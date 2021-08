Jak začít bezpečně pravidelně investovat? Příklady z praxe

Jsou „investice“ a „investice“. Na některé investiční strategie potřebujete mít nemalé znalosti, čas a ochotu riskovat. Pak jsou investice, na které čas skoro nepotřebujete, vědomostí vám stačí opravdu jen skromné množství a vystavujete se jen zanedbatelnému riziku. A právě tomuto snadnému investování se budu v článku věnovat.

Je vhodné upozornit, že nic z uvedeného není investiční doporučení. Jsem investor, nikoliv investiční poradce a samozřejmě neznám vaší finanční situaci. Podělím se s vámi o vlastní zkušenosti a ukážu vám, jak může být investování snadné a hlavně funkční.

Začnu úplně jednoduše:

každý měsíc pravidelně investujete přibližně stejnou částku,

pro svou investici si zvolíte velkou a stabilní firmu.

Investování skutečně nemusí být raketová věda, nepotřebujete mít přečteno hromadu knih, nemusíte spoléhat na nějaký fond ani investičního poradce.

Co budete kupovat

Jak můžete jednoduše investovat do firmy? Koupíte si její akcie. Koupí akcií si pořizujete podíl ve zvolené firmě a stáváte se tak vlastníkem její malé části. Tak jednoduché to je.

Příklad

Můžete vybudovat svou firmu, nebo nějakou jinou firmu koupit. Jenže oboje je časově a především finančně nesmírně náročné a pro většinu z nás nedosažitelné. Ale koupit si nějakou menší část firmy není žádný problém. Jednu akcii pořídíte i za desetikoruny a tímto způsobem si může doslova každý zajistit vlastní podíl v nějaké společnosti.

Jak a kde akcie nakoupíte

Prodej i koupi akcií vám zajistí broker. Je to zprostředkovatel mezi vámi a burzou s cennými papíry, jako jsou právě akcie. Brokerovi zadáte pokyn přes uživatelské rozhraní na internetu nebo v mobilu k nákupu/prodeji akcií a on pro vás celou transakci vypořádá.

Představit si to můžete jako internetové bankovnictví. Zadáte příkaz a banka vám odešle peníze. Zadáte příkaz a (nějaký) broker vám koupí/prodá akcie.

S níže uvedenými brokery nespolupracuji, jsem jen jejich zákazník a využívám jejich služeb. Uvádím je jako příklad, vytvořit si obchodní účet můžete u jakéhokoliv jiného brokera. Za registraci přes odkazy nemáme já ani Měšec.cz žádnou provizi. Nejedná se tedy o žádnou skrytou reklamu, jen s vámi sdílím svou zkušenost.

V zahraničí využívám služeb Interactive Brokers, který vám zpřístupní pro obchodování světové trhy, a především má nízké poplatky. Běžně za nákup akcií zaplatíte jen 1 USD (přibližně 21 Kč).

V ČR má i zástupce s českou podporou IQ-Trade se zachováním nízkých poplatků. Jediným úskalím je otevření „Cash“ účtu od 1000 dolarů (přibližně 21 000 Kč).

Nicméně, jak se níže dočtete, raději byste měli mít pro toto investování speciální finanční rezervu, takže to není zas tak limitující.

Alternativou může být eBroker od Fio banky. Rovněž ho mám a nejste omezováni minimální částkou na účtu, ale připravte se na vyšší poplatky. Když nakupujete akcie v ČR, sazby začínají na 40 Kč. Nákup akcií v USA vás přijde minimálně na 7,95 USD (přibližně na 167 Kč), což je naneštěstí daleko za hranicí přijatelnosti.

Brokerů je samozřejmě více, a to v zahraničí i u nás. Jenomže nechci psát o žádných, s kterými nemám vlastní zkušenosti. Navíc je snadno najdete na internetu a díky příkladu výše je máte s čím srovnat.

Vaše pravidelné investování

Abyste si dovedli představit, o co se jedná, použiji ekvivalent ze spoření. Například si někdo střádá na důchod formou penzijního spoření a každý měsíc si spoří stejné množství peněz. Řekněme třeba 1000 Kč.

