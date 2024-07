Za hranicemi autoasistence a náhradního vozidla. Proč carsharing?

Už jsme si vysvětlili, jak fungují autoasistenční služby teoreticky i prakticky a kde zhruba jsou jejich hranice. Když se vám něco s autem stalo, ale autoasistenci jste si nesjednali, nebo prostě už nemáte nárok (např. starší vozidlo), stále existují možnosti, jak dál pokračovat v dovolené nebo po dovolené doma: autopůjčovny, carsharing a i něco mezi tím, jako je HoppyGo.

V tomto textu se nyní zaměřím na méně známou službu, na carsharing. Ale nejdříve, jak bych si představoval ideální asistenční služby.

Představa ideálních asistenčních služeb

Bohužel zatím jsem nepotkal asistenční služby, které by vyhovovaly i nejnáročnějším klientům. Přesněji já bych si představoval, že ať se mi s autem stane cokoliv, tak prostě do nějaké rozumné doby dostanu náhradní auto na dobu opravy mého auta nebo na dobu dovolené a někde na pozadí by se řešila oprava a následná opětovná výměna aut nebo repatriace mého auta.

Když už vyjedu na dovolenou a budu pojištěn, tak se ta dovolená uskuteční v původním rozsahu. Jediné, na co musím případně myslet, je mít všude rezervu cca 2 hodiny na přistavení náhradního vozu pro případ nehody/poruchy.





Současné asistenční služby mají nejčastěji problém se současným čerpáním služby náhradního vozidla a repatriace. O možnosti pokračovat v cestě a dopravit opravené vozidlo jinam dál nemluvě.

Bylo by hezké, kdybych měl přistavené náhradní vozidlo s nízkou či nulovou spoluúčastí na havarijním pojištění. Přece jen to riziko, že něco uděláte vypůjčenému vozidlu, je o něco vyšší, protože vás mohla událost s vaším vozidlem stresovat. A protože jste své vlastní auto mohli mít „v ruce“, byli na něj zvyklí, měli cit pro jeho rozměry atd.

Spoluúčast lze pojistit v cestovním pojištění, ale obvykle si to klient nesjedná, když plánuje jet vlastním vozidlem.

Kéž by jedna asistence byla schopna využít jinou asistenci, třeba i tu v ceně povinného ručení. Nebo vyřešit případné třecí plochy typu, že jedna asistence chce smluvní servis A, druhá smluvní servis B. Ale toto není až tak častá potřeba, nicméně bych tuto službu čekal u samostatně sjednávaných asistencí, třeba jako má Europ Asistance.

Na druhou stranu, zůstává mi záhadou striktní požadavek na využívání smluvních partnerů i v případě, že jsou dražší nebo dál (což má vliv i na rychlost pomoci klientovi), než nějaký místní vhodný autoservis, odtahovka, půjčovna aut.

Chápu princip nasmlouvání, množstevních slev, ale přesto někdy už je to na úkor klienta, jeho spokojenosti. Speciálně mě mrzí, že využití carsharingu není podporováno.

Obecně u asistenčních služeb mi chybí motivace (např. spoluúčast) využívat asistenční služby efektivně ze strany klienta. Je tu omezení náhradního vozidla na dobu opravy, ale pak už nic, takže klient, který potřebuje auto např. jen o víkendu nebo během dovolené na nakoupení si potravin nebo už ho do skončení opravy ani nebude potřebovat, není žádným způsobem motivován ho vrátit dřív.

S tím souvisí celkem nízké nabízené limity, na jak dlouho vám pojišťovna auto nabídne. A navíc kvůli nákladům, logistice přistavení a vrácení auta vám poskytne auto časově striktně v kuse.

Přitom ve většině krajských měst ČR máte carsharing a s pomocí carsharingu se často dostanete na nižší cenu než autopůjčovny, navíc není problém si ho půjčit jeden den, další den ne a další ano (samozřejmě vhodné především pro obyvatele a návštěvníky těchto měst a v nich jen pokryté části a jejich okolí, ale i to je nemalá část klientů).

Jak zajistit motivaci klientů, aby auto vrátili dřív, nebo si ho vůbec nepůjčili? Mohla by to být spoluúčast, ale také by to mohlo být bez spoluúčasti, např. nějaký finanční bonus za každý den nevyužitého náhradního vozidla (i kdyby ve formě předplacení asistenčních služeb na další měsíce, roky).

