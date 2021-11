Souboj České pošty se Zásilkovnou vám zlevní posílání balíků

Česká pošta ode dneška nabízí novou službu, kterou chce zjevně konkurovat Zásilkovně. Obě služby totiž budou velice podobně nastavené. Pokud nepotřebujete využít zaslání balíku přímo na adresu, můžete ho nově poslat z jedné balíkovny na jinou. Pak se s cenou dostanete níž než u Zásilkovny.

Z balíkovny na balíkovnu

Podle zprávy České pošty nyní existuje téměř 5000 balíkoven. Na každé pobočce České pošty je balíkovna. Dále jsou i na vybraných poštách Partner a na prodejních místech Sazka, řekl serveru Měšec.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Dosud bylo možné využít služby balíkoven pouze při objednávání zboží z e-shopu. Ode dneška je možné z každé balíkovny zásilku i poslat.

Seznam všech balíkoven najdete na webu Balíkovna.cz.

Jen pro srovnání, podle webu Zásilkovny je v současnosti (k 29. říjnu) v České republice 5799 míst, odkud se dá podat balík.

Ceny a rozměry

Z balíkovny na balíkovnu pošlete zásilku za 65 Kč. Jedinou službou, kterou můžete zvolit navíc, je dobírka. Pak stojí poslání balíku 84 Kč.

U nové služby bude pošta benevolentnější i u pravidel, jaké musí balík splňovat. U klasického posílání balíku na adresu totiž platí poměrně přísné omezení z hlediska rozměrů, pravidelnosti tvaru, barvy fólie (za černou je příplatek).

U nové služby stačí, aby byl balík do 15 kg a jeho nejdelší strana nepřesáhla 50 cm. Balík by měl mít pravidelný tvar, například kvádr, krychle, válec a podobně. Může být zabalený i v igelitové fólii, která je určena pro přepravu, uvedl Vitík, podle kterého fólie může mít u této služby i černou barvu.

Zásilka je v ceně pojištěna na hodnotu do 50 tis. Kč s tím, že konkrétní výše náhrady se řídí skutečnou hodnotou obsahu zásilky. Tu byste v případě ztráty či zničení balíku měli nějakým způsobem doložit.

Zásilkovna, která nabízí téměř totožnou službu Mezi námi už od dubna 2019, zpoplatňuje posíláním balíků mezi pobočkami 69 Kč nebo 88 Kč na dobírku. V ceně služby je pojištění zásilky do hodnoty 300 Kč, dále stojí 50 haléřů za každých započatých 100 Kč zadané hodnoty od 300 do 5000 Kč. V základní ceně se dá poslat balík do 5 kg s nejdelší stranou do 50 cm (součet všech stran max. 120 cm) s tím, že může mít jakýkoliv tvar i balení. U Zásilkovny je možné objednat i doručení na adresu, které stojí 115 Kč nebo 138 Kč i s dobírkou.

Srovnání služeb Česká pošta vs. Zásilkovna Služba Česká pošta (z balíkovny na balíkovnu) Zásilkovna (doručení z výdejního místa na výdejní místo) Česká pošta – doručení na adresu: Balík do ruky Česká pošta – doručení na adresu: Doporučený balíček Zásilkovna (doručení na adresu) Cena 65 Kč (dobírka 84 Kč) 69 Kč (dobírka 88 Kč) 129 Kč* / 159 Kč* / 209 Kč / 359 Kč* 99 Kč** / 119 Kč** / 129 Kč** / – 115 Kč (dobírka 138 Kč) Min. a max. rozměry balíku Min. 15 × 10,5 cm





Nejdelší strana do 50 cm Min. 10 × 7 × 1 cm



Nejdelší strana do 50 cm (součet stran do 120 cm) Min. 15 cm × 10,5 cm





Nejdelší strana do 35 cm / 50 cm / 100 cm / 200 cm



Největší rozměr balíku nesmí přesáhnout 200 cm a součet všech tří rozměrů 300 cm Min. 14 × 9 cm





