Co dělat, když po návratu z dovolené musíte do povinné samoizolace, ale hned odjíždíte na další dovolenou?

Cestování na dovolenou je prakticky vždy spojeno i s nutností testování na koronavirus. Testů můžete na cestě k moři absolvovat hned několik.

Typicky půjde o jeden test před odjezdem na dovolenou, který bude chtít vidět země, do které cestujete. A pak další test po návratu, ten zase bude chtít vidět hygienická stanice v České republice. Někdy se ale může stát, že ačkoli cílová země test nebude chtít, vy ho stejně budete muset podstoupit. Záleží totiž i na tom, jak na dovolenou jedete.

Splnit podmínky vstupu do země je úplné minimum

Před odjezdem na dovolenou je potřeba mít splněné i podmínky, které vyžaduje země, do které cestujete. Cestující se řídí podmínkami cílové země, tzn. při odbavení má cestující povinnost se prokázat tím, co vyžaduje pro vstup cílová země (požadavky jednotlivých zemí se liší), uvedla pro Měšec.cz Vladimíra Dufková, tisková mluvčí Smartwigns Group.

Někdy se ale můžete setkat i s tím, že ačkoli některé země nevyžadují, abyste při vstupu předložili platný negativní test na koronavirus, testování před odjezdem se nevyhnete. Zvláště, když plánujete na dovolenou letět.

Aerolinky mají někdy přísnější pravidla

Aerolinky mají totiž často svá vlastní bezpečnostní pravidla, která nemusí vždy reflektovat požadavky země, do které letíte. I když tedy nějaká země nebude vyžadovat test pro vstup na její území, aerolinky mohou pořád požadovat platný negativní test pro vstup na jejich palubu.

Jinými slovy si před odletem sice nemusíte dělat test kvůli vstupu do jiné země, ale potřebujete ho kvůli přepravě, abyste mohli letět letadlem.

Pro ilustraci můžeme uvést situaci, kdy letíte na dovolenou do Egypta. Při vstupu do země je potřeba předložit negativní výsledek PCR testu. Pokud jste ale ubytovaní v letoviscích Šarm el-Šajch, Hurgháda nebo Marsa Alam, můžete test podstoupit až na egyptském letišti za 30 USD (cca 657 Kč). Oficiálně tedy můžete cestu nastoupit i bez nutnosti otestovat se už v České republice.

Pokud ale letíte letadlem, například společností Smartwings, musíte mít negativní test, abyste byli vpuštěni do letadla. I přes to, že v Egyptě stačí, když si test uděláte až ve vybraném letovisku.

Testy mohou být i dva

A tyto testy mohou být v závislosti na tom, s kým letíte, klidně i dva. Jeden PCR test, který musí být v době odletu starší maximálně 48 – 72 hodin podle toho, jaká mají aerolinky pravidla, a následně další test těsně před vstupem na palubu, tentokrát antigenní test.

Není třeba dodávat, že pokud vám vyjde pozitivní, už se k PCR testu nepřihlíží, protože je staršího data, a na palubu vás nevpustí.

Testování a závod s časem

Někdy vám tedy bude stačit PCR test pro vstup na palubu letadla a další testy už potřebovat nebudete, protože cílová země ho po vás chtít nebude. Pokud ale cílová země vyžaduje platný test pro vstup na její území, dostáváte se do komplikovanější situace.

Vyhodnocení PCR testu totiž standardně trvá 24 – 48 hodin podle toho, co vám garantuje jaká laboratoř. Vy ale zároveň máte například jen 48 hodin na to, abyste si došli na odběr do laboratoře, počkali si na výsledek a ještě stihli nastoupit na letadlo a dostat se během oněch 48 hodin do cíle, tedy vstoupili do země.

Některé aerolinky a některé země totiž uznávají platnost PCR testu jen po dobu 48 hodin od odběru, jiné i 72 hodin od odběru. A pokud se do stanoveného času nevejdete, test propadá a máte problém.

Testů vás může čekat až 6

Testů vás během dovolené může čekat až 6. Jeden PCR test po vás mohou vyžadovat aerolinky a také cílová země, zpravidla PCR. Druhý, antigenní, po vás možná budou vyžadovat aerolinky těsně před vstupem na palubu.

Třetí test, zpravidla opět PCR, ale někdy i antigenní, po vás budou vyžadovat aerolinky při návratu do České republiky. Tyto testy musíte podstoupit v zahraničí, ještě před nástupem na palubu.

A pátý test budete možná muset podstoupit v České republice, pokud přilétáte ze země, jejichž testy Česká republika neuznává. Pokud přilétáte z černě označených zemí, budete muset podstoupit dva testy, a tudíž šestý test podstoupíte 10. den po návratu domů.

A co když hned odlétáte jinam?

Test na koronavirus musíte při návratu do České republiky podstoupit ve většině případů. Výjimky mají lidé, kteří jsou očkovaní, či lidé, kteří cestují vlastním autem a z vybraných zemí.

Pokud ale nejste očkovaní nebo nemáte ukončené očkovací schéma a neuplynula potřebná lhůta, čeká vás po návratu z červených a tmavě červených zemí řada povinností. Zaprvé musíte podstoupit PCR nebo antigenní test na koronavirus ještě před odjezdem z dovolené. A nejdříve 5. den po návratu do ČR musíte jít na další PCR test, a to na našem území. Zároveň musíte být do doby vyhodnocení testu v samoizolaci, takže pravděpodobně minimálně 6 dní po návratu strávíte v samoizolaci.

V případě, že cestujete z černých zemí, jsou podmínky ještě přísnější. Před cestou domů musíte na jeden PCR test, po příjezdu do ČR musíte do 24 hodin na další PCR test a nejdříve 10. den po příjezdu pak na třetí PCR test. Do doby výsledku třetího testu musíte setrvat v samoizolaci.

Co když ale nemáte v plánu se v České republice tak dlouho zdržet? Někdo má například dovolenou naplánovanou hned po sobě. Vrátí se z jedné dovolené, pár dní je doma a do týdne odjíždí na další zahraniční dovolenou. Pak se ale snadno můžete dostat do problémů. Po vstupu na území ČR ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy a zemí s extrémním rizikem nákazy je nutná samoizolace do výsledku PCR testu Jiné jednání znamená porušení pravidla samoizolace. Cestující by tak měli samoizolaci dodržovat a plánovat další dovolenou až v době po testu, uvedl pro Měšec.cz Mgr. Martin Novotný, tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pravidla se neustále mění, je potřeba být ve střehu