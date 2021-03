Air Bank mírně zdražuje hypotéky

Air Bank od 15. března 2021 u hypoték zvyšuje úrokové sazby o 0,2 procentního bodu. Nově sjednané hypotéky začíná Air Bank nabízet s ročním úrokem od 2,19 %. U hypoték převedených z jiné banky pak roční úrok nově začíná na 1,99 %. Úrokové sazby hypoték přitom ještě v lednu podle údajů vyplývajících z šetření společnosti Fincentrum Hypoindex klesaly. Analytici však postupné zdražování hypoték už delší dobu předpovídají. Více informací najdete v článku: Tečka za levnými hypotékami? Čeká se obrat a zdražování.

Nové roční úrokové sazby u hypoték, platné od 15. března 2021 Hypotéka převedená do Air Bank LTV do 80 % LTV do 80 % LTV do 80 % LTV nad 80 % LTV nad 80 % LTV nad 80 % Délka fixace 5 let 7 let 10 let 5 let 7 let 10 let Převedená hypotéka od 1,5 milionu Kč 1,99 % 2,09 % 2,19 % 2,49 % 2,59 % 2,69 % Převedená hypotéka od 700 tisíc do 1,5 milionu Kč 2,09 % 2,19 % 2,29 % 2,59 % 2,69 % 2,79 % Převedená hypotéka do 700 tisíc Kč 2,39 % 2,49 % 2,59 % 2,89 % 2,99 % 3,09 %

Nová hypotéka Air Bank LTV do 80 % LTV do 80 % LTV do 80 % LTV nad 80 % LTV nad 80 % LTV nad 80 % Délka fixace 5 let 7 let 10 let 5 let 7 let 10 let Nová hypotéka od 1,5 milionu Kč 2,19 % 2,29 % 2,39 % 2,69 % 2,79 % 2,89 % Nová hypotéka od 700 tisíc do 1,5 milionu Kč 2,29 % 2,39 % 2,49 % 2,79 % 2,89 % 2,99 % Nová hypotéka do 700 tisíc Kč 2,59 % 2,69 % 2,79 % 3,09 % 3,19 % 3,29 %

Jestliže se rozhodnete převést si svou hypotéku do Air Bank a stihnete to do konce letošního března, banka vám zpětně proplatí poplatky, které s převedením hypotéky nejčastěji souvisejí, a to až do výše 10 500 korun. (Jde o poplatky spojené s katastrem nemovitostí a odhadem ceny nemovitosti nebo o administrativní náklady.)