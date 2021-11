Zálohy za listopad a prosinec u dodavatele poslední instance výrazně klesnou. Ale výhra to není

Češi musí připravit svoje peněženky na to, že účet za energie bude tentokrát bolet. Ty, které jejich původní dodavatel poslal pod dodavatele poslední instance (DPI), to bude bolet ještě víc. Potíže už mohou mít s placením výrazně vyšších záloh, které DPI stanovil. Účinnou obranou je vybrat si jiného dodavatele a co nejdříve k němu přepsat odběrné místo. Pomyslné mléko už je ale rozlité. Co s tím, když vás vysoké zálohy dostanou do svízelné finanční situace?

Snížení záloh za listopad a prosinec u DPI

Pokud jste stále v režimu DPI, může vám pomoci, že zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) s dodavateli poslední instance vykomunikovali snížení dvou posledních letošních záloh pro domácnosti.

Pokud jste tedy pod DPI, můžete (ale nemusíte) v listopadu zaplatit jen 50 % a v prosinci jen 60 % původně předepsané zálohy.

Nižší zálohu na listopad mohou lidé zaplatit i přesto, že už jim byl zaslán výměr záloh v původní, nesnížené výši. Někteří dodavatelé mohou v praxi poslat již snížené zálohy. Informace o postupu u konkrétního DPI, jak si u něj mohou lidé zálohy snížit, poskytují přímo dodavatelé na svých webových stránkách, uvedl Michal Kebort, mluvčí ERÚ.

Jde jen o přesouvání platby

Na tomto místě je důležité zdůraznit, že nejde o osvobození od úhrad energií, ale pouze o možnost zaplatit nižší zálohu. Pokud by tedy předepsaná plná výše zálohy odpovídala skutečné částce za energie za daný měsíc s ohledem na jejich cenu a vaši spotřebu, prakticky jde jen o odklad části platby. Tu si tím přesouváte na dobu, až vám DPI u příležitosti přepisu vašeho odběrného místa ke klasickému dodavateli vystaví konečné vyúčtování. Pokud tedy nejste ve finančních obtížích a vyšší zálohu unesete, je rozumnější ji zaplatit v plné výši a vyhnout se případnému nepříjemnému překvapení právě ve vyúčtování.

Okradete se o výhodu osvobození od DPH

Efekt přesunutí platby ve vyúčtování částečně vykompenzuje osvobození od DPH na zálohy na dodávky plynu a elektřiny, které vláda schválila právě pro listopadové a prosincové zálohy. Tato novinka se ale promítne až do konečného vyúčtování od dodavatelů poslední instance. Ti nyní nebudou o prominutou DPH automaticky ponižovat zálohy. Změna se projeví tak, že celá částka vámi uhrazené zálohy na listopad a prosinec půjde na úhradu energií a žádná část nepřipadne na odvod DPH.

Přihlédneme-li k tomu, že pouze listopadové a prosincové zálohy budou osvobozené od DPH, dává finančně větší smysl se o tuto výhodu neokrádat a tyto dvě zálohy uhradit v plné výši. Až totiž DPI v konečné faktuře doúčtuje zaslané platby proti skutečné spotřebě, na případný doplatek už se žádné osvobození od DPH vztahovat nebude.

Co musíte udělat pro snížení zálohy?

Ačkoli podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka se k akceptaci snížených záloh zavázaly všechny společnosti, které plní roli DPI, není to pravda.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z Twitteru Karla Havlíčka Podle Havlíčka se snížením záloh na energie souhlasilo všech pět společností v roli DPI

Společnost E.ON, která plní roli DPI u elektřiny v jižních Čechách a u plynu v Jihočeském kraji, totiž ponížení záloh umožňovat nebude. Zálohy pro zákazníky v režimu DPI jsme nastavili dopředu a zodpovědně a snažili jsme se je držet na co nejnižší cenové hladině, aby to pro zákazníky nebyl cenový šok. I proto jsme se s ERÚ a MPO domluvili, že nebudeme zákazníkům měnit zálohy na měsíc listopad, ani prosinec, protože v našem případě jsme je vzhledem k situaci na trhu měli nastaveny nízko a férově hned od začátku, řekl serveru Měšec.cz mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák.

