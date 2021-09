Barevné linky: jak se v nich vyznat a kolik stojí na ně volat?

Může se jednat o barevnou linku, což znamená, že nespadá do typicky provozovaných linek a poplatek za hovor může být vyšší. A nebo také nemusí. Jak se v barevných linkách vyznat? S označením barevné linky pro určité typy telefonních čísel přišel kdysi operátor SPT Telecom. Toto označení se následně ujalo a v prakticky nezměněné podobě se používá dodnes.

Běžně se tak dnes můžete setkat s pojmem zelená linka, modrá linka či bílá linka, ale také s pojmem duhové linky. Tyto pojmy nemusí vždy označovat totéž. Každý operátor či každá firma, která takovou linku provozuje, si může svou barevnou linku označit barvou dle svého uvážení, což může zákazníky mást.

Co ale všichni musí dodržovat, jsou pravidla platící pro různé typy linek bez ohledu na to, jak si je barevně pojmenují. Tato pravidla určuje vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Ta v příloze uvádí seznam různých přístupových kódů, jinak také prvních trojčíslí, a uvádí jejich konkrétní využití.

Zelená linka – voláte vždy zdarma

Pokud telefonní číslo, na které voláte, začíná trojčíslím 800, znamená to, že jde o zelenou linku. V takovém případě voláte na účet volaného a máte to zdarma. A to vždy, bez ohledu na to, zda voláte z mobilu, či z pevné linky, a bez ohledu na to, jaký máte tarif. Tento typ linky využívá v České republice celá řada institucí:

Instituce Telefon na zelenou infolinku Artesa, spořitelní družstvo 800 128 836 Banka CREDITAS 800 888 009 Bohemia Energy 800 025 025 Česká pošta 800 104 410 Česká spořitelna 800 207 207 ČEZ 800 810 820 ČSOB 800 300 300 Innogy 800 113 355 J&T Banka 800 707 606 Komerční banka 800 521 521 O2 800 020 202 Peněžní dům, spořitelní družstvo 800 888 232 Poštovní spořitelna 800 300 300 Pražská Plynárenská 800 134 134 PRE 800 550 055 Provident Financial 800 153 153 Raiffeisenbank 800 900 900 Sberbank 800 133 444 TRINITY BANK 800 678 678

Modrá linka – drahá zbytečnost

Dalším typem jsou modré linky. To jsou telefonní čísla, která začínají těmito trojčíslími:

810–819

830–839

843–846

Pro tyto linky se vžil název modrá linka a svými pravidly se od té zelené poměrně liší. Pokud totiž voláte na modrou linku, dělíte si vy a volaný náklady na uskutečněný hovor. Přičemž výši ceny, jakou za volání zaplatíte vy, máte opět v ceníku vašeho operátora, takže může být pro každého volajícího jiná.

Instituce Telefon na modrou infolinku Cofidis 810 700 810 Expobank 844 844 822 NEY, spořitelní družstvo 810 202 020

Na jednu stranu by měla být modrá linka pro vás jako volajícího výhodnější, protože část nákladů platíte vy a část banka, což je i důvod, proč některé instituce zřízení této linky zvolily. Pro barevnou (modrou) linku jsme se rozhodli proto, že jsme chtěli našim klientům poskytnout levnější hovor oproti běžnému tarifu, uvedl pro Měšec.cz Jakub Švestka, tiskový mluvčí Expobank.

Jenže tato varianta je nevýhodná pro ty, kteří mají tzv. neomezené paušály. Tato volání se totiž platí vždy, i když máte neomezený tarif nebo volné minuty. Zatímco s neomezeným tarifem neplatíte volání ani na zelenou linku, ani na klasickou pevnou linku, volání na modrou linku platíte vždy. Do paušálů se totiž volání na barevné linky nikdy nezapočítává. A standardní ceny rovněž nejsou výhodné. Platit přes 4 Kč za minutu volání v podstatě na pevnou linku callcentra je ostuda.

V tabulce proto uvádíme, jakou částku zaplatíte za volání na modrou linku v případě, že voláte z mobilního telefonu:

Typ barevné linky T-Mobile O2 Vodafone Modrá linka 4,03 Kč/min. 4,58 Kč/min. 4,58 Kč/min.

Bílá linka – jednotná sazba pro všechny. Ale nevýhodná

Existují samozřejmě ještě i další typy barevných linek. Například bílá linka, která označuje telefonní čísla začínající trojčíslími:

840–842

847–849

Bílá linka slouží jako univerzální přístupové číslo, které umožňuje, aby se na něj dovolali lidé z celé České republiky za jednotnou sazbu. To už dnes nemá prakticky žádný význam, ale v dobách, kdy se v rámci pevných linek rozlišovaly sazby za meziměstské volání, mohl být cenový rozdíl mezi tím, že voláte například z Prahy do Brna. U bílých linek to ale neplatilo, tam byla určena jednotná sazba, která platila pro všechny.

