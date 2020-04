 »   »  TOP 5 nejproblematičtějších e-shopů v dubnu 2020

Spotřebitelská organizace dTest informuje o pěti aktuálně neproblematičtějších e-shopech, na které si stěžují čeští zákazníci. Zdaleka nejhorší je podle ní situace s takzvanými zprostředkovatelskými e-shopy, které se na první pohled jeví jako běžný internetový obchod, jde ale pouze o prostředníky, jak už jsme psali ve článku Překupníci s tváří e-shopu.

Stížnosti na ně činí podle dTestu přibližně jednu pětinu z tří a půl tisíce stížností, jež organizace od začátku roku přijala. Nejčastějšími problémy jsou nedodání zboží nebo dlouhá dodací doba v řádnu týdnů nebo měsíců, komplikace s odstoupením od smlouvy či reklamací a nedostatky v informování spotřebitelů i v komunikaci. Všechny se také zapojily do obchodování s rouškami, respirátory, desinfekčními gely či dalšími ochrannými prostředky.

1. vevio.cz, huglo.cz, rivalenti.cz, zizer.cz, modelty.cz, dresser.cz, velomont.com

Jde o vzájemně provázané e-shopy. Řada z nich v poslední době ukončila činnost, stále však dluží peníze stovkám zákazníků. Provozovatelé těchto e-shopů se několikrát změnili, až zůstaly tři společnosti: Ropeta LTD se sídlem ve Spojeném království, Cupidi Bellator Holding & Co, s.r.o., a Aurora Ignite Devine & Co s.r.o. Celkem dTest eviduje na uvedené obchody 310 stížností od začátku letošního roku, což řadí tuto skupinu na první místo.

2. vsevakci.cz

Celkem eviduje dTest na e-shop provozovaný společností DAMAINVEST s.r.o. od začátku roku 159 stížností.

3. postovnezdarma.cz

Obchod provozuje společnost Ateli, s.r.o. Podle dTestu se v průběhu posledních týdnů sice zlepšil v informování spotřebitelů o dostupnosti zboží, i tak na něj od začátku roku přišlo 140 stížností.

4. svetomat.cz

E-shop provozuje společnost Hera Fashion Investment s.r.o. Obchod teď nabízí mimo jiné designové roušky či ochranné masky, od začátku roku je na něj 53 stížností.

5. shopolo.cz