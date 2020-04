 »   »  Můžou vás vyhodit z práce během karantény?

Pokud byste ale byli v karanténě, dostali výpověď a teprve posléze onemocněli a byli uznáni dočasně práce neschopnými a váš pracovní poměr by měl skončit během pracovní neschopnosti uplynutím výpovědní doby, tak se doba pracovní neschopnosti podle § 53 odst. 2 ZP do výpovědní doby nezapočítává. Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti – dojde tak k prodloužení výpovědní doby a celého pracovního poměru (jak jsme vysvětlovali v tomto článku ), ledaže byste o takovou ochranu nestáli a sdělili zaměstnavateli, že na prodloužení netrváte.

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. A to je vše. Zaměstnanec, kterému byla nařízena karanténa, je chráněn před rozvázáním pracovního poměru toliko ve formě jeho zrušení ve zkušební době, a to jen v prvních 14 dnech, kdy mu náhradu mzdy je povinen vyplácet zaměstnavatel. Zákoník práce neupravuje ochranu zaměstnance v nařízené karanténě před výpovědí, protože § 53 odst. 1 písm. a) říká toliko, že zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným.

Ovšem zaměstnavatel sám karanténu nařizovat nemůže, může se leda se zaměstnancem na obdobném opatření, jako třeba zaměstnancově práci z domova, dohodnout. Během karantény, a to od jejího 15. dne, má zaměstnanec-pojištěnec nárok na nemocenské, resp. předtím v prvních 14 dnech na náhradu mzdy od zaměstnavatele za stejných podmínek, jako kdyby byl v pracovní neschopnosti (podrobně o nárocích z nemocenského pojištění zaměstnanců v roce 2020 jsme psali v tomto článku ). Pakliže by ale během karantény pracoval z domova, má nárok na běžnou mzdu či plat.

Příklad

Zaměstnanci byla s ohledem na jeho návrat z ciziny nařízena karanténa od 8. 4. 2020, v níž byl do 23. 4. 2020. Ať už by mu zaměstnavatel dal (doručil) výpověď během nařízené karantény – např. 15. 4. 2020, nebo počkal až na její skončení a dal mu ji až 24. 4. 2020, výpovědní doba by začala plynout 1. 5. 2020 (neboť podle § 51 odst. 2 ZP výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce), pracovní poměr měl proto skončit uplynutím dvouměsíční výpovědní doby 30. 6. 2020.

Jenže se zjistilo, že testy byly neprůkazné, a zaměstnanec přece jenom onemocněl, a to ještě před počátkem výpovědní doby – ode dne 27. 4. 2020, kdy byl uznán práce neschopným, a to až do 19. 7. 2020 včetně. 61 dnů trvání pracovní neschopnosti (od 1. 5. 2020, kdy měla počít běžet výpovědní doba, do dne 30. 6. 2020, kdy měl skončit pracovní poměr) se přičte ke dni, kdy skončí pracovní neschopnost (ochranná doba), tj. k 19. 7. 2020; pracovní poměr proto skončí 18. 9. 2020.