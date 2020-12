Neomezená asistence u auta není neomezená. Ale pomůže hodně. Příklady z praxe

Slovo „neomezeně“ evokuje k nekonečným hranicím pro využívání služby s tím spojené, jenže to tak není. I „neomezená“ služba má své limity, které začínají tam, kde už nedává žádný ekonomický smysl takovou službu poskytnout až do „neomezeného dna“.

Kdo umí neomezenou asistenci

Neomezené asistenční služby u pojištění vozidel – základní přehled Pojišťovna Neomezená asistence Název produktu Allianz pojišťovna ano Plus Maxi AXA pojišťovna ano Asistence MAX Česká podnikatelská pojišťovna ne – ČSOB Pojišťovna ano Asistenční služby bez limitu Direct pojišťovna ano Varianta XL Generali Česká pojišťovna ano Asistence XL Hasičská vzájemná pojišťovna ne – Kooperativa pojišťovna ano MAX Pillow pojišťovna ano Odtah i ze zahraničí Pojišťovna VZP ne – Slavia pojišťovna ano Premium Servisní pojišťovna (pouze havarijní pojištění) ne – UNIQA pojišťovna ano Bezlimitní asistence

Co znamená neomezeně?

Podrobné srovnání připravujeme v samostatném článku. Pojďme si proto nejprve vysvětlit, co znamená „neomezeně“ a jaká to má v praxi skutečná omezení.

Základními mantinely pro řešení pojistných událostí, což je i problém na cestě a použití asistenčních služeb, jsou pojistné limity. To je alfa a omega pojištění. Nad limit vám pojišťovna nemusí nic uhradit (ale může). A podobně jako mobilní operátoři mají u „neomezených“ tarifů vnitřní limity (říkají jim FUP – Fair Use Policy), tak podobné sublimity jsou také u asistenčních služeb u pojišťoven.

Neomezeně v tomto pojetí v praxi znamená hlavně možnost repatriace (odtažení) vozidla zpět ze zahraničí k vám domů, a to bez limitu kilometrů. Protože odtah zpět do ČR může být levnější než celá oprava v cizině spojená s ubytováním posádky či její repatriací zpět. Ale i tady jsou pravidla.

S čím vám pomůže asistenční služba na silnici: dopravní nehoda,

porucha,

záměna paliva nebo jeho nedostatek,

zamrznutí paliva,

zabouchnutí a ztráta klíčů,

vybitý akumulátor,

proražená pneumatika, zničený disk kola,

zamrznutí ruční brzdy, zámků,

živelní události,

poškození zvířetem,

vandalismus,

odcizení vozidla a další.

Není to hned, ale ušetříte. Moc ušetříte

Neomezená asistence vám zajistí na cestách klid, že v případě nečekané události za vámi stojí silný partner v podobě asistenční služby dané pojišťovny. A hlavně, že vás řešení problémů finančně nezruinuje.

Jedinou podmínkou je vejít se do pojistného krytí, limitů a sublimitů, pojišťovny rády pomohou, ale nejsou charitní společností.

Asistence u aut přitom funguje spolehlivě. Autor tohoto textu ročně najezdí přes 80 000 km a má osobní zkušenosti s používáním asistenčních služeb i s jejich poskytováním. Nedorozumění a rozladěnost řidičů i posádky jsou hlavně na začátku, když dojde k problému.

80 tisíc zásahů ročně. Krát počet pojišťoven V průběhu roku 2020 jsme dosud provedli přes 80 tisíc asistenčních zásahů. A to v případě poruchy, kde jsme motoristům pomáhali s řešením potíží u motoru, baterie a spojkového pedálu. Co do četnosti následují nehody a následně pomoc již zmiňovaných ‚nepříjemných maličkostí‘ typu zabouchnuté klíčky, proražená pneumatika nebo natankování nevhodného paliva. Honza Marek, Generali Česká pojišťovna. To je výčet jen za jednu pojišťovnu. V Česku jich asistenční služby poskytuje 13.

Řidič a posádka jsou v časovém stresu, kdy náhle došlo ke změně jejich režimu dne, proto jim čekání na pomoc přijde jako celá věčnost. Po telefonátu na asistenční službu se však rozjede proces, během kterého operátor hledá nejlepší řešení – v rámci pojistného krytí. Hledá vhodného partnera, který dokáže, ideálně najednou, vyřešit problém na cestě. Tím může být mobilní technik, odtahová služba, vyprošťovací vůz, mobilní pneuservis nebo taxi pro přepravu do ubytovacího zařízení či na letiště. Zorganizovat toto vše chvilku trvá. Zcela jistě si to můžete zařídit rychleji sami na místě, jenže má to jedu zásadní výhodu: vy to máte v ceně asistenčních služeb, které jste si zaplatili v pojištění. Vyplatí se proto počkat, i když nervy tečou. Ušetříte hodně peněz. Tisícovky. Vyzkoušeno na lidech.

