 »   »  Konec daně z nabytí nemovitých věcí a odpočtu úroku z nových hypoték, navrhuje Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová přišla s nápadem na zrušení zmíněné daně v březnu. Návrh v pátek projedná Národní ekonomická rada vlády (NERV), pak jej musí schválit ještě vláda a parlament. Návrh by však mohl narazit v koalici, sociální demokracie je vůči němu skeptická.

Cílem návrhu podle Schillerové je, aby kupujícím při pořizování nemovitosti zůstalo víc peněz než předtím, a především aby je měli hned, a ne až za dvacet či třicet let po splacení hypotéky. Roční inkaso daně je 13 miliard, které by jejím zrušením zůstaly v kapsách daňových poplatníků.

Daň z nabytí nemovitých věcí je nyní ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Pokud si tedy kupujete byt za 5 000 000 Kč, znamenalo by to úsporu 200 000 Kč.

Se zrušením daně by šlo ruku v ruce také zrušení možnosti odečíst si úroky z hypotéky. Opatření by platilo pouze pro nově uzavřené smlouvy. Ti, kdo už daň zaplatili, by si v případě schválení návrhu mohli úroky z daní odečítat stejně jako dosud.

U novostaveb by odpočty zůstaly

Každý, kdo zaplatil v minulosti čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí nebo si pořídil nemovitost osvobozenou od této daně (například novostavby), by si podle návrhu mohl odpočty hypotéky i nadále daňově uplatňovat ve svém přiznání k dani z příjmu a nic by se pro něj nezměnilo. V zákoně by bylo ošetřené i refinancování hypoték tak, aby nebylo posuzováno jako nový úvěr.

Podle ministerstva není třeba s podáním vkladu do katastru nemovitostí vyčkávat až na případné schválení návrhu zákona parlamentem, protože bez ohledu na to, zda a kdy bude návrh schválen, by se nová pravidla vztahovala na všechny, jejichž daň je splatná od 31. března 2020. Ti by již neměli povinnost daň zaplatit. To by se týkalo všech poplatníků, kteří dokončili svůj vklad na katastr v průběhu prosince 2019 nebo později.

„Jedná se o množinu lidí, kterým jsme v rámci liberačního balíčku odsunuli úhradu daně z nabytí až do konce srpna. Nyní tuto daň nemusí platit vůbec. Těm, kteří ji už v předstihu zaplatili, vznikne přeplatek, o jehož vrácení mohou požádat,“ říká ministryně Schillerová.

Novostavby, které jsou od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeny, chce ministerstvo řešit formou takzvaného opt-in. Stačilo by ve lhůtě pro podání přiznání, nebo do 30 dnů ode dne účinnosti zákona oznámit finančnímu úřadu zájem daň přiznat a případně uhradit (v případě novostaveb zůstává zachováno osvobození) a poté by bylo možné dále uplatňovat odpočty úroků z hypotečního úvěru. Využít opt-in by mohli poplatníci, jejichž daň je splatná od 31. března 2020 a návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí podali do 31. prosince 2020, uvedl resort na svých stránkách.

Jsme skeptičtí, říká ČSSD

Schillerová návrh zatím projednala se svými stranickými kolegy z ANO. Narazit by však mohla v koalici, protože navrhovaná opatření se nezamlouvají ČSSD.