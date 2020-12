Zlato? Stříbro? Jsou „koněm“, nebo ne?

Lidé opět začínají ve zvýšené míře řešit zlato, stříbro, takzvané pravé peníze . Jsem finanční poradce, který se zabývá zprostředkováním různých investic včetně zlata a stříbra. Čas od času se dostanu na přednášku či školení někoho, kdo prodává zlato a stříbro. Nedávno jsem na další takové přednášce vyfasoval knihy, které jsem si poctivě a pečlivě přečetl.

Knihy o zlatě

Jedná se o knihu Investujte do zlata a stříbra (2. rozšířené vydání), před lety jsem četl i její původní vydání, a o Zlatý boss, který chodil bos (napsána zjevně během jara, období koronaviru). Jednu věc mají společnou, napsali ji lidé, kteří prodávají zlato a stříbro, a jejich v knize vyjeveným motivem je pomoci obyčejným lidem, kteří zlato vůbec nevlastní – laikům. Jedna kniha popisuje stav v USA, druhá pochází z českého prostředí, ale je to směs více témat.

Podle mě jsou obě knihy směsí pravd, domněnek, ale i pohádek. Například na straně 142 první knihy: Neexistuje žádný pravděpodobný scénář, v němž by zlato a stříbro nestoupalo. Na straně 191 máte přímo klasickou pohádku používanou pro mnohé investiční instrumenty. Popisuje investora, který v ty správné okamžiky smění zlato a stříbro za akcie a naopak.

O kousek dál se píše, kdy přesně je zlato nadhodnoceno a kdy podhodnoceno, ale už se nepíše, jak by se radikálně snížil výnos z pohádky, když by člověk nenakupoval ideálně, ale řídil se dle pravidel, kdy je zlato dle autora podhodnoceno a nadhodnoceno. Prostě klasická pohádka, vycházejí z ní krásná čísla, která čtenáře ohromí, zvláště když si je porovná se svým reálným dosaženým výnosem.

Nekrytá měna

Ale nevylijme s vodou i dítě. Je něco na zlatě, respektive informacích kolem něj v první knize, pravdivé? To, co je dle mě hodnotné, je kapitola 14 Pozor na pasti. Je to takový přehled známých podvodů nebo jen problematických konstrukcí a opět, lze je zobecnit nejen na zlato (například telefonické podvody, virtuální zlato ve formě certifikátů, ETF, derivátů, numizmatika, reklamy, padělky).

Historie nekryté měny, popis vztahů měnové zásoby a inflace je víceméně pravdivý obrázek. Dodám, že ve středověku byli lidé, co obrušovali peníze a z prachu pak slévali nové mince, a byly za to přísné tresty. Přitom tihle středověcí podvodníci se nadřeli a museli tu minci dostat do ruky, aby z ní mohli upilovat část zlata a stříbra. Aktuálně se takové virtuální upilování všech mincí děje nepřetržitě, legálně a oficiálně je to považováno za přínosné, říká se tomu inflace.

Důsledky inflace

I proto se někteří politici nezajímají, jak a kdo zaplatí jejich nápady, komu co přidají. A mohou jen tak zvednutím ruky zadlužit stát o stovky miliard nebo schválit mnohamiliardový projekt, jehož návratnost je problematická. Stejně tak spotřební koš a z něj odvozená oficiální inflace je velmi vágní veličina. Zaprvé každý má svůj spotřební koš, který se liší od oficiálního. Zadruhé při nejlepší snaze je spotřební koš třeba aktualizovat, protože svět se mění.

A to je samozřejmě příležitost i pro možné skrývání inflace. To, co popisuje kniha v USA, se prakticky podobně děje i v ČR. I u nás došlo k úpravám definice spotřebního koše a tím k papírové změně inflace. Výsledkem je, že kategorie bydlení má oficiálně vliv na cca 13 % ze spotřebního koše. Podle Českého statistického úřadu dosahují výdaje za bydlení přes 20 % z příjmů domácností.

Je zlato praktické?

