Vyplatí se spořicí státní dluhopisy?

Dvanáctá emise státních dluhopisů určených pro občany je v plném proudu. Kdo hledá konzervativní a státem zajištěné uložení peněz, a bojí se inflace, protiinflační dluhopis může být v dobách tou správnou volbou. Obzvláště to platí v době, kdy fiskální populismus nabral na obrátkách, a inflace zaklepala na dveře.

Český stát hledá občany, kteří chtějí být hrdými držiteli jeho obligací. Odměna za držbu dluhopisů valná není, výnosy nad inflaci nečekejte. Vzhledem k neexistenci alternativ se ale protiinflační varianta dluhopisu může hodit.

Spořicí státní dluhopisy, prodávané v nominální hodnotě jedné koruny, se v posledních letech prodávají pod označením „Dluhopisy Republiky“. K dispozici jsou dnes už jen pro fyzické osoby, a to ve dvou variantách.

Z čeho vybírat

Z různých někdejších historických variant spořicích státních dluhopisů přežily dvě – „reinvestiční“ a „protiinflační“. U dluhopisů reinvestičních je pro každý rok stanoven pevný procentuálně stanovený výnos, zatímco u dluhopisů se výnos odvíjí od výše inflaci – odpovídá meziroční inflaci spotřebitelských cen měřené Českým statistickým úřadem podle metodiky, která se může kdykoliv změnit.

Tabulka 1: Výnosy aktuálně nabízených státních spořicích dluhopisů. Dluhopisy lze objednat do 17. 9. 2021, vydány budou k 1. 10. 2021.

Výnosy aktuálně nabízených státních spořicích dluhopisů. Období 6letý protiinflační dluhopis (ISIN CZ0001006290) 6letý reinvestiční dluhopis (ISIN CZ0001006282) 1. 10. 2021 – 1. 10. 2022 Podle inflace, bude uveřejněno v srpnu 2022 0,50 % p.a. 1. 10. 2022 – 1. 10. 2023 Podle inflace, bude uveřejněno v srpnu 2023 0,75 % p.a. 1. 10. 2023 – 1. 10. 2024 Podle inflace, bude uveřejněno v srpnu 2024 1,25 % p.a. 1. 10. 2024 – 1. 10. 2025 Podle inflace, bude uveřejněno v srpnu 2025 1,75 % p.a. 1. 10. 2025 – 1. 10. 2026 Podle inflace, bude uveřejněno v srpnu 2026 2 % p.a. 1. 10. 2026 – 1. 10. 2027 Podle inflace, bude uveřejněno v srpnu 2027 2,75 % p.a.

Úroky nejsou v průběhu držení dluhopisů vypláceny, jsou připsány na majetkový účet vlastníka v podobě dalších dluhopisů. Počet kusů státních dluhopisů na majetkovém účtu se tak na konci každého výnosového období zvyšuje o výši odpovídající nominálnímu výnosu. Poslední rok je na konci období úrokový výnos vyplacen s celou nominální hodnotou splatných dluhopisů.

Výnos spořicích státních dluhopisů se od letošního roku nedaní – v Zákoně o daních z příjmů přibyla nová výjimka. Ještě do konce roku 2020 tehdy vydávané protiinflační dluhopisy nabízely výnos inflace + 0,5% úrok, ale výnosy podléhaly zdanění.

Jak shrnuje tabulka, v prvním roce je v případě reinvestičního dluhopisu nabízen 0,5% výnos. V dalších letech se roční procentní výnos vždy o něco málo zvyšuje a v průměru by měl být 1,5%. S ohledem na očekávaný vývoj inflace lze odhadovat, že držitel těchto dluhopisů v reálném vyjádření prodělá.

Ani při využití varianty protiinflačního dluhopisu investor v reálném vyjádření nic nevydělá – výnosem je mu kompenzována inflace. Držitel protiinflačních dluhopisů tak při výplatě reálně dostane přesně to, co vloží, a peněžní iluze umožní nabýt dojmu, že mu bylo poskytnuto cosi navíc.

Kde nakoupit

Upisovací období pro spořicí dluhopisy, které budou vydány vydávat 1. října 2021, začalo v červnu a potrvá do 17. září 2021. Zájemci si dluhopisy objednají, uhradí, a tyto jsou jim připsány na založený majetkový účet. Podrobnosti na státním webu www.sporicidluhopisycr.cz.

Kdo má o některé z dluhopisů zájem, může využít služby distributorů. Aktuálně na vybraných pobočkách České spořitelny a ČSOB, v případě každého města okresního formátu lze pravděpodobně nějakého distributora dohledat. Konstatování na stránkách sporicidluhopisycr.cz „Ministerstvo financí je však stále otevřeno možnosti zapojení dalších partnerů“ naznačuje, že banky o distribuci těchto dluhopisů moc zájem nejeví.