Ostatní DPI snížení záloh umožní (ačkoli zákazníci toho samozřejmě využít nemusí). Až na jednu výjimku kvůli tomu klienti nemusí jednotlivé společnosti ani kontaktovat.

Předpokládáme, že v současnosti už musíte vědět, kdo je vaším dodavatelem poslední instance. Jen pro pořádek si to zopakujme:

Dodavatelé poslední instance u elektřiny dle území:

E.ON Energie – jižní části ČR

Pražská energetika – Praha a blízké okolí

ČEZ Prodej – zbytek ČR



Autor: Energetický regulační úřad Dodavatel poslední instance podle území

Dodavatelé poslední instance u plynu dle území:

E.ON Energie – Jihočeský kraj

Pražská plynárenská – Praha a blízké okolí

innogy Energie – zbytek ČR



Autor: Energetický regulační úřad Dodavatel poslední instance podle území

ČEZ

Zákazníci ČEZu o snížení záloh žádat nemusí. Rozešleme plán záloh, kde to zákazníkům umožníme. To znamená, že budeme akceptovat, i pokud zákazník uhradí poloviční zálohu oproti té standardní. Standardní záloha na běžných sazbách je okolo 1700 korun měsíčně, to znamená, že ponížená bude 850 Kč na listopad a 1000 Kč na prosinec, řekl nám mluvčí ČEZu Roman Gazdík.

innogy Energie

Ani společnost innogy nepředepisuje svým zákazníkům žádný postup, který by bylo nutné dodržet v případě, že chcete poslat sníženou zálohu. Zákazník nás nemusí žádným způsobem informovat ani žádat o snížení zálohy na listopad a prosinec 2021. Prostě jen zaplatí na správné číslo účtu pod správným variabilním symbolem ze zaslaného plánu záloh v listopadu o 50 % a v prosinci o 40 % nižší částku. Zákazníkům v DPI nebudeme generovat, tisknout a rozesílat nové zálohové plány, předpis záloh na tyto dva měsíce jsme však operativně snížili v našich systémech, uvedl David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing.

Pražská energetika (PRE)

O snížení záloh nemusí žádat ani zákazníci společnosti Pražská energetika. Zálohy budou takto nastaveny od nás. Ale zákazník má možnost zaplatit zálohu v plné výši, aby se vyhnul pozdějším vyšším nedoplatkům, uvedl pro server Měšec.cz Petr Holubec ze společnosti PRE.

Pražská plynárenská

Chtějí-li své zálohy snížit zákazníci Pražské plynárenské, musí společnost kontaktovat na adrese reklamaceweb@ppas.cz a oznámit, že chtějí nabídky využít.

V případě nedostatečných zálohových plateb, reálně nepokrývajících spotřebu plynu v režimu DPI při současných tržních cenách v jeho rámci, lze následně očekávat vysoký nedoplatek v konečném vyúčtování, jehož úhrada může odběratelům způsobit velmi závažné a obtížně řešitelné problémy. Tento nedoplatek bude navíc navýšen o DPH, které by odběratelé při včasné a úplné úhradě záloh platit nemuseli, připomněl Miroslav Vránek, mluvčí společnosti Pražská plynárenská.

Nezůstávejte u DPI déle, než je nutné

Znovu zopakujme, že snížení záloh byste měli využít opravdu jen v případě, že jste ve svízelné situaci. Okrádáte se totiž částečně o výhodu odpuštění DPH u listopadových a prosincových záloh. Nejlepším řešením, jak si přijít na nižší zálohy i nižší cenu za energie, je přejít co nejrychleji z režimu DPI pod běžného dodavatele s výrazně přívětivějším ceníkem.

Řada spotřebitelů už to udělala. Například podle Gazdíka z ČEZu měla společnosti v režimu DPI celkově 374 000 odběratelů, z čehož 210 000 už přechází na standardní produkty. V případě společnosti PRE je ve standardních smlouvách zhruba třetina klientů a přesun cca dalších deseti tisíc klientů (z celkových cca 67 tis. lidí v režimu DPI) je nyní ve zpracování.