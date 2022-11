Za deset tisíc dostanu milion. Takto internetoví podvodníci „vydělávají“. Skutečné příběhy

Když vás na ulici zastaví neznámý člověk a požádá o vaše přístupové údaje k platební kartě nebo do internetového bankovnictví, dáte mu je? ptají se policisté. Rovnou si i sami odpovídají: Nedáte. Tak proč to lidé bez zaváhání dělají v online prostředí?

Přinášíme vám reálný příběh z první ruky, rovnou od policie.

Zaplatím deset tisíc, dostanu milion. Vypadá to jako podvod, ale stejně jdu do toho

Na e-mail oddělení prevence Policejního prezidia ČR se obrátila paní, která dostala od neznámého člověka neuvěřitelně lákavou nabídku na zhodnocení investice. Paní však byla velice opatrná, vždyť přece všude čte o podvodech na internetu, proto se pro jistotu obrátila na policii s dotazem, jestli je taková nabídka v pořádku. Toto je doslovný přepis komunikace mezi paní a policisty:

Potřebuji poradit, abych nenaletěla, píše paní. Tento člověk, Pravoslav Zeman, mi nabízí za 2850 Kč výdělek na bitcoinu skoro 1 milion Kč. Přes tuto webovou stránku (zde paní napsala přesnou adresu) mám vložit kód peněženky (uveden kód) a pošlu peníze rovnou z kreditní karty. Po uplynutí hodiny a půl se mi ozve a pak budu muset zaplatit 15 % makléři. Tedy udělat znovu to samé jako poprvé, akorát pro změnu poslat z karty 7076 Kč. A prý do 15 minut budu mít na účtu částku 941 223 Kč. Prosím o odpověď. A děkuji, jestli je to podvodník. Nechci být chudší o 10 000 Kč. Bohatší bych ráda byla, ale ne, pokud mám přijít o takové peníze.

Policie opatrné paní odpověděla, že je dobře, že se ozvala, a ať rozhodně žádné peníze neposílá, protože jde stoprocentně o podvod. Druhý den se paní ozvala znovu:

Bohužel, já mu naletěla a poslala někam, bůhví kam, 2900 Kč s vidinou být o něco peněžitější. A teď po mně vymáhá přes 7000 Kč jako 15 % makléři. Nevím, co dělat. Všechno vypadalo tak reálně, jak jiní vydělávají díky němu.

K tomu, aby dotyčnou paní podvodník skrývající se pod jménem Pravoslav Zeman přesvědčil, stačily tyto líbivé příběhy, které jí poslal:

Falešné příběhy podvodníků Autor: Policie ČR

Falešné příběhy podvodníků Autor: Policie ČR

Falešné příběhy podvodníků Autor: Policie ČR

Falešné příběhy podvodníků Autor: Policie ČR

Vidina velkých peněz tuto paní, která nikdy neviděla takovou sumu pohromadě, tak omámila, že přestala vnímat i varování přímo od policistů. Za pokus taková šance přece stojí, ne?

Právě proto přichází nyní Policie ČR s varováním, že s blížícími se Vánoci podvodníci přitvrdí a provedou „plošný nálet“ na bankovní účty a platební karty po celé republice. Kdo se chytí, ten přijde o peníze. Vánoce jsou pro podvodníky největší žně v roce, kdy prudce stoupá počet lidí, kteří se nechali obalamutit. Zvýšené počty krádeží peněz přes internet jdou ruku v ruce s obdobími, kdy jsou svátky, slevy a masivní výprodeje, ale Vánoce, to je pro tyto „šmejdy“ pravý ráj.

Organizovaný zločin s mezinárodním přesahem, který se prudce rozrůstá

Jak se tento typ kyberkriminality rozrůstá, ukazuje policejní statistika za posledních 11 let.

Jenom do konce letošního října policie zaregistrovala 15 409 trestných činů spáchaných v kyberprostoru, zatímco za celý rok 2021 jich bylo 9518 a před deseti lety pouze 2195. Okradených lidí jsou desetitisíce a škody jdou do stovek milionů korun.





Průměrná škoda na jednoho okradeného klienta bank je 161 500 Kč.

