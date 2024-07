Zlaté šperky jako investice

Přemýšlíte, jestli zařadit zlato do svého investičního portfolia? Nebo jsou vaším koníčkem šperky, a rádi byste jejich pořizování brali také jako investici? Ať tak či onak, připravili jsme pro vás informace, jak začít investovat do zlatých šperků, a zda je to pro vás to pravé.