V pravidelném investování je to v podstatě totéž. Podle svých možností si zvolíte částku, za kterou budete chtít každý měsíc přikoupit nové akcie. S akciemi se to má tak, že se v čase jejich cena mění. Jednou si za 1000 Kč pořídíte 5 akcií, jindy 4 a podobně. Nebo někdy koupíte jednu akcii za 1000 Kč a za pár měsíců už bude stát 1100 Kč. S tím je potřeba počítat a nastavit si pravidelnou částku tak, abyste ji mohli přizpůsobit ceně akcie.

Kdy s pravidelným investováním začít? Klidně hned jak si to budete moci finančně dovolit. Mějte plán, mějte v měsíčně investované částce rezervu, abyste ji s růstem ceny akcí mohli zvýšit, a mějte pro pravidelné investování speciálně našetřené peníze, abyste v něm mohli pokračovat, i když dočasně přijdete o práci nebo když budete v pracovní neschopnosti a podobně.

Ještě dodám, že snažit se načasovat začátek pravidelného investování nefunguje, protože nikdo nevidí do budoucnosti. Taky byste mohli čekat několik let na cenový propad akcií a tím byste se jen připravili o zisk. Navíc beztak nebudete vědět, zda ten propad již skočil, nebo jestli bude dál pokračovat a jak dlouho bude trvat.

Příklad

Jedna akcie ČEZ dnes stojí kolem 600 Kč. V minulosti se dala koupit i za 400 Kč, nebo dokonce i více jak za 1000 Kč. Co to znamená? V ideálním případě si u pravidelného investování nenastavujte fixní částku, ale fixní počet akcií. Třeba si řekněte, že každý měsíc koupíte jednu akcii ČEZu. A aby vám toto pravidelné investování fungovalo, pak musíte být schopni si tu akcii pořídit každý měsíc, ať bude stát 600 Kč, 400 Kč, nebo dokonce 1000 Kč.

Proč kupovat akcii, když je drahá

To je právě alfa a omega pravidelného investování. Je potřeba přenastavit způsob, jakým nad tím přemýšlíte. Akcie, která stála 400 Kč a časem zdraží na 1000 Kč, může být stále velmi levná. Jak to? Protože v budoucnosti může její cena i nadále růst, a když ji přestanete kupovat za dražších 1000 Kč, už ji za tu cenu nikdy nepořídíte, protože takhle málo už nikdy stát nemusí.

Nikdo na světě neví, zda cena akcie bude růst, nebo klesat. Proto máme pravidelné investování, při kterém průměrujete pořizovací cenu. Cenové výkyvy vás díky tomu nemusí trápit.

Celá věda pravidelného investování Když akcie stojí hodně, roste hodnota vašich předchozích levnějších nákupů, když cena akcie klesá, nakupujete ji levněji a těšíte se na její budoucí růst.

Příklad

Představte si, že pravidelně každý měsíc koupíte jednu akcii za 400 Kč. Další rok bude stát už 500 Kč a vy dál pravidelně investujete. U předešlých nákupů za 400 Kč jste v plusu na každé vlastněné akcii 100 Kč.

Cena akcií třetí rok stoupne na 600 Kč a vy dál pravidelně investujete. Na počátečních nákupech za 400 Kč jste již na každé akcii v plusu 200 Kč. A u nákupů za 500 Kč máte zisk na akcii 100 Kč.

Další rok se cena akcie vrátí na 400 Kč. Nyní jste na všech nákupech za 500 Kč a 600 Kč za jednu akcii v mínusu. Vadí to? Ne, protože máte skvělou příležitost přikupovat další akcie velmi levně. Pokles ceny je důvod k radosti, protože nakupujete ve výprodeji. Takto krásně to funguje při pravidelném investování, až cena akcie vystřelí zase vzhůru, zhodnotí se vám díky levným příkupům peníze ještě více.

Vybírejte si firmy, které se s vámi podělí o svůj zisk

Pravidelné investování je první klíč k úspěchu. Ten druhý je nakupovat podíl ve firmě, která vám pošle část svého zisku. Říká se tomu vyplácení dividend. Nehoňte se zbytečně za vysokými výnosy, v tomto případě je lepší nižší, ale za to stabilní dividenda. Když budete mít dividendu 3 % vůči pořizovací ceně akcie, je to v naprostém pořádku.

Příklad

Každá akcie, kterou budete mít, vám díky dividendě vydělá každý rok peníze navíc. Zůstaňme u 3 % u akcie za 400 Kč. Každý rok vám po zdanění na účtu za každou akcii přistane přes 10 Kč. Že je to málo? A co když budete investovat pravidelně 10 let a budete za tu dobu mít 120 akcií? Najednou máte z dividendy 1200 Kč.

