 »   »  Daňové přiznání 2020: Jaké změny musíte zohlednit?

Blíží se březen a to znamená, že byste pomalu měli věnovat pozornost svému daňovému přiznání. Jako každý rok i letos do něj musíte promítnout několik změn, abyste formulář vyplnili správně.

Do kdy se musíte přiznat?

Zaměstnanci, kteří si vyřizují své daně sami, mohou využít dvoustránkový formulář daňového přiznání. Při platbě daně musí posílat úhradu na účet finančního úřadu s předčíslím 721.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob je obecně nutné odevzdat do konce třetího měsíce po skončení zdaňovacího období. Kvůli víkendům se ale konkrétní termín může měnit. Letos připadá na 1. duben 2020. Nezapomeňte na to, že v tento den musíte mít daň i zaplacenou. Peníze tedy musí být už připsané na účtu příslušného finančního úřadu.

Do doby účinnosti chystané novely daňového řádu stále ještě platí, že podat formulář bez sankce mohou opozdilci do 5 pracovních dní po skončení řádného termínu, do 4 pracovních dnů po řádném termínu ji pak bez sankce mohou uhradit.

Daňové přiznání můžete podat:

osobně (na podatelně finančního úřadu),

poštou (platí datum na razítku),

elektronicky (povinně to platí pro poplatníky se zpřístupněnou datovou schránkou).

Před koncem řádného termínu finanční úřady prodlouží úřední hodiny pro všechny, co nechali své daňové povinnosti na poslední chvíli:

od pondělí 23. 3. do úterý 31. 3. 2020 bude v pracovní dny otevřeno od 8 do 17 hodin ,

bude v pracovní dny otevřeno od , ve středu 1. 4. 2020 bude otevřeno od 8 do 18 hodin.

Kdy přijede finanční úřad za vámi?

Jako každý rok i letos vyšle Finanční správa během března své zaměstnance do vybraných obcí, kde finanční úřad chybí. Konkrétní data výjezdů a kontaktní místo, kde si můžete nechat s formulářem poradit a rovnou ho zde i podat, najdete podle příslušného kraje na webu Finanční správy.

Staronové limity pro výdajové paušály

V letošním přiznání za loňský rok se projeví opětovné navýšení hranice mezního příjmu z 1 na 2 miliony Kč, ze kterého se odvozuje maximální částka uplatnitelných výdajů v rámci výdajového paušálu.

Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění OSVČ Výše uplatňovaného výdajového paušálu Maximální částka uplatnitelných výdajů do částky Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 1 600 000 Kč Ostatní živnostníci 60 % 1 200 000 Kč Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 % 800 000 Kč Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 600 000 Kč

Výdajové paušály jsou pro politiky horké téma. Dokazují to časté změny, které se na tuto oblast vztahují. Jak už jsme zmínili, v minulosti se mezní příjem snižoval na polovinu nebo platilo pravidlo, že pokud si OSVČ uplatní výdajový paušál, ztrácí nárok na daňovou slevu na děti a na vyživovanou manželku. Ani jedno z těchto opatření už ale neplatí.

Vyšší limit pro školkovné

Protože se v posledních letech často zvyšuje minimální mzda, roste i limit pro uplatnění daňové slevy za tzv. školkovné, která je na ni navázána. Pro loňský rok, za který letos podáváte přiznání (nebo si necháváte od zaměstnavatele dělat zúčtování), platila minimální mzda ve výši 13 350 Kč. Právě do této částky si můžete od vypočtené daně odečíst uhrazené školkovné za minulý rok (maximálně však jen do nulové daňové povinnosti). Od daně však odečítáte jen reálnou částku, kterou jste zaplatili, 13 350 Kč je maximální limit platný pro výpočet daně za minulý rok, přes který už jít nesmíte. Svůj nárok na slevu dokládáte potvrzením od školky.

Protože letos se minimální mzda opět zvýšila, pro příjmy za letošní rok maximální limit pro uplatnění školkovného vzroste na 14 600 Kč.