno limitem pro riziko odcizení – to je jasné. Dále je omezeno způsobem zabezpečení (nejen dostatečně bezpečný zámek) v době pojistné události – čím lepší dveře máte, tím roste limit pojistného plnění, ale i ty nejlepší bezpečnostní dveře jsou vám na nic, pokud jste je zapomněli zamknout nebo nechali otevřené okno.

Záleží na limitu místa, kde jste danou věc nechali, jestli ve společných prostorách pod zámkem, nebo jste ji měli doma v bytě. Jestli jste danou věc individuálně uvedli do pojistné smlouvy (tím naopak limit zvětšíte). Může mít vliv i denní doba, kdy byla věc odcizena.

A v neposlední řadě je zde limit na stáří věci, různý pro různé typy věcí, kdy pro novější věci vám vyplatí částku, abyste ji vzali a šli do obchodu koupit nové. Pro starší věci vám zaplatí cenu obvyklou, takže půjdete do bazarů, budete sledovat inzeráty, abyste si koupili v podobném stáří podobnou věc (případně si připlatíte a koupíte si novou, či ne tak starou).

Pojistit nějakou specialitu nemusí být triviální. Některá pojišťovna pojistí automaticky (stačí, aby pojistná částka byla dostatečná i včetně hodnoty těchto věcí) a u některých musíte vědět jak na to: může to být FVE, dražší kola, elektrokola, koloběžky, elektrokoloběžky mohou vyžadovat i vícero smluv, je třeba hlídat legislativu, protože např. nedávno některé elektrokoloběžky automaticky vypadly z pojištění občanské odpovědnosti a vyžadují separátní povinné pojištění.

V nejhorším se může stát, že vám pojišťovna nezaplatí tolik, kolik jste si pojistili, nebo vůbec. Máte v nemovitosti trvalé bydliště a myslíte si, že se tím pádem nejedná o rekreační nemovitost z pohledu pojišťovny? Nebo si myslíte, že záleží na tom, jak je zapsaná v katastru? Nebo si myslíte, že to uděláte dle letošního přiznání k dani z nemovitostí?

Ano, většinou to sedí s pohledem pojišťovny, ale ne vždy (např. rekreačně či pracovně obývaná nemovitost znamená pobyt méně než 9 měsíců v roce nebo nemovitost neužívanou k bydlení, a tedy k pravidelnému přespávání) a může krátit. Nejste si jisti? Zeptejte se. Špatně jste spočítali plochu domu? Nebo mezitím přistavěli? Pojišťovna bude krátit.

A kdy tento přístup může znamenat i odmítnutí plnění? Pokud jste vypověděli starou smlouvu a sjednání nové smlouvy necháte na poslední chvíli a je doba povodní, může se stát, že nová smlouva bude v čekací době pro povodně (např. 10 dnů od sjednání) a pojišťovna vám nezaplatí nic… Nebudu vás odrazovat od toho, abyste si sami online pojistili dům, lepší, než aby nebyl pojištěn vůbec, jen si buďte vědomi, že jako u všeho potřebujete poznat, kdy to zvládnete sami (jako vyměnit žárovku) a kdy je to komplikovanější, vyžadujete víc času nebo raději někoho, kdo se tomu věnuje.

Jak tedy správně pojistit? Co vše k tomu potřebujete?

Potřebujete především vědět, vy, ne pojišťovna, zprostředkovatel, za kolik by vám váš dům postavila firma (nebude stačit částka, kolik byste potřebovali na materiál, abyste si to postavili svépomocí). Tohle je klíčové a často to klienti neví. Pokud vůbec netušíte, nemáte přehled, potřebujete aspoň znát (a pojišťovna údaje bude chtít v každém případě) plochu nemovitosti. A zde se definice i názvy (obytná, zastavěná, podlahová) mohou u pojišťoven mírně lišit.

Např. podlahová plocha může být definována jako:

Jedná se o součet podlahových ploch všech místností bytu kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a bez sklepů umístěných mimo byt (v případě bytového domu) či sklepů pod úrovní terénu (v případě rodinného domu). V případě místnosti se šikmými stropy (podkroví) se započítává plocha až od výšky 1,2 metru.

Jiná pojišťovna používá termín obytná plocha a definuje ho takto:

Do obytné plochy se započítává podlahová plocha pojištěné domácnosti nebo budovy či bytu používaná pro účely bydlení a pro stejné účely používané sklepy a půdy. Je-li připojištěno zařízení ordinace nebo kanceláře, započítává se do obytné plochy též užitná plocha těchto prostor. Do obytné plochy se nezapočítávají schodiště, balkony.