Stále to vypadá, že to není nic moc? Co když za tyto získané peníze od počátku vašeho investování budete přikupovat bonusové akcie? Budete jich mít o hodně více, že ano?

Nejenže vám bonusové akcie budou vydělávat další dividendu, ale v čase budou růst na ceně, a tím se vám zisk ještě více zvedne.

Reinvestujte

Dividendu použijete k takzvanému reinvestování. V příkladu výše jsem uvedl ukázku a nyní prakticky. Ve chvíli, kdy získáte z dividend dost peněz na nákup další akcie, koupíte si ji navíc k vašemu pravidelnému investování.

Ze začátku to jde samozřejmě pomalu. Jenže díky rostoucímu počtu akcií z bonusových příkupů za dividendy i nákupů z pravidelného investování se vám bude zvyšovat zisk (peníze z dividend) ještě rychleji, a tím pádem i množství akcií, které každoročně můžete nakoupit navíc.

Jak dlouho pravidelně investovat

K tomuto pravidelnému investování přistupujte stejně jako k penzijnímu spoření. Prostě do důchodu. Čas je totiž váš nejsilnější spojenec. Čím déle budete investovat, respektive čím dříve začnete, tím více získáte na dividendách, tím více stoupne cena akcií a peníze vám pak rostou exponenciálně.

V kapitole výše jsem vysvětlil, jak funguje reinvestování. Právě proto je propastný rozdíl mezi tím, když investujete 10, 20 nebo 30 let. Čas vám zaručí ten největší růst vašeho kapitálu.

Příklad

Budete mít 100 akcií nakoupených průměrně po 400 Kč. Každá vám vydělá 10 Kč, roční dividenda tedy činí 1000 Kč. Když budete roční dividendu reinvestovat po dobu 10 let, získáte navíc 27 bonusových akcií, tedy akcie v celkové hodnotě 10 800 Kč. To je zhodnocení investice po 10 letech o 27 %. Zatímco v bance byste měli jen zlomek z takového výnosu.

Po 20 letech získáte 63 bonusových akcií. Všimněte si, že je to více jak dvojnásobek toho, co byste měli za prvních 10 let. A po 30 letech máte v kapse 110 akcií navíc dokupovaných z dividend. Tím se vám vaše počáteční investice zhodnotila po 30 letech více jak o 100 %. Níže jsem vám to shrnul do tabulky.

Reinvestování Počáteční vklad 10 let 20 let 30 let Kolik získáte reinvestováním akcií navíc − +27 akcií +36 akcií +47 akcií Kolik budete mít akcií celkem 100 akcií 127 akcií 163 akcií 210 akcií

Když si přičtete k příkladu i to, že cena akcií v čase roste a k reinvestování budete pravidelně každý měsíc dokupovat stále další akcie, dostanete se jen na těžko uvěřitelné zhodnocení. A to jsem ještě nezmínil, že firmy běžně vyplácenou dividendu průběžně zvyšují.

Coca-Cola a pravidelné investování

V této kapitole vám představím, jak může vypadat růst ceny akcií u pravidelného investování na Coca-Cole. Příklad na této firmě není náhodný, právě akcie Coca-Coly sám pravidelně nakupuji.



Autor: TradingView Inc. Graf znázorňuje cenu Coca-Coly za posledních 10 let. Dnes má jedna akcie hodnotu přes 55 $, ale před 10 lety stála jedna akcie pod 34 $. I přes velký propad kvůli covidu v pravé části grafu se Coca-Cola z propadu velmi rychle vzpamatovala.

Výše je graf znázorňující cenu Coca-Coly za posledních 10 let. Dnes má jedna akcie hodnotu přes 55 $. Ale před 10 lety stála jedna akcie pod 34 $. I přes velký propad kvůli covidu v pravé části grafu se Coca-Cola z propadu velmi rychle vzpamatovala.



Autor: TradingView Inc. Graf za posledních 20 let. Před 20 lety byla cena za jednu akcii Coca-Coly pod 24 $. Takže tu máme růst hodnoty jejích akcí přes 100 %.

Výše je graf za posledních 20 let. Před 20 lety byla cena za jednu akcii Coca-Coly pod 24 $. Takže tu máme růst hodnoty akcí Coca-Coly přes 100 %.



