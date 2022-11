Dohoda o pracovní činnosti je vhodná pro pravidelné i nárazové brigády. V čem se liší od DPP?

Našli jste si brigádu, ale nejste si jisti smlouvou, kterou vám zaměstnavatel nabídl? Existuje několik typů pracovněprávních vztahů, které jsou vhodné pro příležitostné nebo pravidelné přivýdělky. Jednou takovou možností je dohoda o pracovní činnosti. Co by měla obsahovat a jaké povinnosti z ní zaměstnavateli plynou? To vše se dozvíte v následujícím článku.