Kdo si někdy podá žádost o úpis dluhopisů (rozuměj jejich koupi) prostřednictvím distributora, bude mu automaticky zřízen elektronický přístup ke správě majetkového účtu. Kdo už má majetkový účet vedený Ministerstvem financí a elektronický přístup, může dluhopisy objednat na dálku.

Kdo přístup nemá, za poplatek ho zřídí prostřednictvím distributora. Alternativně lze nově účet zřídit i zdarma, za použití elektronické identity občana. Zda to obyčejný člověk levou zadní zvládne, je otázkou. Občan musí vlastnit občanský průkaz s aktivovaným čipem, mít tu správnou čtečku karet a znát kód BOK, DOK, IOK, stejně jako zvládnout nastavit PUK, PIN A QPIN. V době kdy banky zvládají založit bankovní účet na dálku vskutku pokrok hodný 21. století.

Vyplatí se to?

Zamýšlíte se nad tím, zda jít a nějaké dluhopisy koupit? Protiinflační dluhopis konzervativní investory v době jevící se jako inflační a finanční represi střadatelů a věřitelů asi potěší. Jakkoli se inflace už dávno měla snižovat k 2% úrovni, realita zápolení s inflací je jiná. Aktuální vyhlídky inflace už hovoří i o tom, že 4% inflace nemusí být v příštím roce žádným překvapením.

Graf 1: Podle měsíčního vývoje meziročního indexu spotřebitelských cen je zřejmé, že se tato inflace pohybuje nad 2 % a není výjimkou, i inflace blížící se 4 %.



Nikde není dáno, že se inflační cíl vyhlášený ČNB nemůže změnit. Třebas návrat k původnímu 3% inflačnímu cíli, který platil do roku 2010 by držitele protiinflačních dluhopisů asi i výší nominálního výnosu potěšil.

Co by ale držitele těchto dluhopisů nepotěšilo, je případná změna způsobu měření inflace. To by se jednoho dne prohlásilo, že je inflace počítána špatně a pomoci má nová metodika. Pak už oficiální inflace bude vycházet lépe, třebas ve výši oné 2% inflace, které strůjci měnové politiky v českých končinách před několika lety tolik fandili. Ano domnělá ochrana protiinflačních dluhopisů před inflací se může snadno rozplynout.

Slibem nezarmoutíš

Jak se změnila politická garnitura, marketingově byl finanční instrument spořicích vládních dluhopisů přejmenován. Nově jde Dluhopisy Republiky. Vysvětlit obyčejnému střadateli, že kupuje spořicí státní dluhopis a vlastně i Dluhopis republiky a vlastně je to to samé, bude náročné. V politickém marketingu to lze ale prodat jako zásluhu.

V novém nastavení spořicích státních dluhopisů je tak proklamováno, že každého čtvrt roku budou moci občané podle své potřeby přikoupit nové dluhopisy, popřípadě dluhopis odprodat a získat hotovost. Myšlenka dobrá, prezentace a vysvětlení výhod poněkud kulhá. Stejně je nejisté, zda tento přístup přetrvá a nová administrativa vše opět nepřekope, nepřejmenuje a třebas i nezavede nové varianty dluhopisů, ve kterých se nevyzná ani ministr financí.

Pokud se týká výnosů, nabízený průměrný výnos reinvestičních dluhopisů odpovídá výnosům státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu:

Průměrný výnos reinvestičního dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,50 %.

Dluh se české vládě v poslední době prodražuje. Zatímco tržní výnos do splatnosti pětiletého dluhopisu České republiky se v červnu pohyboval ještě pod 1,5% úrovní, dnes už povyskočil na 1,7 %.

I přesto se ministryně financí Alena Schillerová (za Hnutí ANO) nedávno na twitteru pochlubila, jak Ministerstvo financí výhodně v aukci prodalo dluhopisy – se záporným ročním zúročením 0,178 %. Investoři nám půjčují a ještě nám za to zaplatí! Co už paní ministryně zapomněla zmínit, je skutečnost, že dluhopisy prodávané v této aukci byly denominovány v euru

Ministryně financí ve svém tweetu vyzdvihla, jak si naše země, která patří k „nejbezpečnějším přístavům“, levně půjčuje. To, že šlo o eurové dluhopisy, a korunový dlužník nese kurzové riziko, zůstalo nevyřčeno.



Oproti populistické fiskální politice a rozhazovačným politikům dnes stojí vcelku nedávno vzniklý Úřad Národní rozpočtové rady. Utrácení eráru se v poslední době utrhlo z řetězu, úřad vyslovuje nejedno varování, třebas že Česká republika za tři roky narazí na tzv. dluhovou brzdu.

„Trajektorie výhledu veřejného hospodaření se tak vymyká nejen realitě uplynulých 30 let, ale je svou rizikovostí ojedinělá i v mezinárodním srovnání.“.

Co už jaksi v oficiálních komentářích nezaznívá, je riziko oslabení kurzy koruny. Veřejné finance utržené z řetězu nejednou znamenají inflaci a tlak na růst úrokových sazeb. Protiinflační dluhopisy se mohou hodit.