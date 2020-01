 »   »  Místo českého eshopu jen zprostředkovatel čínského zboží. Tím ale porušují práva spotřebitelů

Lenka Kašparová

Řada e-shopů nabízí dovoz levného zboží často s dopravou zdarma. Na dodání však potom musíte čekat i několik týdnů. V mnoha případech navíc neuzavíráte smlouvu s provozovatelem e-shopu , ale jeho prostřednictvím s jiným subjektem, častokrát se zahraničním dodavatelem ze zemí mimo EU. Webové stránky zprostředkovatelského e-shopu se přitom tváří jako klasický e-shop, takže na první pohled vůbec nepoznáte, že kromě provozovatele e-shopu uzavíráte smlouvu se subjektem sídlícím mimo hranice EU, nejčastěji v Číně.

Největším problémem spojeným s tímto způsobem podnikání je, že při něm dochází ke krácení práv českých spotřebitelů, například práva na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží, uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Nemělo by být možné, že spotřebitel koupí zboží na stránkách, které vypadají jako český e-shop, a poté jsou mu odepřena důležitá práva, vyplývající z národní a unijní právní úpravy. S odkazem na to, že prodávajícím je zahraniční firma. Kupující pak musí vracet zboží nebo jej reklamovat vůči zahraničnímu subjektu, který sídlí mimo Evropskou unii. A to za podmínek, které jsou odlišné od standardních pravidel platných v ČR. Často s nemalými náklady na dopravu zboží do zahraničí, přestože nákup proběhl na e-shopu v češtině a s českou doménou.

Jak poznat zahraniční eshop od českého? Jedním z na první pohled zřejmých ukazatelů je poznámka o dostupnosti zboží ve stylu „skladem u dodavatele“, někdy s doplněním několikatýdenní doby dodání.