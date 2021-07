mBank oseká sazebník, některé služby ale zdraží

mBank od října chystá nový sazebník. Bude přehlednější (sláva) a počet poplatků banka sníží na polovinu. To ale neznamená, že některé služby nezdraží. V některých případech ale bude možné obejít poplatky využitím mobilní aplikace.

Osobní účty

Ze sazebníku aktuálně nabízených produktů zmizel spořicí účet eMax, který bude od října v sazebníku již nenabízených produktů. Od října tak pravděpodobně zmizí z nabídky mBank. Z hlediska poplatku za vedení účtu eMax banka nic nemění, zůstává bezplatný. U debetní karty vydávané k tomuto spořáku bude nově vedení karty bez poplatku pro všechny držitele.

Debetní karty

U debetek ze sazebníku vypadne mKarta Broker Consulting. U výběrů hotovosti z bankomatu sjednotí banka poplatky pro hlavní a dodatkové karty pro majitele a disponenty. To znamená, že i u dodatkové karty držitel získá možnost vybrat bez poplatku, pokud vybere 1500 Kč a víc, a i držitelé mNálepek budou mít první tři výběry bez poplatku. V sazebníku se u nálepek objevila nově možnost zjištění zůstatku v bankomatu, která zde dříve nebyla uvedena. Poplatek je stejný jako u ostatních karet, 19 Kč.

Dále sjednotí také podmínky pro bezplatné vedení hlavních a dodatkových karet. Tím dojde např. u mNálepky ke zvýšení poplatku za vydání či obnovení karty nebo vydání duplikátu ze 79 Kč na 100 Kč a zavedení tohoto poplatku u Zlaté mKarty, kde to bylo dříve zdarma.

Od října mBank zruší poplatek za cash advance, tedy za výběr hotovosti na obchodních místech, který dříve stál 29 Kč.

Změní se také pravidla pro bezplatné vedení Zlaté mKarty. Do měsíčního obratu ve výši, kterou potřebujete pro bezplatné vedení, se nově budou započítávat jen platby Zlatou mKartou. Platby ostatními kartami k účtu se zohledňovat nebudou. Sjednocením poplatků se u Zlaté mKarty také zlevní vydání nové karty před expirací či duplikátu z 250 Kč na 100 Kč.

Změny v poplatcích u debetních karet od 1. 10. 2021 Produkt Vydání/obnova karty

pro majitele Vydání/obnova karty

pro disponenta

nebo mNálepky Vedení karty Výběry z bankomatu mKarta / mKarta Svět

nebo mKarta Business 0 Kč 100 Kč 0 Kč Zdarma 1500 Kč a více,

jinak 29 Kč Zlatá mKarta 0 Kč 100 Kč Zdarma při objemu plateb

danou kartou 10 000 Kč

a více měsíčně, jinak 99 Kč 0 Kč mKarta pro děti 0 Kč 100 Kč 0 Kč Zdarma první tři v měsíci,

další výběr 29 Kč mKarta #navlastnitriko 0 Kč 100 Kč 0 Kč Zdarma první tři v měsíci,

další výběr 29 Kč

Kreditní karty

U kreditek mBank změní podmínky pro bezplatné vedení. U mKreditky to bude místo 500 Kč nově 1000 Kč a u mKreditky e-Shop místo 1000 Kč nově 2000 Kč. Sjednocením podmínek u dodatkové karty se od druhého roku platnosti mKreditky a mKreditky e-Shop sníží poplatek za vedení karty ze 150 Kč na 29 Kč, nebo 0 Kč, splníte-li objem zaúčtovaných plateb. To samé platí u mKreditky Plus a mKreditky Broker Consulting s tím, že poplatek klesne z 250 Kč na 39 Kč nebo 0 Kč, bude-li objem zaúčtovaných plateb alespoň 4000 Kč.

Dále dojde u mKreditky ke zvýšení hodnoty vybíraného obnosu potřebného pro bezplatný výběr z 1000 Kč na 1500 Kč.

Poplatek za výběr hotovosti na obchodním místě (cash advance) mBank sjednotí s poplatkem za výběr z bankomatu, takže s mKreditkou půjde vybrat přes cash advance bez poplatku, vyberete-li dost (1500 Kč a víc).

U mKreditky Plus a mKreditky Broker Consulting dojde ke snížení poplatku za vydání či obnovení karty pro disponenta a vydání nové karty před expirací či vydání duplikátu z 250 na 100 Kč.

U všech kreditek bude nově bez poplatku změna data konce zúčtovacího období (do října ještě 25 Kč). Měsíční poplatek za nastavenou automatickou 100% splátku se zvýší z 25 Kč na 29 Kč.

