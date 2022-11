Jak si správně vybrat cestovní pojištění?

Být nepojištěn při cestě do zahraničí si může dovolit jen velmi bohatý člověk. Cestovní pojištění je jedním z mála pojištění, které „skutečně funguje“ a pojištěnému přináší největší užitek v případě, že se stane něco neočekávaného. Ukážeme vám, na co se zaměřit při jeho sjednání.

Jaký limit pro léčebné výlohy?

Při cestách po Evropě vám až na velmi malé výjimky stačí limit léčebných výloh okolo 1,5 mil. Kč. Lékařská péče v zemích Evropy je na solidní úrovni (byť ta česká patří mezi špičku, ať se vám to líbí, nebo ne), v zemích EU navíc můžete využít i průkazu EHIC veřejného zdravotního pojištění, takže je jen velmi malá pravděpodobnost, že byste pro návrat do Česka museli platit miliony. A to i v případě speciálního leteckého transportu.

Mimo Evropu by však limit měl začínat na 3 mil. Kč. To je skutečné minimum. Jednak náklady na lékařskou péči až na malichernosti půjdou do statisíců, další věcí jsou pro běžného člověka nezaplatitelné výdaje v případě nutnosti vyslat za vámi letecký speciál. Velmi nákladná zdravotní péče je v USA, do této země je ideální mít cestovní pojištění s léčebnými výlohami bez limitu. Tabulka níže ukazuje všechny pojišťovny, které léčebné výlohy bez limitu krytí nabízejí:

Neomezené léčebné výlohy Pojišťovna Typ produktu Allianz pojišťovna Optimal a Exkluziv Axa pojišťovna Excelent DIRECT Pojišťovna všechny typy cestovního pojištění Pojišťovna VZP Excelent

Pojištění k platebním kartám

Máte platební kartu a k ní cestovní pojištění? Výborně, ušetřili jste právě pár stokorun za samostatné cestovní pojištění. Pro klid své duše si ale ověřte, že máte dostatečný limit pro léčebné výlohy dle předchozího odstavce.

Běžný, tedy standardní limit k platebním kartám je 1–2 miliony korun na léčebné výlohy. Vyšší limity jsou za příplatek, nebo jen k prestižním kartám.

Pokud cestujete s rodinou, zbystřete. Drtivá většina pojištění ke kartám má celkový limit stanoven jako nejvyšší plnění za všechny pojištěné. To přeneseně v praxi znamená, že když máte limit třeba 2 mil. Kč a bude vás cestovat pět, každý je pojištěn pomyslně na 400 tisíc korun. A to je vážně moc málo. Proto si vybírejte takové pojištění k platební kartě, které má limit pro každého pojištěného. Rozdíl je i ve věku dětí. Pro jednu pojišťovnu je dítě jen do 18 let, pro jinou do 21 let. U čtyř společností naopak věk dítěte není nijak omezen.

V tabulce níže přehledně vidíte, u koho je limit společný a u koho pro každého zvlášť:

Banka Kolik dětí je pojištěno Maximální věk pojištěného nebo manželky/-a Celkový limit plnění Maximální věk dětí, aby se na ně vztahovalo pojištění Cetelem Není omezeno 75 Společný Do 18 let Česká spořitelna Max. 3 děti Není stanoven Pro každého zvlášť Do 18 let ČSOB Max. 3 děti Není stanoven Pro každého zvlášť Do 18 let Diners Club Max. 3 děti 70 Pro každého zvlášť Není omezeno Equa Bank Není omezeno 75 Společný Do 18 let Expobank Není omezeno 80 Společný Do 18 let Fio banka Není omezeno 75 Na jednu pojistnou událost Do 18 let J&T Banka Max. 5 dětí Není stanoven Na každou pojištěnou osobu zvlášť Není omezeno Komerční banka Není omezeno Neposkytuje se Pro každého zvlášť na každou pojistnou událost Do 21 let mBank Není omezeno 75 Společný Do 18 let MONETA Money Bank Max. 3 Není stanoven Společný Není omezeno Raiffeisenbank Není omezeno 70 Do 18 let Sberbank Není omezeno 75 Společný Není omezeno UniCredit Bank Není omezeno Není stanoven Společný Do 18 let

Na co pojištění? Mám přece kartu zdravotní pojišťovny

Při cestách v zemích Evropské unie vám může připadat, že kupovat si komerční cestovní pojištění jsou jen vyhozené peníze. Na zdravotní péči přece máte zákonný nárok. A máte pravdu. Potíž je v tom, že jednou věcí je samotná zdravotní péče, druhou asistence a třetí spoluúčast. Vše si budete muset „vylítat“ sami, včetně přepravy do zdravotnického zařízení a z něj. Pokud toho budete schopni, jásejte. Pokud ne, bude to muset někdo udělat za vás – a bude za to muset zaplatit, protože jen pro vaše krásné oči pro vás nějaký smluvní dopravce nepojede třeba z Brna do Splitu. Musí zaplatit naftu, mýto, čas… A riskovat, že třeba po úrazu pojedete domu zpět osobákem a během cesty dostanete trombózu, za pár stokorun nestojí.

