 »   »  Malé zásilky (nejen) z čínských e-shopů zdraží, osvobození od daně skončí

Kryty na mobily, levné doplňky nebo móda. V posledních letech jsme si oblíbili nákupy za pár korun na čínských e-shopech. Od příštího roku už ale zřejmě nebudou tak výhodné jako dosud.

Vláda totiž v pondělí 11. května 2020 schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která ruší daňové osvobození od DPH pro zásilky ze zemí mimo EU do 22 eur. Norma, kterou ještě bude muset schválit sněmovna a senát, reaguje na nové předpisy Evropské unie (EU) týkající se přeshraničního elektronického obchodu. Opatření zavádějí všechny země EU a mělo by začít platit 1. ledna 2021.

Vše, co novela obsahuje, jsme byli povinni implementovat na základě evropských předpisů. Novela prošla řádným legislativním procesem, uvedla po pondělním jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová.

Do EU míří až 150 milionů malých zásilek

Podle ní se v současné době do EU dováží až 150 milionů malých zásilek. Ty, jejichž hodnota nepřesáhne 22 eur (v přepočtu přibližně 605 Kč), jsou v současné době osvobozeny od DPH. Zásilky, které putují z Evropské unie, však DPH podléhají. Tento stav podle navrhované úpravy narušuje hospodářskou soutěž a znevýhodňuje obchodníky v Evropské unii.

Praxe rovněž ukazuje, že osvobození od daně při dovozu je jedním z faktorů, které vedou k výraznému podhodnocování hodnoty dovážených malých zásilek, a tím se otevírá prostor pro obcházení daňových povinností a daňové podvody, uvádí ministerstvo financí v návrhu zákona.

A zatímco obchodníkům v Unii nová směrnice půjde k duhu, pro tuzemské spotřebitele bude znamenat zdražení drobného zboží z Číny o 20 až 30 %. Ale i více, protože zboží bude zdaněno současně platnou sazbou DPH a doručující subjekt bude v důsledku zvýšené pracnosti a nákladů spojených se zavedením zdanění dříve osvobozeného dovozu zboží zřejmě účtovat odměnu za službu spojenou s celním odbavením. Ta může být stanovena jako cena fixní, což velmi zdraží nejlacinější položky, míní ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Nejen DPH, čekají vás další poplatky

Na drobné zásilky se totiž bude vztahovat také celní deklarace a s ní spojený poplatek. Službu celního deklaranta poskytuje například Česká pošta, poplatek činí 200 Kč. Pošta vás v rámci služby zastoupí při jednání s celní správou a také za vás celní správě zaplatí DPH, kterou od vás při doručení zásilky vybere spolu s poplatkem za služby celního deklaranta.

Do základu pro výpočet DPH se započítává vlastní hodnota zboží, poštovné až do místa určení, clo, pokud je vyměřeno (na zboží do 22 eur se nevztahuje a nebude ani po novele), a už zmíněná služba celní deklarace.

Nové podmínky prodraží nákupy z Číny a dalších zemí mimo EU a dá se předpokládat, že to řadu lidí od dalších objednávek odradí. Protože právě cena je v tomto případě hlavním rozhodovacím kritéirem pro pořízení zboží, jehož kvalita navíc často není taková, jakou zákazníci čekali. Češi by tak v budoucnu mohli častěji sáhnou spíše po zboží uvedeném na evropském trhu, tedy zboží certifikovaného v EU a splňujícího bezpečnostní a zdravotní předpisy platné pro evropský trh.

Čínské e-shopy však na novou situaci pravděpodobně zareagují a začnou si pořizovat sklady přímo v Evropě. Tím by odpadly starosti se clem a náklady na poplatky za celního deklaranta. Ze zemí EU už dodává vybrané zboží například AliExpress, který loni otevřel také svoji první kamennou prodejnu ve španělském Madridu. Firma má také svoje logistické centrum v Jenči u Prahy.