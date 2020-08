Co umožní hromadné žaloby a kdo je bude moci podávat?

Jak je to s návrhem zákona

Návrh zákona o hromadném řízení na jaře schválila vláda, od té doby čeká na projednání v parlamentu. Poslanci by se k jejímu projednávání měli vrátit v září.

Připravovaná úprava má vyřešit problém civilních řízení s větším počtem poškozených, kterým by se jinak z časových a finančních důvodů nevyplatilo podávat žalobu. Cílem je komplexní úprava hromadného vymáhání práv v oblasti spotřebitelských sporů. Hromadné žaloby má k dispozici řada států v Evropě nebo ve Spojených státech.

Spotřebitelská organizace dTest nyní spustila kampaň s názvem Za hromadné žaloby, k níž se můžete připojit. Organizace chce kampaní přijetí zákona popohnat.

Institut hromadné žaloby může pomoc v případě: podvodných e-shopů – možnost hromadného vymáhání nároků z nedodaného zboží,

energetických šmejdů, kteří cílí zejména na seniory,

online seznamek, které neoprávněně účtují poplatky za automatické prodloužení členství,

hromadného postupu účastníků zájezdu při zamítnutých reklamacích a vymáhání nemajetkové újmy za narušení dovolené,

sporů s operátory (třeba neoprávněné aktivace služeb),

sporů s finančními institucemi a poskytovateli spotřebitelských úvěrů,

domáhání se náhrady škody a odstranění vadného plnění (př. kauza „dieselgate“).

Organizace se ve své praxi běžně setkává s případy, v nichž by bylo vhodné bránit se právě prostřednictvím hromadného řízení. Typicky v případech, kdy má skupina spotřebitelů vůči jednomu subjektu téměř totožné nároky, ale samostatně se kvůli částkám v řádech stovek či tisíců korun nechtějí soudit. Hromadná žaloba by umožnila takové spotřebitele spojit a zajistit pro ně spravedlivou kompenzaci.

Od spotřebitelů často slýcháme, že sami nechtějí věc řešit, ale k hromadnému sporu by se přidali. Pokud by existovala možnost hromadného řízení, bylo by možné u soudu požadovat, aby konkrétní společnost s podvodným jednáním nejen přestala, ale zároveň i vrátila neoprávněně inkasované prostředky, říká ředitelka organizace Eduarda Hekšová.

Podle ní by hromadné žaloby mohly pomoci mimo jiné v boji proti takzvaným energetickým šmejdům, kteří se různými fintami snaží přimět spotřebitele, aby jim podepsal plnou moc ke změně dodavatele nebo přihlášku do energetické aukce. O tom už jsme psali například v článku Energetičtí šmejdi to stále zkoušejí.

Jen spotřebitelské spory

Návrh zákona v současné úpravě ale počítá s tím, že hromadná řízení bude možné využít jen ve spotřebitelských sporech. V jiných případech podle současné úpravy nebude jejich podání možné.

Hodilo by se to přitom například pendlerům, z nichž někteří žalují stát o náhradu škody za náklady spojené s povinným testováním na koronavirus, jak už jsme vás informovali v tomto článku. Protože nemohou využít institut hromadného řízení, žalobu musí podávat samostatně.

Bohužel, návrh zákona o hromadných žalobách se pendlerských sporů vůbec nijak nedotkne, potvrdil advokát Michal Staněk, který některé z nich ve sporu se státem zastupuje.

Kdo může podat hromadnou žalobu Člen (zástupce) skupiny – osoba s nárokem, který je pro skupinu příznačný, a která podala žalobu;

Zájmová osoba – nezisková organizace, jejímž hlavním úkolem je ochrana práv a oprávněných zájmů určité skupiny osob;

Spotřebitelská nezisková osoba – pokud má v souladu se svým hlavním účelem oprávněný zájem na ochraně práv nebo oprávněných zájmů, o nichž se má řízení vést.

Obava ze zneužití v konkurenčním boji

Návrh zákona má řadu kritiků, ať už mezi právníky, či podnikateli.