Nejdelší strana do 35 cm / 50 cm / 60 cm / -



Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 60 cm a součet všech tří rozměrů zásilky nesmí přesahovat 90 cm Min. 10 × 7 × 1 cm



Nejdelší strana do 50 cm (součet stran do 120 cm) Max. váha balíku do 15 kg do 5 kg do 50 kg 2,5 g – 2 kg do 5 kg Pojištění v ceně do 50 000 Kč (do skutečné, doložené hodnoty zásilky) do 300 Kč

(dále 50 haléřů za každých započatých 100 Kč hodnoty od 300 do 5000 Kč) do 50 000 Kč (do skutečné, doložené hodnoty zásilky) Za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu pošta hradí částku 1180 Kč do 300 Kč, (dále 50 haléřů za každých započatých 100 Kč hodnoty od 300 do 5000 Kč)

*) cena se zákaznickou kartou je o 10 Kč nižší, s předáním podacích dat elektronicky o dalších 10 Kč nižší, **) cena s předáním podacích dat elektronicky o 8 Kč nižší

Jak podat balík?

Stejně jako u Zásilkovny je i u České pošty nutné před podáním na balíkovnu nejdřív zadat balík do přepravy. K tomu slouží web Balíkovna.cz, konkrétně nová sekce Poslat balík.

Zde vyplníte údaje o zásilce, kontaktní údaje, zaplatíte poštovné kartou a vytisknete štítek, který s sebou vezmete do balíkovny. V případě, že nemůžete štítek vytisknout, se vygeneruje kód, který nahlásíte na balíkovně, kde štítek vytisknou za vás, vysvětlil Vitík a zdůraznil, že tisk štítku není možné provést na prodejních místech Sazky. Sem tedy musíte přijít podat zásilku už s vytištěným štítkem, jinak podání není možné.

V tom se liší postup od Zásilkovny, u které se přeprava velice podobně zadává přes mobilní aplikaci. Ta ale vygeneruje heslo, které stačí nahlásit obsluze, štítek není třeba tisknout na žádné z podacích míst.

Co když zaplatíte, ale nepodáte

Jak už jsme zmínili, poštovné se při zadání přepravy z balíkovny do balíkovny platí kartou. Od okamžiku platby pak máte 7 dní na to, abyste zásilku fyzicky podali do přepravy. V opačném případě se peníze vrátí zpět na kartu.

U Zásilkovny je postup stejný s tím rozdílem, že na podání máte od zaplacení 5 dní.

Dodání do druhého dne, ale…

Česká pošta slibuje, stejně jako Zásilkovna, doručení na výdejní místo do druhého dne. Záleží ale na tom, kdy balík podáte. Každá pobočka má nastavenou nějakou rozhodnou dobu v daném dni, po jejímž uplynutí už není jisté, že stačí balík vyrazit do světa z místa podání včas. Tato doba není jednotně nastavená na všech pobočkách balíkovny už jen kvůli tomu, že jde o místa různého typu (pošta, trafika se Sazkou, pošta Partner). Rozhodnou dobu si tedy musíte zjistit přímo na daném podacím místě.

Jak balík vyzvednout?

Zásilku si po doručení lze vyzvednout přes další kód, přičemž není nutné, aby balík vyzvedl přímo příjemce uvedený při jeho podání. Balík může převzít kdokoli, kdo nahlásí daný kód. Po dodání na balíkovnu zde bude zásilka čekat nejdéle 7 dní bez možnosti prodloužení.

I Zásilkovna umožňuje vyzvednutí přes kód s tím, že základní lhůta pro vyzvednutí je 5 dní. Dá se ale v aplikaci prodloužit. Délka prodloužení by měla být maximálně dalších 5 dní. V exponované době před Vánoci, kdy výdejní místa praskají ve švech, se ale lhůty pro prodloužení zkracují.