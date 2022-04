Zásilkovna mění ceník. V porovnání s poštou se vyplatí u větších balíků

Poměry na trhu, kde spolu o doručování spotřebitelských balíčků bojuje Česká pošta a Zásilkovna, se zase trochu změní. Zásilkovna začátkem května mění ceník. Mírně zdraží doručování za výdejní místa, ale zlevní naopak doručování přímo na adresu.

Zásilky do 5 kg

Standardní zásilka za základní cenu musí vážit do 5 kg. Maximální rozměr jedné strany musí být nejvýše 50 cm, maximální součet stran nesmí přesáhnout 120 cm. Minimální rozměry jsou 10 × 7 × 1 cm.

Zásilkovna svůj ceník změní k 2. květnu 2022. Mezi nejvýraznější změny patří změna ceny u doručování zásilek na výdejní místa při váze do 5 kg. Základní cena služby se zvýší o 10 Kč ze současných 69 Kč na 79 Kč.

Doručení zásilky do 5 kg na adresu naopak zlevní ze 115 Kč na 109 Kč (základní cena bez příplatků za další služby).

Dojde také k plošnému sjednocení poplatku za dobírku, který bude 23 Kč, což je výše, která platila u doručení na adresu. V porovnání se službou doručení na výdejní místo jde o zdražení dobírky o 4 Kč. Ohledně dobírky ještě dodáváme, že její maximální hodnota může činit 5000 Kč.

Každá zásilka doručovaná na výdejní místo je „v ceně“ automaticky ohodnocena na 300 Kč. Chcete-li udat vyšší hodnotu, připlatíte za každých započatých 100 Kč hodnoty nad tento limit ještě 50 haléřů. Maximálně můžete u tohoto typu služby udat hodnotu ve výši 5000 Kč.





V případě doručení na adresu platí, že každá přepravovaná zásilka ohodnocená na 5000 Kč je už v ceně.

Nově doručí Zásilkovna i nadrozměr

Zásilkovna také spustí slibované doručení nadrozměrných zásilek do 10 kg, které bude při doručení na výdejní místo v základu stát 119 Kč.

Za doručení balíku do 10 kg v základu zaplatíte 149 Kč.

U nově zaváděné služby platí, že nadrozměrná zásilka může mít nejdelší stranu maximálně 120 cm a maximální součet všech tří stran pak 150 cm. Minimální rozměry zůstávají stejné jako u zásilek do 5 kg, tedy 10 × 7 × 1 cm.

Nový ceník Zásilkovny od 2. 5. 2022 Služba Standardní zásilka Nadrozměrná zásilka Doručení na výdejní místo 79 Kč 119 Kč Doručení na adresu 109 Kč 149 Kč Dobírka

(max. do 5000 Kč) 23 Kč 23 Kč Poplatek za ověření věku

(jen u doručení na výdejní místo) 30 Kč 30 Kč

Kompletní ceník platný od 2. 5. 2022 s cenou služby při navýšené hodnotě zásilky najdete na webu packeta.com.

Česká pošta vs. Zásilkovna

Zásilkovna svým zdražením podle ČTK reaguje na vyšší ceny vstupů a zásadní zdražení pohonných hmot.

Podrobněji jsme se nové službě odesílání zásilek z Balíkovny věnovali v článku Souboj České pošty se Zásilkovnou vám zlevní posílání balíků.

S cenou doručení na výdejní místo ještě více poodskočí své konkurenci, službě Balíkovna od České pošty, která zatím nechává cenu za obdobnou službu na 65 Kč. Otázkou je, jak dlouho ji při cenách pohonných hmot udrží.

Balíkovna v současnosti za tuto cenu umožňuje posílat zásilky až do 15 kg se stejným omezením rozměru (nejdelší strana do 50 cm).

