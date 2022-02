Co znamená vypnutý SWIFT? Jaký vliv má (nejen) pro Rusko?

Abychom pochopili, co je SWIFT a jaký má význam, musíme se vrátit do časů, kdy nebyl. Na sklonku šedesátých let minulého století začal výrazný nárůst mezinárodních bankovních operací převyšovat možnosti klasického ručního zpracování i možnosti tehdejších telekomunikačních prostředků.

V této době banky komunikovaly převážně prostřednictvím dálnopisu (telex), který neposkytoval dostatečnou bezpečnost a nenabízel prostor pro efektivní automatizaci. Náklady se prudce zvyšovaly, což nutilo jednotlivé banky automatizovat a budovat vlastní zúčtovací systémy. Používání různých systémů a odlišných postupů jednotlivých bank v platebním styku vedlo velmi často k nedorozumění a ve svém důsledku komplikovalo zpracování plateb.

Skupina významných bank proto navrhla řešení založené na dvou klíčových požadavcích – společném jazyku a společném telekomunikačním systému mezi bankami. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je společnost pro mezibankovní finanční telekomunikaci, která provozuje vlastní platební systém.

SWIFT je nezávislou společností, která podléhá právu Evropské unie a vlastní ji zúčastněné instituce se sídlem v Belgii. SWIFT společně spravují centrální banky USA, Kanady, Japonska, Švýcarska a šesti členských zemí EU. Síť SWIFT provozují datová centra ve Spojených státech, Švýcarsku a Nizozemsku a k přenosu dat využívá podmořské komunikační kabely.

V roce 1977 byl systém SWIFT úspěšně uveden do provozu. V prvním roce provozu sítě bylo odesláno celkem 3,4 mil. swiftových zpráv. V roce 2021 bylo zaznamenáno v průměru 42 milionů swiftových zpráv denně, což je oproti roku 2020 zhruba o 11 procent více. Výhod systému SWIFT využívá přes 11 tisíc peněžních institucí a dalších více než tisíc korporátních klientů, průměrný čas doručení zprávy je méně než 20 sekund.

Co se stane, když se SWIFT vypne pro nějaké banky?

Abychom odhadli, co se stane, když se vypne Rusku SWIFT, je dobré se podívat na jinou zemi, které se v minulosti SWIFT vypnul.

V období let 2012–2016 byly v kontextu ekonomických a finančních sankcí uvalených Spojenými státy ze systému SWIFT odpojeny finanční instituce Íránu. První zemí světa vyloučenou ze systému SWIFT se stal tedy v březnu 2012 Írán. Íránské banky byly tehdy odpojeny v rámci zpřísnění mezinárodních sankcí vůči Teheránu za jeho sporný jaderný program. Země kvůli tomu ztratila polovinu příjmů z vývozu ropy a zhruba 30 procent zahraničního obchodu. Íránské banky byly znovu připojeny na globální transakční síť v únoru 2016.

Alternativy ke SWIFTu

V roce 2014 britská vláda uvažovala o vyloučení Ruska ze systému v rámci sankcí na něj uvalených v souvislosti s počínající krizí na Ukrajině, což vedlo v roce 2015 k zavedení čínského systému CIPS a roku 2017 ruského systému SPFS (System for Transfer of Financial Messages).

V řadě zemí byl předchůdce SWIFTu, dálnopis, zrušen, v ČR se tak stalo v r. 2008. Dálnopisové spojení využívají hlavně méně významné banky a finanční instituce, které zpracovávají malé množství platebních operací, pro něž by bylo napojení na swiftovou síť příliš nákladné vzhledem k malému rozsahu využití.

Co se stane, když se SWIFT vypne některým ruským bankám?

Laicky, když nebude možné platit, přestane s vysokou pravděpodobností proudit i zboží z Ruska či do Ruska. Což samozřejmě je i dvousečná zbraň pro všechny obchodní partnery Ruska včetně EU, která ve značné míře dováží ropu, zemní plyn z Ruska.

Tento krok je samozřejmě na trzích očekáván, protože se s ním už jednou hrozilo v roce 2014. Investoři, kteří mají v Rusku nějaká aktiva, investice, které jsou schopni rychle prodat, dokud systém SWIFT funguje, tak prodávají, klesá ruská burza. Rubl, který získají, nabízejí na trhu a tím rubl oslabuje.

Dá se říct, že vrátíme vybrané ruské banky částečně do pravěku finančního světa – i proto je vypnutí SWIFT přirovnáváno ke zbrani hromadného ničení.

Půjdou dělat finanční transakce s Ruskem? Dřív či později půjdou, ale bude to daleko složitější, pomalejší a administrativně náročnější. Jsme na celosvětovém více než 4500násobku finančních mezinárodních transakcí oproti prvnímu roku fungování SWIFTu. Podle BBC se odhaduje, že ruskou stopu nese asi jedno procento ze 42 milionů zpráv o transakcích, které SWIFT každý den vyprodukuje. Rusové se budou snažit prosadit svůj systém SPFS. Podle agentury Reuters s odkazem na studii Carnegie Moscow Center se ale SPFS zatím nepodařilo do systému nalákat mnoho zahraničních institucí. Bude přes systém SPFS platit EU alespoň plyn a ropu, na kterém je EU i kvůli GreenDealu (především kvůli podporované výstavbě plynových elektráren na pokrytí výkyvů dodávek ze slunečních a větrných elektráren a zavírání uhelných i jaderných elektráren) závislejší než kdy dřív? Prosadí se čínský systém? A za jak dlouho?

V každém případě vypnutí SWIFT Rusku bude mít výrazný minimálně krátkodobý efekt. A dále bude záležet, jak dlouho bude vypnutý. Čím déle bude vypnutý, tím víc je možné, že krom SWIFTu budeme mít další jeden či dva obdobné systémy skutečně používané.

Resp. hrozí, že čím dál víc bank bude mít možnost posílat nejenom SWIFTem, ale i ruskou či čínskou alternativou. Je to určitě hrozba pro společnost SWIFT, přestane mít de facto monopol na tomto trhu. Nicméně už nyní ten monopol nebyl úplný. Ale také je to šance, že nebudeme celosvětově závislí na jediné společnosti, bude vyšší konkurence. Což samozřejmě bude znamenat i to, že bude obtížnější sankcionovat zemi, jako jsou Rusko nebo Čína. V každém případě SWIFT pravděpodobně už nebude tak nepostradatelný, jako je nyní. Jestli je to celkově hrozba, nebo šance, nechám na vás.