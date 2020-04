 »   »  Ošetřovné u zaměstnanců ve výši 80 %. Schváleno

Poslanecká sněmovna 21. dubna 2020 schválila zvýšení ošetřovného z 60 % denního vyměřovacího základu na jeho 80 %. Výše ošetřovného se má změnit automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června 2020. Novelu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident. Navýšení dávky následně zajistí Česká správa sociálního zabezpečení, jakmile bude zákon schválen.

Rodiny teď dostávají asi 70 % jejich čisté mzdy. Takto znatelný propad příjmů na skoro 4 měsíce by vyvolal u řady rodin s dětmi velké problémy. Proto jsem přišla s navýšením na 80 % denního vyměřovacího základu, říká Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí.

Nárok na ošetřovné budou mít i ti, kteří své dítě nebudou moci dát do školy v době, kdy už bude částečně obnovená výuka.

Ošetřovné dostanou i pracující na DPP a DPČ

Poslanci podpořili pozměňovací návrh Romana Sklenáka (ČSSD) a Jany Pastuchové (ANO). Nově tak ošetřovné dostanou i takzvaní dohodáři . Aby lidé, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), mohli pobírat ošetřovné, musí za měsíc, za který chtějí vyplatit ošetřovné (březen, duben, květen, červen), odvádět zdravotní pojištění. V případě, že v březnu nedosáhli limitu výdělku pro účast na pojištění, stačí, pokud odvedli zdravotní pojištění za měsíc únor. Další podmínkou je, aby DPP nebo DPČ nebyla ukončená (pracovní poměr musí být stále aktivní).

Nárok dohodářům vzniká zpětně od vyhlášení nouzového stavu (tedy od 11. 3. 2020). Za březen mohou žádat o ošetřovné ve výši 60 % předchozích pojištěných příjmů (stejně jako zaměstnanci). Za měsíce duben až červen pak mohou žádat rovněž navýšené ošetřovné ve výši 80 %. Dohodáři tedy dosáhnou na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci.

Navýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu by u většiny zaměstnanců mělo pokrýt zhruba 90 % jejich čisté mzdy. Bližší srovnání najdete v tabulce.

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy:

Příklady ošetřovného za 30 kalendářních dnů dle výše mzdy: Hrubá mzda Čistá mzda (neuplatňuje slevu na dítě) Ošetřovné 60 % DVZ (dnes) Ošetřovné 80 % DVZ (nově) 20 000 Kč 15 856 Kč 10 680 Kč 14 220 Kč 25 000 Kč 19 303 Kč 13 320 Kč 17 760 Kč 28 000 Kč 21 370 Kč 14 940 Kč 19 920 Kč

O ošetřovné mohou žádat rodiče, kteří v období od 1. dubna do 30. června 2020 pečují o děti do 13 let kvůli celoplošnému uzavření škol. Mimořádná dávka řeší také komplikovanou situaci rodičů hendikepovaných dětí umístěných například v denních stacionářích, které nyní kvůli vládním opatřením nefungují. Mohou ho čerpat i rodiče dětí, které jsou závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), a rodiče dospělých osob, pokud splňují tyto podmínky: minimálně 1. stupeň postižení ošetřované osoby a nemožnost čerpat sociální služby (například pečovatelské služby).