Ti, kteří u povinného ručení nepožadují žádné asistenční služby, jsou skutečnou raritou. Motoristé dnes asistenčním službám věnují pozornost a zajímají se o to, jak jim dokáže pojišťovna pomoci. Nejčastěji volí ‚zlatou střední cestu‘, přibývá však těch, kteří se rozhodují pro varianty nejvyšší. Motoristé chtějí pomoc nejen v případě nehody, ale také poruchy. Od klientů také často slyšíme, že od asistenční služby očekávají i pomoc v tak banálních situacích, jako je třeba vybití autobaterie. U našich nových asistencí jsme to zohlednili, automaticky tak poskytujeme pomoc i v těchto ‚nepříjemných maličkostech‘, které ale dokáží pořádně zkomplikovat život, komentuje na žádost Měšce téma asistenčních služeb Honza Marek z Generali České pojišťovny.

A jak je to u firem? Přístup firem do značné míry odráží složení a využití jejich vozového parku. Asistenční služby jsou tak velmi individualizované – ostatně to platí pro celý segment autopojištění. Firmy všeobecně vybírají vyšší asistenční služby, protože se jejich vozidla oproti vozidlům fyzických osob daleko častěji pohybují na pozemních komunikacích. Jejich preference míří zejména do oblasti kvalitního a rychlého odtahu a případně i za nadstandardními službami, jako je například přeložení nákladu či odtah i nepoškozeného přípojného vozidla, popisuje Honza Marek.

Co umí pojišťovny pojistit bez limitu plnění: oprava na místě,

vyproštění a manipulace s vozidlem,

odtah vozidla do nejbližší autorizované opravny,

odvoz posádky do místa, do kterého je odtahováno vozidlo,

úschova nepojízdného vozidla,

náhradní doprava (vlak, bus, letadlo),

repatriace vozidla,

sešrotování,

vyzvednutí opraveného auta.

Co skutečně využijete a co je jen chyták

Neomezenou asistenci si každá pojišťovna vykládá jinak, proto je potřeba rozumět marketingovým tahákům, které v praxi využijete jen obtížně. Uvedeme si příklady.

Neomezená práce/oprava technika na místě

Mobilní technik přijede, rozebere vám na místě motor a vymění prasklý rozvodový řemen včetně kompletní výměny oleje v motoru. V hustém lijáku. Na to zapomeňte. U nových aut technik na místě zpravidla neudělá nic, občas nevymění ani tu žárovku. Pokud na to má pojišťovna sublimit, není to špatně. Nejspíš ho stejně nevyužijete, protože budete odtaženi.

Neomezené vyproštění a manipulace s vozidlem

Tady to funguje, v praxi to znamená, že za vyproštění a naložení vozidla vážně nezaplatíte ani korunu. Ani když pro vás přijede speciální vyprošťovací tahač, protože vyprošťovací dodávka bude mít krátké rameno.

Neomezený odtah vozidla do nejbližší autorizované opravny

Všimněte si slova „autorizované“. Jde o značkový servis výrobce vozidla. Což v pojetí Škody může třeba znamenat „neomezený“ odtah do 2 km vzdáleného servisu Škoda, protože byl hned za rohem. V případě Subaru třeba 250 km, protože bližší prostě nebyl.

Zajímavosti z autoasistence Nejdelší trasy bývají severní, tj. Anglie, Norsko, Švédsko, Finsko. Nejvzdálenější byla výjimečná asistence na území Ruska pár kilometrů za hranicemi s Finskem. Zdroj: Generali Česká pojišťovna

Neomezený odvoz posádky do místa, do kterého je odtahováno vozidlo

Asistenční společnost pro vás pošle taxík nebo taxíky, které vás odvezou za odtaženým autem. V odtahovaném vozidle totiž nesmíte sedět a ne všechny odtahovky mají kabinu pro 6 a více osob. Pokud má jedna pojišťovna limit 100 km a druhá „neomezeně“, je to v praxi jedno. Ve většině případů půjde max. o desítky kilometrů. Nečekejte, že pojedete z Madridu do Barcelony limuzínou s vlastním řidičem.

Neomezená úschova nepojízdného vozidla

Přestože vám může připadat, že auto prostě „někam odstavíte“, v praxi to tak snadné není, protože třeba není kam jej odstavit bez následných sankcí. A za parkování v cizině zaplatíte klidně v přepočtu 1000 Kč/den. Pojišťovna to uhradí. A může trvat i několik dnů, než se auto dostane do servisu nebo pro něj přijede odtahovka pro cestu zpět do Česka. Měsíc to ale nebude. V praxi jde zhruba o týden, maximálně dva.

