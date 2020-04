 »   »  Dočasný odklad nájemného prošel, dluh musíte zaplatit do konce roku

Umožní to zákon ministerstva pro místní rozvoj, který dnes schválili poslanci. Ti už stejný zákon jednou odhlasovali, senátoři jim však předlohu vrátili s návrhem, aby za 80 % dlužného nájemného ručil stát. Senátní změny však ve sněmovně neprošly, poslanci tak schválili původní návrh.

Odložení nájmu pro nájemníky platí do konce července 2020. Ovšem pouze za předpokladu, že prodlení s platbou nájemného vzniklo až po 12. březnu 2020 a vy prokážete, že nemáte peníze kvůli mimořádným opatřením, která vám znemožnila nebo ztížila nájemné zaplatit. Nájemné za 4 měsíce (březen až červenec) pak musíte doplatit nejpozději do 31. prosince 2020. Pokud ne, bude to důvod k výpovědi bez výpovědní lhůty.

Ochrana nájemníka před výpovědí není cílená na dlouhodobé problémové neplatiče. Odklad platby nájemného se také nevztahuje na placení nákladů spojených s bydlením, jako je platba záloh na energie a služby. Pronajímatel také může od nájemníka požadovat za dobu neplacení nájemného úroky z prodlení.

Pronajímatel vám ale může dát výpověď, jestliže pomine důvod neschopnosti platit nájem v návaznosti na vládní omezení, nejdříve se tak ale může stát po skončení nouzového stavu a pokud je pronájem jediným zdrojem jeho obživy. Jestliže si odložíte splatnost nájemného a poté vypovíte pronajímateli nájemní smlouvu, má právo jej po vás vymáhat v souladu s občanským zákoníkem.

Odklad nájemného i pro podnikatele a OSVČ

Sněmovna dnes rozhodne také o možnosti odkladu nájemného pro OSVČ a podnikatele. Upravuje to jiný návrh zákona ministerstva průmyslu a obchodu, podmínky jsou ale navržené podobně jako pro běžného nájemníka.

Pronajímatel vám nemůže nájem vypovědět v případě, že k prodlení s platbou došlo mezi 12. březnem 2020 až 30. červnem 2020 a vy prokážete, že se tak stalo kvůli omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které vám znemožňuje nebo podstatně ztěžuje provozování podnikatelské činnosti.

Ale pozor. Úroky z prodlení za platbu nájmu vám můžou narůstat po celou dobu, kdy nájemné neplatíte. Stejně tak platí, že za služby spojené s pronájmem musíte platit i v případě, že zažádáte o doklad nájemného.

Nájemné a všechny závazky s ním spojené musíte zaplatit nejpozději do 31. prosince 2020. (Původní návrh zákona počítal až s termínem 31. března 2022 – ten tedy neplatí.) Pokud nájemné nezaplatíte ani do tohoto termínu, může vám dát pronajímatel výpověď do 5 dnů. Jestliže je však už teď jasné, že nájemné neuhradíte vůbec (třeba protože jste ukončili podnikatelskou činnost), můžete dostat výpověď do 5 dnů bez dvouleté čekací lhůty.