Komerční cestovní pojištění toto řeší, protože o to, abyste se dostali do zdravotnického zařízení a z něj, se postará asistenční služba. A za to samozřejmě neplatíte (resp. je to součástí pojistného). Ostatně, spočítejte si cestovní pojištění na srovnávači, abyste znali jeho orientační cenu.





Pokud ale máte rádi dobrodružství, uložte si do vyhledávače web Kanceláře zdravotních pojišťoven, na kterém se dozvíte přesné postupy, pravidla a podmínky pro jednotlivé země.

Anebo si stáhněte aplikaci Evropský průkaz zdravotního pojištění:

O konkrétních právech z držení karty EHIC píše i web Evropské komise.

Přehled všech zemí, kde vám platí česká karta EHIC zdravotního pojištění:

Kde platí EHIC Země Podmínky Evropská unie Prokázat se průkazkou EHIC. Černá Hora EHIC + speciální formulář od zdravotní pojišťovny (vyžádejte si jej předem před cestou). Island Prokázat se průkazkou EHIC. Lichtenštejnsko Prokázat se průkazkou EHIC. Norsko Prokázat se průkazkou EHIC. Makedonie Prokázat se průkazkou EHIC. Srbsko Prokázat se průkazkou EHIC. Švýcarsko Prokázat se průkazkou EHIC. Turecko EHIC + speciální formulář od zdravotní pojišťovny (vyžádejte si jej předem před cestou).

Pozor, že ne všechny země v Evropě jsou součástí eurozóny. EHIC vám neplatí v Andoře, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Moldávii, Monaku, Rusku, San Marinu a na Ukrajině.

Pojištění proti terorismu

Jedete vlakem, ten vykolejí. Jste vážně zraněni, posbírají vás a zavezou do nemocnice. Tam vás dají dohromady. Mezitím státní úřady oznámí, že nešlo o nehodu (tedy nahodilou událost), ale terorismus (tedy úmyslný trestný čin). A máte problém. Pokud má vaše pojišťovna výluky pro terorismus, všechny výdaje jdou v ten moment z vaší kapsy, jakkoli to zní cynicky. Z pohledu práva jde o trestný čin a škodu si běžte vymáhat na tom, kdo jej spáchal, nebo na jeho dědicích, pokud jsou z něj už jen kousky masa a podaří se jej identifikovat.

Abyste se tomu vyhnuli, hledejte pojišťovny, které následky terorismu hradí, zvláště u léčebných výloh. Přestože terorismus měla drtivá většina pojišťoven ve výlukách, situace se už mění a začíná být standardem toto riziko krýt.

Dlužno dodat, že se toto týká i pojištění k platebním kartám. Takže třeba jinak velmi kvalitní cestovní pojištění ke kartám Diners Club v sobě obsahuje výluku na terorismus (MetLife). Pojišťovny sice neoficiálně říkají, že plnit budou, ale jakmile je to jednou v pojistných podmínkách, můžete se i soudit, ale výluka platí. Pojišťovna pak plnit může, ale nemusí.

Typická výluka následků terorismu Pojištění se nevztahuje na jakékoliv újmy způsobené přímo nebo nepřímo … následkem terorismu. A tedy neplní se.

Rizika teroristických činů mají ve VÝLUKÁCH AGA International (Mondial Assistance) AIG Europe BNP Paribas Cardif Pojišťovna DIRECT pojišťovna ERGO pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna Komerční pojišťovna MAXIMA pojišťovna MetLife Europe Insurance

Pojistit rizika terorismu UMÍ Allianz pojišťovna AXA Assistance Česká podnikatelská pojišťovna Česká pojišťovna ERV pojišťovna Generali pojišťovna Kooperativa Pojišťovna VZP Slavia pojišťovna Union poisťovna Wüstenrot

Jsem v cizině a končí mi pojistka

Pokud se nacházíte na dovolené v zahraničí a vzpomněli jste si, že na sjednání cestovního pojištění jste zapomněli, nebo jej potřebujete prodloužit, můžete si sjednat pojištění i ze zahraničí. V tom případě se aplikuje tzv. karenční doba. To je proto, aby nedocházelo k pojistným podvodům, např. když se vám stane úraz nebo nemoc a následně se „radši dopojistíte“. Tak toto poté opravdu nefunguje.

Z počítače nebo z mobilu (i přes telefon) můžete uzavřít platné cestovní pojištění a následně pokračovat v cestování. Tabulka níže vám ukazuje, u kterých pojišťoven se můžete pojistit i ze zahraničí: