Kdy vám projde řízení pod vlivem alkoholu?

Řešíte život ohrožující situaci a usedáte za volant i po požití alkoholu? Možná vám to projde. Soud ale tu situaci musí vyhodnotit stejně jako vy. A uznat, že lepší řešení v tu chvíli nebylo.

Co je přestupek a co už trestný čin?

Na tom, kolik nadýcháte, opravdu záleží. Pokud totiž prokázané množství alkoholu nepřesáhne 0,3 promile, jde pouze o přestupek, a navíc bez bodového postihu.

V takovém případě policista zaeviduje přestupek a zahájí s vámi správní řízení. Blokově bohužel tento přestupek řešit nejde. V rámci správního řízení vám pak hrozí pokuta od 2500 Kč do 20 000 Kč. A navrch vám mohou udělit zákaz řízení na 6–12 měsíců.

Pokud vám v krvi prokážou alkohol nad 0,3 promile, ještě stále jde o přestupek, ale už s udělením bodů. Za tento přestupek vám udělí 7 bodů a rovněž pokutu od 2500 Kč do 20 000 Kč. A do třetice vám mohou rovněž zakázat řídit na půl roku až rok.

Největším problémem je, když nadýcháte nad 1 promile. V tom případě jste se dopustili trestného činu, protože jste usedli za volant ve stavu vylučujícím způsobilost. Jako postih vám bude uděleno 7 bodů a případ bude posuzovat soud. Ten může rozhodnout o odnětí svobody až na 3 roky, zákazu řízení na 1–10 let a pokutě 25 000 Kč – 50 000 Kč.

Co když se ale přihodí situace, kdy jde o život, všichni pili a nemá kdo usednout za volant? Možná jde o krajní nouzi a postihu byste se vyhnuli.

Krajní nouzi je těžké posoudit

Jediným případem, kdy vám jízda pod vlivem alkoholu projde, je tzv. krajní nouze. Tu definuje trestní zákoník následovně:

§ 28 Krajní nouze

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Jinými slovy, pokud jste pili, ale následně došlo k situaci, kdy hrozí někomu například újma na zdraví a jediná možnost, jak mu pomoci, je sednou za volant a odvézt ho do nemocnice, tak vám i alkohol v krvi projde.

Otázkou ale je, jestli dokážete správně posoudit, co je krajní nouze a co není. Pokud se totiž netrefíte, tak se na vás pohlíží tak, jako byste řídili pod vlivem alkoholu „jen tak“.

Maminku bolí koleno, tak jsem jel

Představme si několik modelových situací. Sedíte doma s rodinou, všichni jste si dali k nedělnímu obědu pivo. Možná i dvě. A najednou začne vaši maminku hrozně bolet koleno. Možná se ozývá nějaké starší zranění, nebo třeba ještě prochází rekonvalescencí po operaci. Máte o maminku strach a alkohol nealkohol, sednete za volat a vezete ji ihned k doktorovi. Po cestě vás ale zastaví policejní hlídka, vy nadýcháte alkohol a začnete vysvětlovat, co se u vás doma stalo.

V takovém případě to ale bohužel na krajní nouzi neuhrajete. A to hlavně proto, že nejde o život ohrožující stav. Vaše maminka mohla počkat na záchrannou službu, kterou byste jí mohli bývali zavolat.

Podívejme se na jinou situaci, která už ohrožující na životě je. Vaší ženě se udělá zle, začne lapat po dechu a její stav se nelepší. Nevíte, co se děje, ale situace je vážná. Ačkoli jste tedy pil, skočíte ihned za volant a vezete manželku do nemocnice. Tady je splněna podmínka, že jde o život ohrožující stav. Soudní znalec ale při posuzování případu může dojít k závěru, že jste nejednali správně. Proč? Protože záchranná služba by byla na místě rychleji. Takže časově výhodnější by bylo zavolat sanitku.

Je jasné, že ve stresu a panice nemáte možnost objektivně posoudit, která varianta je výhodnější, o kolik apod. Jde přece o život a vy musíte jednat. Bohužel se ale může stát, že z toho budete mít následně problémy.

Co by vám mohli uznat?

Je dopředu nutné říct, že o tom, co je a co není krajní nouze, může rozhodnout jen soud. A ten bude vždy posuzovat, jaké reálné možnosti jste měli k dispozici a jestli a jak jste jich mohli využít.

