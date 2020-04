 »   »  Jen bezhotovostně. Někteří obchodníci nechtějí přijímat hotovost

Koronavirová krize možná posune Česko blíž ke cashless společnosti. Zatímco před ní se vám prakticky nemohlo stát, že byste s papírovými penězi v obchodech nepochodili, v současné době takových situací přibývá.

Některé prodejny pouze kartou. Tak zní upozornění uvedené v objednávce internetového obchodu Expert Elektro. Ten má desítky kamenných poboček po celé zemi, nyní však lze nakupovat jen online, poté je možné zboží vyzvednout v prodejně, kde vám jej obsluha vydá ze dveří obchodu. A při placení teď na některých místech vyžaduje jen bezhotovostní způsob. Když jsem minulý týden vyzvedával na prodejně objednávku, hotovost mi nevzali, chtěli jen kartu, popisuje svoji zkušenost Josef Peterka ze západočeských Klatov.



Autor: Veronika Němcová Expert Elektro: v některých prodejnách je možné platit jen bezhotovostně. (3. 4. 2020)

Druhý příklad, stejné město. Na dveřích železářství Ferrum, které prodává mimo jiné také domácí potřeby a drogerii, takže může být otevřené i během nouzového stavu, stojí na dveřích nápis Platba pouze kartou . Do obchodu přitom chodí i starší lidé, mezi nimiž je největší podíl zákazníků, kteří platební karty nemají.

Společnost k opatření přistoupila kvůli prevenci možné nákazy koronavirem. Snaží se chránit svoje zaměstnance. Byť platba v hotovosti by pro ni byla výhodnější, protože za každou bezhotovostní transakci hradí poplatek. Naše prodavačky mají strach, jsou v každodenním kontaktu s lidmi a toto je jedno z opatření, kterými se je snažíme ochránit. Když musejí být zákazníci při vstupu do obchodu vybaveni rouškou, mohou být stejně tak vybaveni i platební kartou, řekl redakci Měšec.cz majitel Martin Korbel.

Opatření chce udržet po celou dobu nouzového stavu, a možná i po něm. A to i navzdory tomu, že by to některé zákazníky, kteří nevlastní platební kartu, mohlo odradit. Toho jsme si vědomi. Po skončení nouzového stavu si interně vyhodnotíme případná rizika a uvidíme, co dál. Ochrana našich zaměstnanců je ale na prvním místě, dodal Korbel.

Placení kartou teď preferují i samotní zákazníci. Což naopak může být pro některé obchodníky problém, zvlášť pro ty malé. Nepočítal jsem s psychózou, že lidi se budou štítit peněz, napsal redakci v e-mailu třiašedesátiletý Zbyšek Vytloukal z malého města v Královéhradeckém kraji. Provozuje malý obchod s výpočetní technikou a i kvůli nynějšímu požadavku na platby kartou chce s podnikáním pomalu skončit.



Autor: Veronika Němcová Železářství Ferrum omezilo přijímání hotovosti. (5. 4. 2020)

U některého zboží je moje obchodní přirážka i méně než 8 %. Měl jsem platební terminál od Komerční banky, ta službu prodala, nyní ji zajišťuje belgická Wordline. Za terminál neplatím žádný paušál. Srážka z každé transakce je ale 4 %! Úhrada se mi připisuje až 3. pracovní den od prodeje, u KB přišla následující den. Do nových tanečků s dalšími bankami se mi přitom už moc nechce, vysvětlil muž.

Jak už jsme informovali v dřívějším článku, bezhotovostní placení se v době koronavirové epidemie stalo preferovanou formou úhrady v obchodech. Je to jedno z opatření, kterým se personál prodejen snaží chránit proti případné nákaze. Vyzývají k němu velcí obchodníci i čerpací stanice. Opatření doplňuje další preventivní kroky jako instalování plexiskla mezi obsluhou a zákazníky u pokladen nebo povinné dvoumetrové rozestupy mezi zákazníky.

Ví se, že koronavirus dokáže přežít na různých površích různou dobu. Jde řádově o hodiny až dny. Zda se člověk může manipulací s penězi nakazit, však není jasné a žádné výzkumy to dosud nepotvrdily. Česká národní banka proto už dříve uvedla, že kvůli koronaviru nechystá žádná speciální opatření. Doporučuje pouze dodržovat základní hygienu včetně častého mytí rukou.



Při vyzvednutí zboží na prodejně Hornbach pouze bezhotovostní platba (5. 4. 2020)

To centrální banka v Číně přistoupila k celé věci rázněji. Jako prevenci dalšího šíření koronaviru na svém území v uplynulých týdnech začala potenciálně infikované peníze dezinfikovat, nebo rovnou ničit.