Počty trestných činů v kyberprostoru 2011–2022 Autor: Policie ČR

Počty online podvodů neustále narůstají, a je tedy daleko větší pravděpodobnost, že se s nějakou hrozbou setká každý z nás, a je jenom na nás, jak na to budeme připraveni. Navíc značně roste i kvalita a sofistikovanost těchto útoků. V posledních letech u online podvodů zaznamenáváme prvky organizovaného zločinu s mezinárodním přesahem. Odhalování je zde velmi složité a zdlouhavé, a proto je potřeba, aby se každý choval obezřetně a nenechal se nachytat, říká Tomáš Kubík, náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování.

Jakmile zaplatíte kartou, podvodná transakce se nedá zastavit, i když vzápětí pochopíte, že jste naletěli

Osobní zkušenost s internetovým podvodníkem, a následnou bezmoc při snaze zasáhnout a pomoci, popisuje Petr Hutla, člen představenstva ČSOB zodpovědný za řízení úvěrů a udržitelnost. Případ se stal přímo v jeho rodině, kdy podvodník obalamutil přítele jeho dcery, vysokoškolského studenta, chytrého a inteligentního mladého muže.

Je to kluk, který nečeká, až mu někdo něco dá, při studiu chodí v noci na brigády, aby nebyl závislý na rodičích. Chtěl přes internet prodat nějakou věc a byl rád, že se mu hned ozval zájemce. Všechno se odehrálo klasickým způsobem, že prý si pro zboží přijede kurýr, stačí vyplnit údaje ke kartě, tady kliknout, potvrdit zprávu. Za chvíli přišel o 30 000 Kč, které měl naspořené jako rezervu. Nemohl jsem mu absolutně nijak pomoct. Jakmile zadáte pokyn k platbě z platební karty, nejde to zastavit. I když jsou peníze ještě fyzicky ve vaší bance, banka už na ně nemá právo a nemůže transakci přerušit, říká Petr Hutla.

Pokud něco prodáváte na internetovém bazaru, můžete se setkat už i s podvodníky, kteří vám budou dokonce vyhrožovat, jestliže „obchod“ s nimi neuzavřete. Jeden takový reálný případ nám opět poskytla Policie ČR:

Podle policie i vedení ČSOB se množí případy, kdy podvodníci volají svým obětem pozdě v noci, kdy už se dá očekávat, že lidé tvrdě spí. Rozespalému člověku sdělí, že je jeho účet v ohrožení, ale že vše řeší s policií, která má věc pod kontrolou. Pro obnovu účtu je nutné jen odkliknout odkaz, který právě přišel do SMS, a to ihned, než bude pozdě.

V tu chvíli ke slovu přichází strach, obavy o peníze a časová tíseň. Zmatený člověk je v tu chvíli rád, že banka spolu s policií bdí nad jeho penězi ve dne v noci a s pocitem, že společně zachraňují jeho účet, kliká na uvedené odkazy a potvrzuje transakce. Například v případě ČSOB podvodníci „vychytali“ vzhled zpráv velmi důvěryhodně.

Pokud už na daný odkaz v SMS kliknete, je nutné se podívat, jaká adresa se ve skutečnosti skrývá pod názvem banky.

Podvodná SMS napodobují zprávu od ČSOB Autor: Československá obchodní banka a.s.

Vzhled podvodné zprávy napodobující ČSOB Autor: Československá obchodní banka a.s.

Základní pravidla jsou velmi jednoduchá. Chceme naučit lidi, aby si před každým kliknutím na odkaz v SMS zprávě nebo v e-mailu či před zodpovězením otázky volajícímu sami položili dotaz: Nechce mě náhodou okrást? Banky nikdy nepožadují citlivé osobní informace nebo data o účtech nebo platebních kartách, protože své klienty znají, říká Petr Vosála, manažer bezpečnosti digitálních kanálů ČSOB.

Nejlepší, co můžete v případě nejistoty a pochybností v danou chvíli udělat, je zavolat přímo na klientská centra bank. Pokud banka nemá nonstop provoz telefonní linky, určitě to počká do rána.