Jsou ale zlato peníze, které se po přibližně století opět vrátí na výsluní? Obě knihy o tom nepochybují, přece se používalo tisíciletí a v minulosti se vždy vrátilo. Je tohle argument? Kůň se také používal tisicíletí. Stále se používá, ale myslím si, že jeho sláva se už nevrátí. Naproti tomu, elektromobil se používal před stoletím, byl převálcován a nyní se vrací, i když díky dotacím.

Vrátíme se ke zlatu, nebo ne? Já nevím. Na jedné straně tu máme papírky , jejichž hodnota je čistě virtuální, a když dojde ke krizi, budou mít hodnotu blížící se hodnotě toho papíru, na kterém jsou vytištěny.

Zlato a zvláště stříbro vždy budou mít svou hodnotu, protože zlato a především stříbro jsou kovy, které mají své ceněné vlastnosti v průmyslu a jsou hojně používány. Na druhé straně, dovedete si představit platit fyzicky zlatem? Chleba, mléko v krámě snad. Ale co všechny ty trvalé platby? Nákupy služeb přes internet?

I kdybychom se vrátili ke zlatu, nesklouzneme hned opět k nějakým papírkům nebo nějaké virtuální měně, minimálně pro část plateb? Není zlato mimo, protože naše požadavky na peníze/měnu nemůže splnit? Na straně 242 první knihy máte 10 důvodů pro zlato.

Výhody drahých kovů:

jejich (poznámka: zlata, stříbra) hodnota nikdy neklesne na nulu. Souhlasím, vždy je lidé budou chtít použít minimálně jako kovy ve výrobě.

Souhlasím, vždy je lidé budou chtít použít minimálně jako kovy ve výrobě. jsou to finanční aktiva, která mohou být zcela soukromá . Doplňuji, že mohou být zkonfiskována státem. Nicméně oproti nemovitostem nemáte jejich vlastnictví uvedeno ve veřejném seznamu (rejstříku nemovitostí), do kterého každý vidí a může na základě něj váš majetek zkonfiskovat, jak to v minulosti udělali komunisti. Stejně tak platí, že podle takových seznamů neplatíte daně, jako je daň z nemovitosti. Takže se snáze takové konfiskaci můžete vzepřít, koneckonců jako se to dělo v USA při konfiskaci.

Jeden gram zlata má hodnotu cca 1400 korun. Pokud by mělo zlato nahradit všechny měny světa, mělo by ještě větší hodnotu, řádově větší. Jak budeme platit menší platby? Jak budeme platit okamžité platby? Asi opět papírky, nedovedu si představit čisté placení jen zlatem. Minimálně bude duální systém a ten bude mít opět tendenci sklouznout do podobného vývoje, jaký tu už byl, do stavu, v jakém jsme teď.

Zlato, nebo papírky, nebo něco úplně jiného?

Současný systém peněz či měny, jak chcete, je nemocný. Je zlato, stříbro záchranou? Možná, ale nepředstavujme si, že budeme platit v obchodech zlatem. Podle mě se maximálně může stát, že se měny opět navážou na zlato. A politici tuto vazbu po nějaké době, kvůli nějaké své potřebě, opět rozvážou.

Ale osobně na tenhle scénář nevsázím. Stejně jako si nevsázím, že se vrátíme ke koním jako dopravnímu prostředku. Kůň, který 100 % jede na obnovitelná paliva jako tráva, zrní, proč na něj nejsou dotace jako na elektroauta, nebo spíše vyšší?

Inflace a ztráta hodnoty peněz

Na druhou stranu ani bych se nedivil, kdyby se lidé naštvali a vybudovali své vlastní papírky, nezávislé na státech, které nelze tisknout. Bude tou budoucí měnou opět zlato, nebo něco nového jako bitcoin? Nevím. Možná. Věřím tomu, že je cestou mít měnu, kterou nikdo nemůže jen tak snadno natisknout, rozmnožit, kde dluhy platí dlužníci, a ne daňoví poplatníci, inflace není žádoucí.