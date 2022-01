Online platby získají další konkurenci. Novinku Click to Pay podpoří banky

O přípravách nového platebního řešení s názvem Click to Pay (v překladu Klikni pro platbu) jsme už psali, spuštěno bylo v roce 2019 v USA. V polovině roku 2022 dojde k jeho komerčnímu spuštění v Česku. Pod hlavičkou Mastercard o tom informovali zástupci více společností na tiskové konferenci v Praze.

Za produktem pro online placení stojí asociace EMVCo, jejímiž členy je 6 největších celosvětových kartových společností:

American Express (USA)

Discover (USA)

JCB (Japonsko)

Mastercard (USA)

Union Pay (Čína)

Visa (USA)

Na truc postavený platební systém Mir (RUS) není členem této asociace, přestože má ambice být akceptovaný i za hranicemi Ruska. (Ale v Rusku teď budou mít nyní úplně jiné starosti.)

Platební řešení Click to Pay bude používat jednotné logo a za ním bude vždy další logo podporovaného platebního systému (např. jen Mastercard a Visa, nebo všechny).



Autor: EMVCo, LLC. Logo platebního řešení Click to Pay.

Bez velkých gigantů a jen pro internet

Unifikovaná platební řešení pro e-commerce existují již nyní a má je k dispozici každý uživatel Apple a Google v podobě Apple Pay a Google Pay. Jenže Apple si za každé použití karty nechá platit. Google sice platby dá „zadarmo“, ale získá cenná data. Systém Click to Pay v plné režii platebních systémů by mohl těmto IT gigantům část zákazníků ubrat.

Pomoci k tomu mohou banky, resp. vydavatelé platebních karet, a to tak, že přímo ve své mobilní aplikaci pro obsluhu karty umožní snadnou aktivaci karty pro novou službu Click to Pay.

Služba míří na e-shopy a do mobilů striktně jako e-commerce řešení. Jejím cílem je maximálně usnadnit platbu pomocí karty uložené v Click to Pay, a to v podstatě jedním kliknutím. Možná dvěma.

Jak to funguje

Buď si kartu uložíte přímo do služby Click to Pay, nebo prostřednictvím banky (podobně, jako to funguje u Apple/Google Pay). Vaše stávající platební karta se tzv. tokenizuje a tento token (tj. její „otisk“ s unikátním ID) se uloží do Click to Pay.

Pří online platbě e-shop bude zkoumat informaci, zda zákazník s daným ID nemá náhodou aktivní Click to Pay, a pokud se to potvrdí, nabídne mu tuto platbu. Zjišťování však v současné době probíhá přes cookies a zatím není jiné technické řešení, které by v případě zákazu cookies tento sběr informací nahradil. Na řešení se však pracuje.

Pilotní provoz, ostrý start v polovině roku

Pilotní, testovací provoz na platebních kartách poběží v ČSOB, a to od 24. 1. 2022. Processing transakcí, tedy akceptaci karet přes Click to Pay bude testovat Global Payments Europe, Prosus a Worldline prostřednictvím svých dceřiných společností Global Payments, KB SmartPay/GoPay a PayU.

Velcí obchodníci si mohou novou platební bránu implementovat sami, ale pro ty malé se nic nemění a stávající acquireři ji implementují automaticky.

Videa: Ukázky řešení Click to Pay jednotlivých kartových společností

American Express

EMVco

Mastercard

Visa