Z hlediska posílání balíčků na výdejnu se Zásilkovna po změně ceníku vyplatí jen v případě rozměrově větších balíčků s váhou do 10 kg, které už neprojdou přes službu Balíkovna a museli byste je posílat přes dražší služby České pošty, které jsou při větších rozměrech nejdelší strany stále dražší než Zásilkovna.

Při doručení na adresu vychází většinou lépe Zásilkovna, pokud tedy nemáte balíček nad 10 kg, který už nepřepraví. Výjimkou je případ, kdy je nejdelší strana balíku do 35 cm a váha do 2 kg a stačí vám pojištění do hodnoty 1180 Kč. Pak vyjde lépe Doporučený balíček.

Ceny u České pošty si v případě produktů Balík na poštu a Balík do ruky můžete snížit předložením Zákaznické karty (10 Kč) a zadáním podacích dat elektronicky (10 Kč). U Doporučeného balíčku můžete dosáhnout na slevu 8 Kč za podání dat elektronicky.

Srovnání služeb Česká pošta vs. Zásilkovna Služba Česká pošta Balíkovna (z výdejny na výdejnu) Česká pošta (Balík na poštu) Zásilkovna (z výdejny na výdejnu) Zásilkovna

(z výdejny na výdejnu NADROZMĚR) Česká pošta – doručení na adresu: Balík do ruky Česká pošta – doručení na adresu: Doporučený balíček Zásilkovna – doručení na adresu Zásilkovna – doručení na adresu NADROZMĚR Cena 65 Kč (s dobírkou 84 Kč) 109 Kč* / 139 Kč* / 189 Kč*/ 339 Kč* 79 Kč (s dobírkou 102 Kč) 119 Kč (s dobírkou 142 Kč) 129 Kč* / 159 Kč* / 209 Kč*/ 359 Kč* 99 Kč** / 119 Kč** / 129 Kč**/ – 109 Kč (s dobírkou 132 Kč) 149 Kč (s dobírkou 172 Kč) Min. a max. rozměry balíku Min. 15 × 10,5 cm



Nejdelší strana do 50 cm Min. 15 cm × 10,5 cm





Nejdelší strana do 35 cm / 50 cm / 100 cm / 200 cm



Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 200 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm Min. 10 × 7 × 1 cm



Nejdelší strana do 50 cm



(součet stran do 120 cm) Min. 10 × 7 × 1 cm



Nejdelší strana do 120 cm



(součet stran do 150 cm) Min. 15 cm × 10,5 cm





Nejdelší strana do 35 cm / 50 cm / 100 cm / 200 cm



Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 200 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm Min. 14 × 9 cm





Nejdelší strana do 35 cm / 50 cm / 60 cm / -



Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm Min. 10 × 7 × 1 cm



Nejdelší strana do 50 cm (součet stran do 120 cm) Min. 10 × 7 × 1 cm



Nejdelší strana do 120 cm



(součet stran do 150 cm) Max. váha balíku do 15 kg do 31,5 kg do 5 kg do 10 kg do 50 kg 2,5 g – 2 kg do 5 kg do 10 kg Pojištění v ceně do 50 000 Kč (do skutečné, doložené hodnoty zásilky) do 50 000 Kč (do skutečné, doložené hodnoty zásilky) do 300 Kč

(dále 50 haléřů za každých započatých 100 Kč hodnoty od 300 do 5000 Kč) do 300 Kč

(dále 50 haléřů za každých započatých 100 Kč hodnoty od 300 do 5000 Kč) do 50 000 Kč (do skutečné, doložené hodnoty zásilky) Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta hradí částku 1180 Kč do 5000 Kč do 5000 Kč

*) se zákaznickou kartou nebo s předáním podacích dat elektronicky je cena o 10 Kč nižší, cena se zákaznickou kartou a předáním podacích dat elektronicky je celkem o 20 Kč nižší

**) s předáním podacích dat elektronicky je cena o 8 Kč nižší

Uvidíme, zda kartami nezamíchá případná budoucí změna ceníku České pošty. Při současném zdražování a cenách pohonných hmot by se nebylo čemu divit.