Změny v poplatcích u debetních karet od 1. 10. 2021 Produkt



Vydání/obnova karty

pro majitele



Vydání/obnova karty

pro disponenta Vedení karty Výběry z bankomatu

a na obchodních místech mKreditka 0 Kč 150 Kč 0 Kč při objemu plateb danou kartou 1000 Kč a více měsíčně, jinak 29 Kč 0 Kč od 1500 Kč a více,

jinak 49 Kč mKreditka e-Shop 0 Kč 150 Kč 0 Kč při objemu plateb danou kartou 2000 Kč a více měsíčně, jinak 39 Kč 1 %, min. 49 Kč mKreditka Plus 0 Kč 150 Kč 0 Kč při objemu plateb danou kartou 4000 Kč a více měsíčně, jinak 59 Kč 1 %, min. 49 Kč

Ostatní změny

mHypotéka a mHypotéka Light

Banka od října sjednotí poplatek za zpracování žádosti a vyhotovení smluvní dokumentace u změny zástavy a u jiných důvodů. Nově obojí bude stát 4000 Kč, do října platí, že jiné důvody jsou zpoplatněné 3000 Kč.

Společné poplatky pro fyzické osoby i podnikatele

Notifikace

Úpravou dalších poplatků chce mBank možná nasměrovat své klienty na mobilní aplikaci. Zdraží totiž služby, u nichž se dají poplatky obejít využitím mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví.

Banka od října zvýší poplatek za notifikační SMS ze 2 Kč na 4 Kč za jednu zprávu a zdraží balíček 30 SMS ze 39 Kč na 50 Kč (dá se bezplatně vyřešit přes mobilní aplikaci).

Za operace přes mLinku klienti od října budou připlácet místo 40 Kč nově 50 Kč (dá se bezplatně vyřešit přes mobilní nebo internetové bankovnictví).

Papírové výpisy podraží poměrně výrazně, od října budou stát 50 Kč místo současných 19 Kč (dá se bezplatně vyřešit nastavením elektronických výpisů zasílaných na e-mail).

Poplatky za upomínky

mBank sjednotí i poplatek za upomínku, a to tak, že už se nevyplatí čekat ani na tu první. Každá bude nově stát 400 Kč. V současnosti přitom stojí první a druhá 50 Kč a třetí a další 150 Kč (neplatí pro SMS upomínky, které budou od té třetí dál stále stát 25 Kč).

Poplatky za potvrzení

Poplatek za potvrzení týkající se transakcí bude stát od října místo 100 Kč nově 250 Kč za 1 měsíc vč. doručení potvrzení poštou nebo na obchodní místo.

Poplatek za ostatní potvrzení banka naopak snížila ze 600 Kč na 550 Kč, vč. doručení potvrzení poštou nebo na obchodní místo. Možnost doručení potvrzení kurýrem už od října nebude k dispozici. Kromě doručení potvrzení poštou nebo na obchodní místo si ale můžete zvolit i zaslání potvrzení e-mailem v ceně potvrzení.

Nestandardní potvrzení nebo potvrzení v angličtině, duplikáty či kopie dokumentů s doručením poštou nebo na obchodní místo bude od října stát místo 500 Kč nově 550 Kč.

Poplatek za nestandardní služby (v sazebníku nespecifikované)

mBank od října zdraží i některé v sazebníku nespecifikované služby. Z původních 200 Kč na 1000 Kč se zvýší poplatek např. u:

potvrzení pro audit,

speciální potvrzení, které si definuje klient,

potvrzení o zadání souhlasu s inkasem.

Zahraniční platby

U SEPA plateb dojde ke zvýšení poplatku nad skutečné výlohy zprostředkujících bank ze 150 Kč na 200 Kč u:

odeslání žádosti o vrácení již odeslané platby na vaši žádost,

zjištění stavu odchozí či příchozí platby nad skutečné výlohy zprostředkujících bank.

Odchozí platba do zahraničí v cizích měnách (SWIFT) bude u mBank od října stát pořád 0,5 % z částky převodu, minimum poplatku se ale zvýší z 250 Kč na 300 Kč a maximum z 840 Kč na 1000 Kč.

V souvislosti s platbami do zahraničí v cizích měnách (SWIFT) dojde ke zvýšení poplatku ze 150 Kč na 200 Kč u:

vrácení platby na účet odesílatele z důvodu nesprávných či neúplných údajů,

odeslání žádosti o vrácení platby na žádost klienta,

poplatku za manuální zpracování platby z důvodu chybějících či chybně uvedených údajů v příkazu či jejich doplnění,

zjištění stavu odchozí či příchozí platby.

U SWIFT plateb mBank zvýší také poplatek za příchozí platby z 99 na 100 Kč. I u příchozích plateb upraví minimum a maximum pro výši účtovaného poplatku. Minimální hranice poplatku vzroste z 250 Kč na 300 Kč a maximální z 840 Kč na 1000 Kč, stejně jako u odchozích plateb.

Produkty pro podnikatele

U podnikatelských účtů dojde ke sjednocení poplatku za vedení karty s tím, že i dodatková karta bude bez poplatku (nyní 100 Kč).

Výběry dodatkovou kartou se budou řídit pravidly pro výběr hlavní kartou, takže místo 29 Kč bude možné mít výběr bez poplatku, pokud vyberete 1500 Kč a víc. I podnikatelé budou mít nově cash advance zdarma.