Neomezená náhradní doprava (vlak, bus, letadlo)

Když se rozhodnete vrátit zpět domů, pojišťovna zaplatí neomezené výdaje na letenky, vlakové či autobusové jízdenky. V praxi to jsou ale nízké tisícovky korun, podle místa, odkud se budete vracet. Pokud však z různých důvodů nebude možné vás zpět dopravit nejjednodušší a nejlevnější cestou, což je letecky nebo vlakem, vyjede pro vás dopravce třeba z Česka. Ano, i toto se děje a pojišťovna to uhradí. Asistenční služba spolupracuje se svými prověřenými dodavateli, které následně sama kontaktuje.

Neomezená repatriace vozidla

Se starou, udržovanou Octavií se vydáte do rumunských Karpat a tam se vám rozpadne motor. Prožili jste s ní kus života, máte neomezenou asistenci, takže ji necháte odtáhnout, to je jasné.

Jenže to neprojde. Pojišťovny tady uplatní limit, kdy sledují ekonomický smysl poskytnutí služby. Takový odtah běžně vyjde na 30–40 tisíc Kč, tržní hodnota vozidla bude s bídou ale jen do 20 tisíc Kč. Pojišťovna vám proto nabídne jeho bezplatné sešrotování a proplacení cesty zpět domů pro posádku vozidla. Na totéž totiž myslí obchodní podmínky pojišťoven. Pokud se vám to stane ale s autem za půl milionu, odtáhne vás domů. Samozřejmě se nahlíží na věci jako cena opravy a zda je v takovém případě repatriace ekonomická. Nemá význam tahat vozidlo po totální škodě do ČR za několik desítek tisíc. Spíše pomůžeme klientům zařídit ekologickou šrotaci v zahraničí, potvrzuje názor Měšce Honza Marek.

A jak repatriace probíhá v praxi? Pokud má klient nárok na repatriaci ze své pojistné smlouvy, tak se vždy snažíme vyhovět jeho požadavku. S klientem se domluví podmínky, kdy si připravíme podklady pro vyzvednutí vozidla. Pokud klient pojede s repatriační službou přímo z místa do ČR, tak je situace jednoduchá. V případě, že již na místě není, tak potřebujeme technický průkaz, klíče od vozidla a podepsanou plnou moc ze strany klienta. Poté odešleme našeho partnera pro klientovo vozidlo a ten jej dopraví do ČR do místa, které si klient zvolil, do jeho limitu repatriace, popisuje Honza Marek postupy u Generali České pojišťovny, které přitom lze snadno aplikovat na jakoukoli pojišťovnu. Jde takřka o standardní, jednotný postup u všech asistenčních služeb.

Ale může se přihodit i něco jiného. Máte nové auto, to se pokazí a opraví vám jej zdarma výrobce. Jenže za dlouho.

Příklad z praxe. Lefkada, Řecko. Renault Traffic, najeto cca 35 000 km. Porucha motoru, v záruce výrobce. Auto bude zdarma opraveno do 14 dnů. Rodina s 1 dítětem a 2 psy, z východu Slovenska, dovolena končí, musí do práce. Což je problém pro letecké společnosti, v této kombinaci letenka „teď hned“ pro celou rodinu a psy vychází na necelých 100 000 Kč a nelze snadno získat letenky až na místo.

Na pokyn asistenční služby obratem vyráží z Ostravy do Řecka dopravce, nabírá rodinu se psy, veze ji na východ Slovenska a vrací se zpět na místo. Akce zabrala 3 dny, vše bylo v režii asistenční společnosti (v tomto případě k tíži pojištění výrobce vozu). Může se to stát komukoli, ale již bez tovární záruky. Oficiálně se tomu říká repatriace osob a také se hradí.



Autor: Dalibor Z. Chvátal I takovéto obyčejné auto může být pro vás spásou. Škoda Octavia kombi přijela pro repatriaci rodiny zpět z Řecka na Slovensko. Vasiliki, Řecko. (22. 11. 2013)

Jde o neocenitelnou službu zvláště v případě, kdy máte s sebou malé děti. Sice to chvíli trvá, ale víte, že vás asistenční služba vaší pojišťovny nějak dostane zpět domů a nebude to pro vás znamenat finanční bankrot.

Nejvyšší z variant našich asistenčních služeb má jednu nespornou výhodu – a tou je bezlimitní odtah v rámci Evropy. Tím je zřejmé, pro koho se varianta XL hodí. Zejména pro řidiče, kteří se svým autem vyjíždí často za hranice Česka a nebojí se pustit i na delší cesty. Například do Skandinávie nebo třeba do Portugalska. I z takových zemí jsme díky bezlimitnímu odtahu schopni dostat jejich auto v případě neopravitelných potíží zpět do Česka, popisuje Honza Marek, jak to funguje v praxi.

