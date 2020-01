Před zprostředkovatelskými e-shopy dlouhodobě varuje jak Česká obchodní inspekce (ČOI), tak spotřebitelská organizace dTest. Stížností na ně přesto přibývá. Důvodem je rostoucí počet podobných nákupních platforem na internetu i fakt, že běžný zákazník na první pohled netuší, že si zboží ve skutečnosti objednává u někoho jiného.

To je i případ Petra Davida, který si na e-shopu s oblečením a módními doplňky vevio.cz koncem loňského roku objednal sportovní oblečení. Na první pohled se jednalo o nekvalitní produkt, na který jsem čekal přes 40 dní. Došel mi balíček z Číny s adresátem, který nekorespondoval a nijak nenaznačoval, že by se jednalo o firmu vevio.cz, popsal muž v e-mailu zaslaném ČOI.

Než mi byla zásilka doručena, psal jsem na vevio.cz, chtěl jsem vrátit peníze za nedodržení limitu pro doručení a odstoupit od smlouvy. Přišla mi – pravděpodobně – automatická odpověď s tím, že jsou zaneprádněni ostatními reklamacemi, a ať vyplním nějaký formulář, doplnil.

Zákazníci s obdobnými zkušenostmi se v posledních měsících hromadně obracejí jak na ČOI, tak na dTest. Celkem se na nás od října 2019 do konce roku obrátilo v souvislosti s tímto e-shopem 248 spotřebitelů a jen od začátku letošního roku přibylo dalších 49 stížností, uvedla ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Na první pohled web vypadá jako e-shop, ale ve skutečnosti jde jen o zprostředkovatele prodeje zboží z Číny, které si můžete objednat sami i o více jak polovinu levněji. Je to cesta, jak z vás dostat peníze. (21. 1. 2020)

Zboží za desetikoruny i tisíce

Na stránkách vevio.cz je jako provozovatel uvedena společnost Ropeta LTD se sídlem ve Velké Británii. Co se týče české linky, pod IČO uvedeném na objednávce je v obchodním rejstříku zapsána firma Agora Aquiver & Co s.r.o. Ta dříve vystupovala pod názvem Beast s.r.o., 9. prosince 2019 se ale přejmenovala. Jako jednatelé Agora Aquiver & Co s.r.o. jsou uvedeni Andreas Sonnleitner a Zdeněk Čabla.

Důvodem přejmenování mohou být právě desítky stížností na e-shop, které se koncem loňského roku začaly množit i na sociálních sítích. Jednatel firmy Andreas Sonnleitner v souvislosti s tím redakci iROZHLAS.cz tvrdil, že firma stížnosti klientů řeší a uznává také všechny reklamace. Ne všichni zákazníci však takovu zkušenost mají. Mně se dodnes nikdo neozval, řekl redakci Měšec.cz Petr David.

Zákazníci na zprostředkovatelských e-shopech (další příklady najdete v tabulce) objednávají drobné zboží v řádu desítek korun, ale i dražší věci za stovky až tisíce, nejčastěji pak oblečení a boty. Zvláštní kategorií je pak prodej značkového zboží, kdy je spotřebiteli doručen produkt, který svými parametry tomu objednanému ani zdaleka neodpovídá, říká Hekšová.

Příklady zprostředkovatelských webů Název webu Provozovatel webu Počet stížností za rok 2019 vevio.cz Ropeta LTD (UK) 252 postovnezdarma.cz Ateli, s.r.o. (CZ) 132 postazdarma.cz ShipGratis Limited (HK) 71 vsevakci.cz DAMAINVEST s.r.o. (CZ) 48

Zdroj dat: dTest

Obecně si zákazníci v souvislosti se zprostředkovatelskými e-shopy stěžují na dlouhé dodejní lhůty. Zboží jim nedošlo včas, případně vůbec, nebo dorazila jen část objednávky. Poukazují i na kvalitu zboží, která není taková, jakou čekali – často jde o padělky.

Hlavním rizikem těchto nákupů je pak možný problém s uplatněním práva na odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě nebo s reklamací, kdy provozovatel e-shopu zákazníky nabádá, aby poslali zboží na vlastní náklady do zahraničí, odkud bylo objednáno.