Autor: TradingView Inc. 30letá historie vývoje akcií Coca-Coly. Před 30 lety stála jedna akcie něco málo přes 7 $. Oproti dnešní ceně přes 55 $ to je neuvěřitelný růst skoro 800 %.

Poslední graf je 30letá historie vývoje akcií Coca-Coly. Před 30 lety stála jedna akcie něco málo přes 7 $. Oproti dnešní ceně přes 55 $ to je neuvěřitelný růst skoro 800 %.

Shrnutí: na čem všem tedy můžete vydělat?

Při pravidelném investování:

Vyděláváte na dividendách a jejich reinvestování.

Vyděláváte na růstu ceny vašich akcií.

Vyděláváte na čase. Čím déle investujete, tím více roste váš zisk jak z reinvestování dividend, tak i z růstu ceny akcií.

Je to investice, ne spoření Nutno dodat, že vám samozřejmě nikdo nezaručí, že cena akcií Coca-Coly nebo jiné firmy bude růst i v budoucnu. Proto je to investice, nikoliv spoření. Ale díky pravidelnému investování je riziko rozmělňováno průměrováním ceny vašich nákupů a k minimalizaci rizika napomáháte i dlouhodobým investičním horizontem v podobě desítek let.

Na co myslet při výběru firmy pro pravidelné investování

Zde znovu připomenu, že nejsem investiční poradce. Je na preferencích každého, kam se rozhodne své peníze investovat. Nicméně by tu nemělo chybět alespoň několik obecných poznatků, jež vám výběr firmy velmi usnadní.

Firma by měla mít velký kapitál, tedy majetek (Market Cap). Právě Coca-Cola má obří majetek přes 230 miliard dolarů. Čím větší majetek firma má, tím spíše ustojí finanční krize a nepřeruší výplatu dividend.

Je lepší investovat do firem, které znáte a víte, čím se zabývají. Nejlépe když podnikání firmy rozumíte.

Firma s dlouhodobým stabilním růstem ceny akcií je velkou výhodou. Pokles ceny akcií vždycky přijde, ale důležité je, aby z dlouhodobého hlediska cena akcií rostla. Viz grafy Coca-Coly.

Samozřejmostí by měla být vyplácená dividenda, kterou firma postupně zvyšuje.

Není vhodné investovat do mladých firem. Raději vybírejte ze společností s historií mnoha desítek let. Stejně jako u vysokého kapitálu i toto je ukazatel lepší stability. Prostě víte, že má firma už něco za sebou a že zvládla překonat nejednu finanční krizi.

Pozor na dvojí zdanění

Nákupem a následným prodejem akcií vzniká držiteli daňová povinnost. Na toto téma najdete mnoho článků, takže zde nebudu zabíhat do podrobností. Podat si daňové přiznání není nic složitého. Jen myslete na to, že se pravidla pro daně mohou změnit, vždy si tedy při prodeji akcií ověřte, co v té době platí.

Na co byste se měli zaměřit, je ochrana proti dvojímu zdanění. Když budete nakupovat akcie firem v USA, musíte mít podepsaný formulář W-8BEN. Jinak se vám dividendy zdaní sazbami v USA a pak je budete muset zdanit ještě jednou sazbou v ČR. Pokud máte podepsaný formulář (ochranu proti dvojímu zdanění), daníte jen v ČR.

Není to nic složitého, někteří brokeři to řeší už při samotné registraci, kdy zaškrtnete jedno políčko a máte hotovo. Jen si dejte pozor na konec platnosti formuláře, o té by vás měl broker informovat, ať jen znovu potvrdíte W-8BEN.

A to je vše

Zdá se vám to složité? Použijeme si příklad pravidelného spoření.

Každý měsíc si odložíte dejme tomu 500 Kč a pomalinku vám na spořicím účtu přibývají úroky. Vy místo toho uděláte jen to, že za těch 500 Kč koupíte akcie a namísto úroků budete dostávat dividendu. A stejně jako se vám na spořicím účtu úročí již připsané úroky, za získané dividendy si koupíte akcie navíc.

Nejsložitější na tom celé je vybrat si vyhovujícího brokera s nízkými poplatky, založit si u něho účet a seznámit se s jeho aplikací pro investování. Jenže pokud si dokážete samostatně vybrat vyhovující banku a naučit se obsluhovat internetové bankovnictví, věřím, že si s trochou trpělivosti a pílí poradíte i s brokerem.