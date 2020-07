Náhradu za ztráty během pandemie dostanou zřejmě i dohodáři

Lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) pravděpodobně dostanou finanční kompenzace, pokud během vládních omezení museli přerušit nebo omezit svou činnost. Jedná se o lidi, na které doposud vládní balíček záchranných opatření nepamatoval. Z velké části se přitom jde o ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou přivydělávající si senioři, studenti, lidi pečující o zdravotně postižené či matky na mateřské. Návrh prošel sněmovnou, ještě ho však musí schválit Senát a podepsat prezident.

Lidé pracující na DPČ a DPP si budou moci zpětně požádat o kompenzační bonus za období od 12. března do 8. června 2020, a to ve výši 350 korun denně. Dohodáři, kteří nemohli pracovat kvůli omezením spojeným s pandemií koronaviru, budou mít nárok na 350 korun za den. Drobní podnikatelé, co si po uzavření své provozovny našli brigádu na DPP a DPČ, dostanou 500 korun za den. Více informací jsme vám přinesli v článku Dohodáři budou mít nárok na kompenzační bonus.