Rozsah nejvyšších variant asistenčních služeb tím dává jasně na srozuměnou, že péče o motoristu v nouzi je štědrá co do rozsahu poskytovaných služeb, tak jejich délky. Ať už mluvíme o náhradním ubytování, nebo zajištění přepravy řidiče pro vyzvednutí jeho auta. Pokud tedy řidič s autem vyjíždí často za hranice (ať už na dovolené, nebo pracovně), neomezená asistence je pro něj ideální řešení.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Pláž Porto Katsiki, Řecko. Po schodech jde pes, který je v rámci repatriace převážen zpět na Slovensko. Po cestě ještě skočit na chvíli do moře a hurá zpět domů.

Neomezené vyzvednutí opraveného auta

Pojišťovna vám uhradí letenku, vlakovou jízdenku, autobus a následné taxi na místo opravy. V praxi jde nejčastěji o nízké tisíce korun.

Máte online přehled, co se děje

Pro využití asistenčních služeb vám stačí obyčejný telefon, na něj vám vždy přijde SMS od asistenční společnosti s dalšími informacemi. Pokud ale máte chytrý telefon s internetem, můžete získat více informací.

Říká se tomu „digitální asistence“. Nemusíte instalovat žádnou aplikaci, operátor asistenční společnosti vám pošle SMS s odkazem na web, na kterém můžete sledovat podrobnosti v reálném čase. Okamžitě tak vidíte, KDO pro vás jede, KDE se právě nachází nebo KAM odtahují váš vůz. Stačí jen mobilní prohlížeč. Autor má v praxi vyzkoušeno, že takto funguje Europ Assistance, ale umí to i další asistenční společnosti.

Je to drahé. Ale jen na první pohled

Neomezená asistence stojí výrazně více než rozšířené asistenční služby (ty základní jsou v ceně pojištění). Za „neomezenku“ dáte ročně i téměř 3000 Kč. Jenže tyto náklady navíc mohou být zpět při první potřebě pomoci.

Pokud jezdíte „okolo komínu“, nebo máte kamarády, kteří vám kdykoli zadarmo pomůžou, takové pojištění asistenčních služeb samozřejmě nepotřebujete a jsou to vyhozené peníze.

Pokud vám kamarádi pomohou zadarmo „jen za náklady“, máte také vyhráno. Skoro. Další dva příklady z praxe.

Plně naložená Škoda Octavia, rok výroby 2012, nenaskočí motor. Na místě oprava mimo představivost české peněženky. Odtah ze Švýcarska zpět do Česka. Plus půjčení podvalníku, který se zapojí za benzínový Jeep Cherokee (jiné auto nebylo hned k dispozici, až za týden). Souprava překračuje 3,5 t. Aha, musíte sehnat řidiče s B+E. Dva dny navíc. Potřebujete řešit mýto. Nervy moje. V souhrnu „jen náklady“ cca 23 000 Kč, vlastně „za hubičku“. Čas se nepočítal. S pojištěním asistenčních služeb by to byla úspora cca 20 000 Kč, pokud by pojištění stálo „trojku“. Bez nervů. Vyzkoušeno za vás. (Oprava v Česku vyšla na cca 10 000 Kč, byla to elektrická závada, Švýcaři chtěli měnit celý motor.)

Opět Švýcarsko. Peugeot 307 SW, rok výroby 2003. Ve 120 km/h motor náhle ztichl a ukončil svou činnost. Po kontaktu asistenční služby řidič zjišťuje, že mu uhradí odtah do 100 km. Nabídka na odtah do ČR je za 36 000 Kč. Nejlevnější ubytování přesahuje rámec krytí pojišťovnou, takže přespí v autě. Odtah „po známosti“ vyšel na 16 500 Kč a znamenalo to aktivně zaúkolovat manželku, aby se z ní stala telefonní asistentka, protože řešit to ze Švýcarska by bylo velmi nákladné. Finální závadou byl utržený ventil, jeho část odputovala do spalovacího prostoru válce. Nakonec jsem to řešil motorem z vrakoviště, kompletní oprava cca 21 tisíc, popisuje svoji zkušenost autor příběhu.



Autor: Michal Krause Odtah nepojízdného Peugeotu 307 SW ze Švýcarska do Česka. Bohužel na vlastní náklady. (10. 11. 2016)

To jsou praktické zkušenosti, jak to v životě funguje bez pojištění. Neznamená to, abyste si nyní rychle šli dokoupit asistenční služby, ale s nimi ušetříte nervy, čas a peníze. Jen si pečlivě prostudujte, na co se vztahují a do jakého limitu. O tom si napíšeme v dalším článku.

Přehled asistenčních služeb všech pojišťoven