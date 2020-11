Jak odejít předčasně do penze s nekráceným důchodem?

Nemáte sílu dál pracovat a důchod je stále daleko? Pokud vám do důchodového věku chybí dva roky, dá se tato doba za určitých podmínek překlenout bez toho aniž by se vám zkrátil důchod předčasným odchodem do penze nebo se dá trvalé snížení starobního důchodu alespoň částečně eliminovat. Čtěte také: Podmínky nároku na důchod se zpřísňují, dotknou se všech

Předčasný odchod do důchodu se nevyplatí

Do penze můžete odejít i před dosažením důchodového věku. Nárok na předčasný starobní důchod vám vznikne nejdříve tři roky před důchodovým věkem. Ti, kteří mají řádný důchodový věk v 63 a více letech, mohou odejít do důchodu v 60 letech. Čtěte více: Důležité změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2010

Odchod do předčasného důchodu si ale dobře rozmyslete. Jeho přiznání je totiž nevratné a vy se tak trvale připravíte o nárok na řádný starobní důchod. Ačkoliv je základní výměra pro výpočet předčasného důchodu stejná (2170 Kč), výše procentní výměry se za každé tři měsíce předčasného odchodu do penze snižuje.

Za každý celý rok doby pojištění vám náleží 1,5 % výpočtového základu. Tato částka se ale snižuje za každých i započatých kalendářních 90 dní o které jste odešli do důchodu dříve. O 0,9 % výpočtového základu se sníží za období prvních 720 kalendářních dnů a o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Výše procentní výměry se ale po tomto krácení nesmí dostat pod částku 770 Kč. Čtěte také: Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2010

Na předčasný starobní důchod nemáte nárok až do dosažení důchodového věku v případě, že vykonáváte výdělečnou činnost nebo pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Čtěte více: Pracujete v penzi? Můžete si nechat zvýšit vyplácený důchod

Příklad:

Zaměstnanec byl účasten důchodového pojištění nepřetržitě od 1. 1. 1969 do 31. 12. 2009 a získal tak celkem 40 let pojištění. Jeho výpočtový základ je 12 000 Kč. Od 1. 1. 2010, tedy 3 roky (1 096 dnů) před dosažením důchodového věku, odejde do předčasného starobního důchodu. Za 720 dnů „předčasnosti“ se procentní výměra důchodu snižuje za každých 90 dnů o 0,9 %, (8 × 0,9 % = 7,2 %), a za každých i započatých 90 dnů od 721. dne, tedy za zbývajících 376 dnů, činí snížení 1,5 %, (5 × 1,5 % = 7,5 %). Celkové snížení činí 14,7 % (7,2 % + 7,5 %).

Důchod se v tomto případě vypočítá následujícím způsobem: základní výměra stejná pro všechny důchody = 2 170 Kč ,

, procentní výměra = za každý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu, tj. 7 200 Kč (1,5 % x 40 × 12 000 Kč).

(1,5 % x 40 × 12 000 Kč). Výsledná částka se snižuje o 1 764 Kč (12 000 Kč x 14,7 %) za dobu počítanou ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku.

(12 000 Kč x 14,7 %) za dobu počítanou ode dne, od kterého se přiznává předčasný starobní důchod, do dosažení důchodového věku. Procentní výměra starobního důchodu tak činí 5 436 Kč (7 200 Kč – 1 764 Kč).

(7 200 Kč – 1 764 Kč). Celková výše předčasného starobního důchodu tedy bude 7 606 Kč. Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zachrání vás plánovaná operace

Výrazně vám může pomoci, pokud počítáte v blízké době s operativním zákrokem a víte, že v blízké době budete v neschopnosti. V takovém případě je vhodné naplánovat tento zákrok až na dobu těsně po ukončení zaměstnání.

Pokud chcete opustit zaměstnání a nastoupíte na nemocenskou ještě v zaměstnání nebo 7 dní po ukončení pracovního poměru – tedy v ochranné lhůtě, vypočítává se nemocenská z 12 posledních měsíců, co jste v zaměstnání strávili. Čtěte také: Přiznáváte jako OSVČ minimální příjmy? Vašim nejbližším se to nemusí vyplatit

Doba, po kterou můžete čerpat nemocenskou je v tomto případě ovlivněna tím, na kolik máte vyčerpanou tzv. podpůrčí dobu. V tomto případě – jak dlouho jste v posledním půl roce před nástupem na nemocenskou marodili. Pokud se vám podpůrčí doba nemá čím pokrátit (v posledním půl roce jste nemarodili), máte nárok čerpat nemocenskou po dobu jednoho roku. V opačném případě se správa sociálního zabezpečení zaměří na celý rok před nástupem na nemocenskou, vypočítá dobu, po které jste byli v neschopnosti a od 12 měsíců podpůrčí doby ji odečte. Výsledku pak odpovídá váš nárok na čerpání nemocenské.

Pokud trvá vaše neschopnost déle, přibližně po 180 dnech kontaktuje správa sociálního zabezpečení lékaře. Ten musí délku vaší neschopnosti „ospravedlnit“, případně naznačit zda bude pokračovat i nadále nebo už se vás jako pacienta chystá uschopnit. Pokud budete na nemocenské i nadále, zhruba po 300 dnech kontaktuje správa sociálního zabezpečení lékaře znovu. Po roce je nutné, abyste navštívili přímo komisi, která posoudí, zda je váš zdravotní stav hodný dalšího prodloužení nemocenské nebo zda „je na čase“ vás uschopnit.

Pracovní úřad vás podpoří na 11 měsíců

V případě, že komise rozhodne o uschopnění, máte na vybranou předčasně odejít do důchodu nebo se přihlásit na pracovní úřad. Lidé, co jsou v evidenci úřadu práce rok před důchodem, jsou velice obtížně zaměstnatelní. V případě, že vám schází rok či dva do důchodového věku, splňujete už podmínku věkové hranice, díky které můžete nárokovat podporu v nezaměstnanosti po 11 měsíců.

Nárok na podporu vám v tomto případě vznikne pouze za podmínky, že jste v posledních třech letech alespoň jeden rok odpracovali. Není podmínkou, aby to bylo pouze v jednom zaměstnání.

Výše podpory v nezaměstnanosti se vám bude počítat z posledního odpracovaného kalendářního čtvrtletí.

Pokud byste neměli za poslední tři roky opracováno 12 měsíců, ztrácíte nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti. Zdravotní a sociální pojištění ale po registraci na pracovním úřadě platit nemusíte. Čtěte také: Státní sociální podpora v roce 2010

V případě, že jste ze zaměstnání odešli 24 měsíců před důchodovým věkem, 12 měsíců pobírali nemocenskou a 11 měsíců byli registrovaní na úřadu práce, do důchodu by vám měl zbýt pouhý měsíc. Pokud se po tento měsíc sami uživíte (pojistné je díky evidenci na úřadu práce hrazeno za vás), dosáhnete na důchodový věk i bez krácení vypláceného starobního důchodu.