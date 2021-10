Kdo bude mít nárok na kompenzaci za drahé energie a proč vláda schvaluje nulovou DPH Evropě navzdory?

Stát chce domácnostem pomoci s drahou cenou elektřiny a plynu. Vláda plánuje žádat Evropskou unii o posvěcení nulové sazby DPH na dodání elektřiny a plynu, i když ta se k myšlence vyjádřila zamítavě. Domácnostem a dalším odběrným místům s nižší spotřebou by ale mohla pomoci chystaná finanční kompenzace.

Elektřina a plyn bez DPH

Vláda se snaží prosadit nulovou sazbu DPH na dodání elektřiny a plynu. Na svém jednání 18. října proto zmocnila ministryni financí Alenu Schillerovou k podání žádosti o dočasné aplikaci nulové sazby DPH k evropskému komisaři pro hospodářství. Podle Schillerové nejlépe na celý příští rok.

Schillerová má podle vlády zároveň jednat s evropským Výborem pro DPH o možnosti trvale snížit sazbu DPH pro dodání elektřiny a plynu na 10 %.

Ministryně financí má podle vlády také připravit rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty na dodání elektřiny a plynu i za listopad a prosinec. Spotřebitelé a menší podniky, které nejsou plátci DPH, by tak mohli ušetřit pětinu výdajů za elektřinu a plyn, protože sazba DPH u nich je v současnosti ve výši 21 %.

Daňové čachry pravidlům navzdory

Konkrétně žádost o nulovou sazbu je ale spíš jen jakýmsi čeřením vody. Vláda totiž nemůže jen tak zrušit daň z přidané hodnoty na energie. Zrovna DPH je tzv. harmonizovanou daní a pravidla pro ni jsou určována napříč celou EU, konkrétně evropskou směrnicí o společném systému DPH, která snížení DPH u energií na nulu neumožňuje (viz box níže).

S myšlenkou zrušit u energií DPH přišel premiér Andrej Babiš už v rámci předvolebních debat. Nyní ji oprášil bez ohledu na to, že musí vědět o sankcích, které by po porušení závazných evropských pravidel následovaly a navzdory tomu, že Evropská komise před nedávnem výslovně odmítla nastavení nulové sazby DPH jako prostředek ke zmírnění dopadů růstu cen energií. Členské státy podle ní mohou svým občanům pomoci příspěvkem nebo daňovými úlevami, ale tak, aby DPH u energií byla nejméně ve výši 5 %.

Babiš a jeho vláda tedy vědomě postupují v přímém rozporu s evropskými pravidly. Až na ně plánovaná opatření narazí, mohou z toho zkusit – už z opozice – vinit nově vzniklou vládu.

Zmíněná evropská směrnice v čl. 99 uvádí, že: „Snížené sazby se stanoví jako procentní podíl ze základu daně a nesmějí být nižší než 5 %.“ Dále pak ust. čl. 102 hovoří o tom, že: Členské státy mohou uplatňovat sníženou sazbu u dodání zemního plynu, elektřiny nebo dálkového vytápění, nevznikne–li tím nebezpečí narušení hospodářské soutěže. Členský stát, který hodlá uplatňovat sníženou sazbu podle prvního pododstavce, o tom předem uvědomí Komisi. Komise rozhodne o tom, zda hrozí nebezpečí narušení hospodářské soutěže. Nepřijme–li Komise toto rozhodnutí do tří měsíců od uvědomění, má se za to, že nebezpečí narušení hospodářské soutěže nehrozí. Nulová sazba je tedy v přímém rozporu s čl. 99. Dále je jasné, že ČR nemá splněnou tříměsíční lhůtu, během které Komise nevydá rozhodnutí o nebezpečí narušení hospodářské soutěže a tím snížení sazby umožní. Babiš totiž začal o snížení DPH u energií hovořit až těsně před volbami, takže i kdyby v té době Komisi o snížení sazby DPH požádal, lhůta uplyne až začátkem ledna 2022.

Respirátory prošly, energie neprojdou

Současná vláda přitom pravidla kolem DPH porušila už letos v únoru, když schválila zrušení DPH na respirátory, filtrační polomasky a jejich příslušenství. Původně mělo jít o opatření na dva měsíce, osvobození však stále platí, v současnosti do konce října. Na jednání 18. 10. vláda rozhodla o jeho dalším prodloužení do konce roku. Sama Schillerová, která DPH jako ministryně financí prominula, připustila, že osvobození respirátorů od DPH je nad rámec evropského práva. Ministryně však doufala, že vzhledem k charakteru rozhodnutí i tomu, jak malý je tento daňový únik, nebude EU Českou republiku za rozhodnutí trestat.

Podle ankety ČTK mezi analytiky by ale u cen elektřiny a plynu šlo o podstatně větší daňový únik a vybočení z pravidel jednotného trhu, za které by si český stát vysloužil přísné sankce. Kromě nich by byl pro státní rozpočet problém i výpadek výběru DPH za energie.

Předpokládaný fiskální dopad při snížení sazby daně z 21% na 0 % za jeden kalendářní měsíc se u dodání elektřiny a plynu pohybuje ve výši 2,08 mld. Kč, odhaduje Ministerstvo financí ve své zprávě. Tedy přes 4 miliardy Kč jen za listopad a prosinec a přes 29 miliard Kč celkem, pokud by mělo opatření pokračovat i celý příští rok.

Finanční kompenzace pro menší odběratele

Kromě přípravy nejistých opatření souvisejících s daní z přidané hodnoty vláda odsouhlasila také finanční kompenzace pro domácnosti a další místa s menším odběrem (např. chaty a chalupy), které mají větší naději vejít skutečně v platnost.

Stát by měl u odběrných míst se spotřebou elektřiny do 3 megawatthodin (MWh) odpustit poplatky za obnovitelné zdroje, které činí 495 Kč za MWh. Konkrétní výše osvobození vyjde ze spotřeby daného odběrného místa. Maximálně tedy osvobození může dosáhnout částky do 1485 Kč za rok. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by mělo opatření přijít státní kasu asi na 8 miliard Kč ročně.

Chystaná opatření jsou reakcí na překotné zdražování cen energií, které už má za následek první padlé dodavatele.