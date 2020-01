 »   »  Záruka skončí, možnost reklamace ne. Co přinese novela občanského zákoníku?

Návrh zákona má za cíl zapracovat do českého práva dvě nové směrnice EU z oblasti spotřebitelských smluv. Členské státy je musejí zapracovat do vnitrostátního práva do 1. července 2021 s tím, že nová úprava vstoupí v účinnost 1. ledna 2022.

Zmíněné směrnice upravují převážně práva spotřebitelů z vadného plnění, a to ze smluv o koupi zboží a nově také ve vztahu k poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. Změn, které návrh novely přinese, je hned několik, některé pak mohou být pro běžného spotřebitele nesrozumitelné nebo matoucí.

Tou asi nejviditelnější je už zmíněné pojetí takzvané zákonné záruky (zákonná záruční doba), která je v současnosti 24 měsíců a nyní není v občanském zákoníku jasně definována. Dovozuje se z ustanovení občanského zákoníku upravujícího práva z vad, které se vyskytnou u spotřebního zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí.

Vady při převzetí

V návrhu novely se režim zákonné záruky mění. Záruka může být jednak za jakost daná smluvně nebo prohlášením poskytovatele záruky (nikoliv tedy ze zákona), na druhé straně bude existovat odpovědnost prodávajícího za vady, které měla věc při převzetí.

„Tyto vady se mohou projevit i později (po koupi zboží) a spotřebitel je může prodávajícímu nebo určenému servisu vytknout. Ale vždy se bude jednat o vady, které věc měla již při převzetí, nikoliv už o vady, které se po převzetí teprve vyskytnou. A to bude konec institutu takzvané zákonné záruky,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Jinými slovy: návrh novely zachovává dvouletou reklamační lhůtu, která platí v celé Evropě. V této lhůtě zákazníci budou moci dál uplatnit právo z jakýchkoliv vad, které se na věci objeví.

Co se změní, je okruh vad, za které odpovídá prodávající. Nově bude zákazníkovi zodpovědný i za to, že vedle ujednaných vlastností bude koupená věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídat obvyklým vlastnostem věcí stejného druhu.

Například pokud zboží přestane fungovat, protože byla použita nekvalitní součástka – i to je vada, kterou mělo při převzetí, byť při převzetí fungovalo. Na tuto reklamaci jsou dva roky, říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Vlastimil Řepka.

Delší odpovědnost pro obchodníky

Otázka důkazního břemene je podle Řepky doplněním výše uvedeného pravidla. Zjednodušuje postavení spotřebitele tím, že kupující první rok nemusí prokazovat, jak k vadě došlo: prostě jen sdělí prodejci, že zboží nefunguje. Po uplynutí jednoho roku (nyní je to 6 měsíců) už tuto výhodu nemá.