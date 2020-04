 »   »  Kdy požádat o odklad splátek hypotéky a kdy naopak ne? Výhody a nevýhody

To jsou otázky, které si v současné době klade většina z nás, a na tom, jak si na ně odpovíme, bude z velké části záviset naše úspěšné přežití této krize. Situace je o to složitější, že skutečně nikdo nedokáže hodnověrně predikovat vývoj a musíme si stále nechávat trochu pootevřená zadní vrátka pro případ, že se vše stočí nepředpokládaným směrem.

Jistota rezervy

Pokud jste zaúvěrovaní, měla by být jistá finanční rezerva samozřejmostí. Protože toto je přesně ta situace, kvůli které jste ji vytvářeli. Ale jestli není tak velká, aby vám zajistila přežití, ať se stane cokoliv, je nutné ji čerpat s rozvahou a zvažovat další kroky, které vám hlavně v budoucnu uleví. Nespoléhejte příliš na pomoc od státu, pokud bude, berte ji spíše jako bonus. To nejdůležitější musíte rozhodnout a naplánovat sami.

Dobré a špatné dluhy

Hypotéka je a vždy bude ten dobrý dluh. Ale dejte si pozor, ať se kvůli ní nepropadnete do těch špatných. Ač se odložené splátky mohou jevit jako ideální varianta a vítaná úleva v krizi, není to ta nejlepší varianta úplně pro každého.

Kdy si odložit splátky hypotéky?

Tuto variantu považujte skutečně za mezní a využijte ji pouze ve chvíli, kdy žádné rezervy nemáte, příjem se vám výrazně snížil nebo jste o něj přišli a skutečně reálně hrozí, že nebudete mít z čeho platit splátky, živobytí nebo oboje. Pokud vám odložení splátek dovolí třeba udržet firmu při životě nebo vám to zachrání rodinný rozpočet, jděte do toho. Přesně pro tyto případy je to správná varianta. Proč by toho neměli využít plošně všichni klienti s hypotékou a kdy se to může otočit spíš proti vám, se podíváme dále.

Vydrž, vydrž…

Tím by se měli řídit ti klienti, kteří vědí, že je minimálně v následujícím půlroce splátky jejich hypotéky nijak existenčně neohrožují. Máme na mysli skutečné existenční ohrožení, nikoliv to, že si kvůli tomu možná nebudete moci koupit k narozeninám nejnovější model auta, na který jste se tolik těšili. Proč je lepší počkat s mercedesem a raději splácet dál hypotéku, přestože se vám tu nabízí „dárek“ v podobě odložených splátek?

Splátky jsou pouze odložené, nikoliv odpuštěné. Dřív nebo později bude nutné je doplatit a je to přesně ten „špatný dluh“, kterému byste se měli zdaleka vyhýbat, pokud to skutečně není otázka holého přežití. V současné chvíli asi nikdo nedokáže říct, v jaké finanční situaci bude za půl roku či za rok a je možné, že zatímco teď byste hypotéku mohli v pohodě splácet, tak za půl roku (kdy budete při odložených splátkách muset tyto doplatit) bude situace daleko složitější.

Odložené splátky budou viditelné v registrech dlužníků. Co tam vidět nebude, je důvod, proč jste si je odložili. V případě dalšího jednání s bankami budete považováni za klienta, který si splátky odložit „musel“, tedy za méně stabilního, než je ten, který to neudělal. Jak nakládat s informacemi v registru, je plně na libovůli banky a je klidně možné, že některé banky budou tyto klienty považovat za rizikové a budou je úvěrovat daleko méně ochotně.

Hypotéky jsou a nejspíš vždy budou nejlevnější peníze na trhu. Tedy typ úvěru, za který zaplatíte nejvýhodnější úroky. Hodí se mít v záloze možnost refinancovat a navýšit úvěr tak, aby vás to měsíčně zatížilo minimálně, ale pomohlo vám to udržet dostatečnou finanční rezervu. Nekomplikujte si cestu k něčemu, co vám může v budoucnu velmi pomoci, tím, že využijete pofidérní „výhodu“, která vám momentálně nic velkého nepřinese.

Nové možnosti refinancování. Je celkem pravděpodobné, že pokud teď vydržíte, tak za čas budete mít možnost svůj úvěr refinancovat a využít výhodnějších úrokových sazeb, které pravděpodobně přijdou. Což by ve finále znamenalo reálnou úsporu proti úspoře iluzorní, kterou představují právě odložené splátky.

Nechte si poradit

Pokud jste svoji situaci zatím nekonzultovali s finančním poradcem, případně jste hypotéku vyřizovali napřímo v bance, teď je skutečně nejvhodnější chvíle se na nějakého obrátit. Situace se stále dost dynamicky vyvíjí a ten opravdu dobrý poradce monitoruje nejen to, co se děje venku a jaká probíhají opatření, ale díky svým kontaktům v bankách má zprávy i zevnitř a ví, jaká kde panuje situace.