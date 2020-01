 »   »  Oběd do 120 Kč si dáte jen v Ostravě, Olomouci a Jihlavě

Lenka Kašparová

Ceny obědů rosto, za čtyři roky šly nahoru o celých 25 %. Do 120 Kč se v současnosti najíte jen ve třech moravských městech v Ostravě, Olomouci a Jihlavě. Ceny výrazně stouply zejména v uplynulých 12 měsících. Ještě před rokem jste si oběd do 120 Kč pořídili v celé republice kromě Brna a Prahy. Průměrná útrata za oběd vás nyní v celé ČR vyjde na 127,40 Kč. Vyšší ceny jsou přitom v Čechách. Vyplývá to z průzkumu Ticket Restaurant® Card Indexu, který vzniká na základě plateb více než 180 tisíc tuzemských zaměstnanců, jenž k úhradě obědů ve stravovacích zařízeních používají platební stravenkovou kartu Ticket Restaurant.

Náklady restaurací rostly rychleji než inflace. Platí to jak pro energie (elektřinu i plyn), tak pro většinu potravin. Rostly i mzdy kuchařů a číšníků. Velmi nízká nezaměstnanost a velká konkurence zvýšily cenu jejich práce, což se logicky promítlo do cen, uvádí Zbyněk Vystrčil ze společnosti Edenred.

Na zdražování zareagovalo i Ministerstvo práce a sociálních věcí, když koncem prosince 2019 oznámilo navýšení hodnoty daňově optimálního příspěvku ve formě stravenky ze 123 na 131 Kč.



Autor: Ticket Restaurant Vývoj průměrné útraty za obědy v krajských městech.



Autor: Ticket Restaurant Vývoj průměrných útrat za obědy v České republice 2015–2020

v Ostravě, Olomouci a Jihlavě