Jak je nově chráněno vaše odstupné před věřiteli či exekutorem?

Nastoupí-li povinný dlužník-zaměstnanec, kterému bylo vyplaceno odstupné, do práce (kde bude dostávat mzdu či plat nebo odměnu), nebo vznikne-li mu právo na některý z příjmů (uvedených v § 299 odst. 1 až 3 občanského soudního řádu) v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena výše odstupného, považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

V takovém případě se v době určené podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, postupuje tak, jako by šlo o několik mezd. Mnohem dříve, než došlo ke změně zákona, toto určil Nejvyšší soud . Až do autoritativního výkladu Nejvyššího soudu, z něhož víceméně vychází legislativní změna (účinná od 24. 4. 2020), nebylo zcela zřejmé, zda je nutno odstupné považovat za jednorázový příjem, z nějž se při exekuci srážkami ze mzdy provede jednorázová srážka nebo zda odstupné rozpočítávat postupně na jednotlivé další měsíce (tedy postupně po násobcích průměrného výdělku).

Znamená to (zejména), že základní nepostižitelná částka se od odstupného neodečte jen jednou, ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje. Uvedený postup při výpočtu srážek z odstupného se uplatní nejen v případě, že zaměstnanci, kterému bylo při skončení pracovního poměru poskytnuto odstupné, se nepodaří nalézt nové zaměstnání, ale i tehdy, jestliže zaměstnanec po rozvázání pracovního poměru nastoupí do práce k jinému zaměstnavateli.

Nezabavitelné minimum sestává jednak z nezabavitelné částky na samotného povinného dlužníka-zaměstnance a nezabavitelných částek na vyživované osoby (zejména manželku či manžela a děti) a jednak z jedné nebo dvou třetin zbytku čisté mzdy, které zůstávají po odečtení nezabavitelných částek od čisté mzdy (podle toho, zda jde o exekuci pro přednostní, nebo nepřednostní pohledávku) až do částky, nad kterou se sráží plně. Zaměstnanci tedy musí zůstat celková nezabavitelná částka a jedna třetina zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky, jde-li o uspokojení pohledávky přednostní, nebo dvě třetiny zbytku čisté mzdy po odečtení nezabavitelné částky, jde-li o uspokojení pohledávky nepřednostní.

To ocení zvláště ti, kteří neseženou hned novou práci a skončí jako nezaměstnaní (uchazeči o zaměstnání) na úřadu práce, když nebudou mít po určitou dobu nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Jednoduše se tak násobky průměrného výdělku, části odstupného sečtou s aktuálním příjmem. Není to tak, že by zaměstnanec měl nárok opakovaně na nezabavitelné minimum z odstupného a ještě z nového příjmu, tedy na dvě nezabavitelná minima, to ne, ale nemůže se už stát, aby neměl nárok ani na (jedno) nezabavitelné minimum.