I uvedení plochy má toleranci, třeba 10 %, nicméně raději s ní nepočítejte, protože při jejím překročení víceméně pojišťovna uplatní něco na způsob podpojištění. Když si nejste jisti, zda danou plochu máte započítat, či ne, zeptejte se, nebo ji raději započítejte. Raději uveďte větší plochu než menší, v nejhorším vám vyjde vyšší minimální pojistná částka, a stejně je obvykle třeba ji navýšit.

Zprostředkovatel vám obvykle na základě těchto ploch řekne orientační pojistnou částku pro nemovitost a domácnost. Je to obvykle částka navržená pojišťovnou, pojišťovnami, je to taková kotva, výše vyšla 2 980 000 Kč u nemovitosti, 650 000 Kč u domácnosti.

Pokud nemáte přehled, pojistěte dům aspoň na tuto částku, některé pojišťovny vás mohou i odmítnout pojistit pod touto pojistnou částkou. Jiné vám pro jinou vyšší částku garantují, že neuplatní podpojištění. Nicméně je to jen návrh. Je jen na vás se rozhodnout, jestli vám tato částka bude stačit, jestli ji přijmete, nebo snížíte, nebo navýšíte. Pokud máte běžný průměrný dům, mohla by vám stačit, částka je navržená pro průměrný dům. Pokud máte v něčem nadprůměrný dům, v něčem byl nákladnější, navyšte pojistnou částku, nešetřete, tohle je zásadní údaj.

Pojistná částka a plocha jsou nejdůležitější údaje. Dále samozřejmě potřebujete jméno, příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje pro pojišťovnu, v dnešní době nejen kontaktní adresu, ale i e-mail, telefonní číslo. Pokud chcete platit inkasem, tak číslo účtu nebo číslo SIPO.

Dále potřebujte místo pojištění, patro bytu (zmiňte, pokud se jedná o poslední patro daného domu), číslo bytu, obvykle se ptají i na místo vašeho trvalého pobytu.

Dále potřebujete údaje o tzv. vedlejších objektech, u některých pojišťoven vám stačí pojistná částka (opět částka, za kterou vám je firma znovu postaví), jinde potřebujete i jejich plochu, plochy, jinde je musíte pojmenovat a uvést každou zvlášť.

Pokud navazujete na předchozí pojištění, sdělte den výročí vaší smlouvy, číslo smlouvy, pojišťovnu vaší stávající smlouvy – na základě těchto údajů lze vypovědět smlouvu (minimálně) k výročí. Nezapomeňte se zmínit, jestli v posledních 20 letech jste už byli vyplaveni, či ne, jinak se předpokládá, že ne. Kdy byl dům postaven (když nevíte, alespoň přibližně) a kdy proběhla poslední rekonstrukce.

Zmiňte, pokud část nemovitosti používáte pro podnikání, jestli je dům podsklepený, jestli se dům nachází mimo obec. Případně cokoliv, čím se váš dům odlišuje od „běžného“ domu.

Ušetřit můžete, když řeknete čísla jiných pojistných smluv u pojišťoven ČSOB a Uniqa. Můžete mít slevu, pokud používáte spolehlivý požární hlásič, detektor úniku vody, alarm vloupání nebo pult centralizované ochrany.

Pojištění domu vás může stát podobnou částku jako povinně placené výpalné z nemovitosti, které platíte státu, třeba 141 Kč měsíčně. Ale může vás stát dvojnásobek, desetinásobek, i víc. Na jednu stranu zdi, okna, dveře pojistíte každou pojišťovnou, a pokud jste v obraze s cenami, nepotřebujete na to nikoho a je to levné. Nicméně většina vlastníků chce pojistit něco, co už je komplikovanější, pojišťovnami řešené různě, různě pojistitelné, zde je potřeba číst a chápat pojistné podmínky (nebo mít někoho důvěryhodného, kdo to bude za vás řešit).

Opravdu každý vlastník by měl mít pojištění domu, byť to minimální. A téměř každé pojištění je potřeba jednou za čas (dle výše agregované inflace) aktualizovat, především, ale ne jen, navýšit pojistné částky.

Pokud máte dnes dva tři roky pojištění na stejnou pojistnou částku, je čas ho zkontrolovat a s vysokou pravděpodobností navýšit (kvůli inflaci posledních let).