V tabulce uvádíme, jakou částku zaplatíte za volání na bílou linku při volání z mobilního telefonu:

Typ barevné linky T-Mobile O2 Vodafone Bílá linka 4,84 Kč/min. 5,59 Kč/min. 5,59 Kč/min.

Duhové linky jako zábava pro dospělé

Dalším typem barevných linek jsou tzv. žluté a duhové linky. Ty začínají následujícími trojčíslími:

900,

906,

908,

909.

U čísel 900 a 906 se často jedná o různé inzertní či soutěžní služby, například posíláte váš soutěžní tip, nebo si chcete někam zadat inzerci, která pak například poběží na obrazovce.

Čísla začínající trojčíslím 908 jsou zase využívána například pro hlasování anebo pro jiné služby spojené s jednorázovou cenou. Typicky když zasíláte soutěžní hlas nějakému vašemu oblíbenci v pěvecké, taneční a podobné soutěži. Cena je v takové chvíli stanovena jednorázově za poslanou SMS.

Čísla začínající na trojčíslí 909 bývají spojována s různými telefonickými službami pro dospělé.

Víte, jak poznáte cenu za minutu?

Volání na čísla začínající trojčíslími 900, 906 či 909 mohou být velmi drahá. Cenu, kterou zaplatíte, si ale můžete odvodit z toho, jak je samotné telefonní číslo poskládáno.

Platí totiž, že vždy 4. a 5. číslice určují cenu za minutu volání na dané číslo. Přičemž tato cena už je i s DPH.

Pokud byste tedy volali například na telefonní číslo 906 679 021, platili byste za minutu hovoru 67 Kč včetně DPH. Pokud by číslo, na které voláte, bylo 906 999 021, platili byste za minutu hovoru 99 Kč s DPH. U podobných linek si proto ještě před zavoláním můžete ověřit, kolik vás bude každá minuta stát.

U čísel začínajících na 908 si cenu rovněž můžete odvodit. Tato čísla jsou poněkud specifická, protože u nich se účtuje jednorázová cena za spojení. A to opět podle 4. a 5. číslice. U čísla 908 679 021 byste tedy za spojení platili 79 Kč s DPH.

Privátní číselné řady: ne vždy jde o drahá volání

Neznamená to však, že všechna čísla začínající na číslici 9 jsou duhovými linkami s vysokými minutovými sazbami. Existují ještě další trojčíslí, dvojčíslí a čtyřčíslí, která se řídí jinými pravidly. Jiná pravidla platí pro telefonní čísla začínající na:

93

910

970

971

977

980

983

960–969

972–974

9500–9599

9890–9899

Tato čísla často využívají různé státní i komerční instituce, jako například ministerstva, pojišťovny a další:

Společnost/Instituce Telefon na infolinku Česká podnikatelská pojišťovna 957 444 555 Kooperativa pojišťovna 957 105 105 Ministerstvo obrany 973 201 111 Ministerstvo vnitra 974 811 111

Volání na tyto typy linek naopak drahé není. Sazba za minutu je stanovena podle ceníku vašeho operátora, a to stejně jako za hovor do vlastní nebo cizí sítě. Naše infolinka využívá telefonní číslo 957 105 105. Je to standardní telefonní číslo, které je zpoplatněno dle sazebníků telefonních operátorů, tedy běžný formát s běžným tarifem, uvedl pro Měšec.cz Milan Káňa, tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny. Zjednodušeně napsáno, jde o vlastní číselné řady státních komerčních společností, často fungují jako VoIP (volání přes internet).

Provoz linek nemají firmy bezplatně

Ani firmy, které si službu barevných linek nechají zřídit, ji nemají bezplatnou. Za to, že takový typ linky provozují, musí firmy platit.

Měsíční cena za provoz barevné linky Měsíční cena za provoz barevné linky Měsíční cena za provoz barevné linky Typ barevné linky T-Mobile O2 Vodafone Zelená linka 363 Kč 350,90 Kč – 1923,90 Kč dle typu balíčku Cena je stanovena individuálně. Modrá linka 363 Kč 350,90 Kč – 1923,90 Kč dle typu balíčku Cena je stanovena individuálně. Bílá linka 363 Kč 955,90 – 1923 Kč dle typu balíčku Cena je stanovena individuálně.

Podrobnosti o barevných linkách si také můžete přečíst v brožuře, kterou vydal Český telekomunikační úřad.