Muselo by se ale pravděpodobně jednat o opravdu složitou situaci. Například o překotný porod v odlehlém místě, kam se sanitka včas nedostane. Nebo jste se na rodinné oslavě silně popálili a nejrychlejším řešením je opravdu sednout do auta a odvézt zraněné do nemocnice. Nebo dojde ke zranění na místě, kde není signál, a tak nemáte jak záchrannou službu přivolat.

Vždy ale počítejte s tím, že konečné rozhodnutí a kvalifikace vašeho jednání má v rukou soud.

A pokuta vás nemine určitě

A i pokud soud uzná, že to byla krajní nouze a nespáchali jste trestný čin, neznamená to, že vyváznete úplně bez postihu.

Pokud vás totiž policejní hlídka zastaví a v dechové zkoušce vám prokáže přítomnost alkoholu, tak musí tuto skutečnost zaevidovat. A dát vám pokutu. Ta se bude odvíjet od toho, kolik promile jste nadýchali, viz výše.

A co když jste jen spolujezdec opilého řidiče?

Vyvstává také otázka, jaké postihy se týkají spolujezdce, který je sice střízlivý, ale jede v autě s řidičem, který požil alkohol.

Například vám ujede poslední spoj z chaty domů a soused vám nabídne, že vás hodí do většího města, kde ještě stihnete vlak. O tom, že už si ten den dal 4 piva, vám soused pomlčí. A vy to zjistíte až ve chvíli, kdy vás zastaví policejní hlídka a soused nadýchá.

V takovém případě má průšvih řidič, nikoli vy. Vzhledem k tomu, že mu ale svěřujete svůj život, je ve vašem zájmu se jej dopředu zeptat, jestli požil alkohol, nebo ne.

Krácení plnění

Pokud jako spolujezdec jedete s opilým řidičem, žádný postih z toho mít nemůžete. Pokud jej policie přichytí, veškeré problémy jdou za ním. Pokud se váš opilý řidič stane účastníkem nehody, tak i kdyby ji nezavinil, bude za viníka automaticky považován. Protože nadýchal. Náhrada škody se ale týká jen jej, vy žádné povinnosti ani sankce nemáte.

Pokud se ale prokáže, že jste věděli o tom, že řidič pil, může vám být kráceno pojistné plnění z úrazového pojištění, pokud byste jej chtěli uplatňovat. K tomu může dojít v případě, že jste například oba byli účastníkem narozeninové oslavy a bylo evidentní, že jste mohli vědět, že řidič na té oslavě pil alkohol. V takovém případě vám pak pojišťovna může pojistné plnění ze soukromého úrazového pojištění krátit. Třeba na 30 %.

Co mám tedy dělat?

Pokud jde o život ohrožující stav, je opravdu lepší nejprve zavolat záchrannou službu a poradit se, jak máte postupovat. Je možné, že vám řeknou, že záchranná služba se k vám nyní rychle nedostane, a bude lepší, když dopravíte nemocnou osobu do nemocnice sám, po vlastní ose.

V případě, že jedete jako spolucestující a váš řidič před cestou požil alkohol, je opravdu lepší s ním nejet a vyřešit situaci jinak. Například tím, že si zavoláte taxi, od toho koneckonců jsou. Nebo na místě přespíte a pojedete prvním ranním spojem. Variant může být hned několik.

Jízdou pod vlivem alkoholu neriskujete jen pokutu, udělení bodů, zákaz řízení či vězení. Riskujete především své zdraví, svůj život a zdraví a životy vašich spolujezdců, případně dalších účastníků provozu.

Řada výzkumů prokázala, že alkohol má vliv na způsob řízení. Už půl promile alkoholu způsobí u člověka apatii a útlum. Zvyšuje agresivitu a má za následek přeceňování řidičských schopností. Alkohol v krvi ale také omezuje periferní vidění a způsobuje tunelové vidění. Snadno tak přehlédnete, co se kolem vás děje. A to platí i pro případy, kdy máte v krvi zbytkový alkohol. Snahou o pomoc pak můžete paradoxně situaci ještě zhoršit. Je proto možná lepší dopředu počítat s tím, jak se zachováte, kdyby k něčemu takovému došlo, a připravit si k ruce čísla na taxislužbu, kamaráda, záchrannou službu apod.