A samozřejmě využití carsharingu nebo P2P půjčovny typu HoppyGo, a když se vejdete do ceny autopůjčovny, měli byste částečně či plně hrazené i palivo… Ale motivací využívat náhradní vozidlo co nejméně by mohlo být i to, že vám proplatí místo něj třeba kolo, koloběžku, elektrokolo nebo třeba vlak, autobus.

Když už dojedete vlastním autem, budete i výlety kolem ubytování absolvovat autem, než abyste si půjčovali kolo či platili vlak. Když se vám ale auto pokazí, dostanete náhradní vozidlo. Asistenční služba vám nabídne plné proplacení vlaku, autobusu, nebo náhradní vozidlo. Kde si benzín platíte sami, může vám dávat smysl raději používat vlak, autobus, protože se nebudete vracet k zaparkovanému autu, můžete se vracet z jiného místa (poznáte i dvakrát tak delší trasu), a navíc cesta bude kompletně na pojišťovnu, u náhradního vozidla byste palivo platili.

Využití půjčených kol bude mít výhodu v tom, že na nich dojedete blíž k nějaké turistické atrakci než autem, nebo některé atrakce jsou dostupné jen na kole. Získáváte proplacení služeb, které byste bez poruchy auta museli hradit sami (spíše byste raději využili své auto), pojišťovna ušetří oproti půjčenému náhradnímu autu. Win-win řešení.

Zdůrazním jeden, nutno říct velmi nepravděpodobný, problém, který se týká všech, kteří mají auto od nějakého vlastníka s více vozidly: tedy všechny autopůjčovny, carsharingy nebo třeba servis, co poskytuje náhradní vozidlo (a nejedná se o jiné provozovatele).

Když nabouráte jiné auto stejné společnosti, zaplatíte celou škodu. Dávejte si pozor v blízkosti parkovací zóny dané společnosti, zejména v ní nebo v době, kdy vám to náhradní vozidlo přivezou, abyste nenabourali odtahové vozidlo.

Carsharing jako náhradní vozidlo nebo další auto do rodiny

Carsharing je další nepoužívaná služba u asistenčních služeb. I když na výjimku se podaří leccos, včetně proplacení carsharingových služeb.

Proč carsharing? Když bydlíte ve velkém (prakticky každém krajském městě) a nevyužíváte auto denně, je to levnější než autopůjčovna a současně pohodlnější.

Nevýhody carsharingu oproti vlastnímu autu jsou především v tom, že musíte řešit pořádek (navíc po každé jízdě) a příslušenství (nosiče na kola, autosedačky, i když je v některých autech carsharingu naleznete). Za mě je to ideální „druhé“ (ale třeba i třetí, čtvrté…) auto do rodiny pro zřídkavé použití, např. právě jako náhradní vozidlo, když máte auto v servisu (třeba i měsíc).

Výhody carsharingu

Carsharing je oproti klasickým autopůjčovnám levný, protože umožňuje placení času typicky po hodině (ale i po minutě). Pozor si nicméně musíte dát na kilometrovou sazbu, která srovnání s autopůjčovnami komplikuje, záleží na očekávaném nájezdu.

Půjčení na den dva je podobné, půjčení na více dní, třeba týden, ale i měsíc, může být opět víc zajímavé cenově, nicméně vždy záleží na nájezdu kilometrů. V čem vyniká carsharing pro obyvatele krajských měst, je výrazně nižší režie půjčování, když už máte jednou podepsanou s nimi smlouvu, stačí si najít volné auto, to si zarezervovat přes online přístup a půjčíte si ho klidně o půlnoci (a vrátit můžete klidně v jednu hodinu v noci).

Carsharing svým způsobem osvobozuje i pomáhá mnohým lidem uvědomit si, kolik peněz dali za auto. Osvobozuje v tom smyslu, že neřešíte tolik čištění ulic (zajímá vás, abyste nezaparkovali tam, kde se bude čistit v nejbližších dnech, kde už je značka; už nemusíte řešit čištění za měsíc), neřešíte pravidelné technické kontroly nebo případně přezouvání, údržbu.

Pokud jezdíte krátké cesty za nákupem, nemusíte řešit ani tankování. Nemusíte si koupit za statisíce auto, abyste mohli jezdit autem – stejně jako si nekupujete krávu, abyste měli občas mléko.

Pokud už máte vlastní vozidlo, je jasné, že carsharing se vám bude zdát dražší, obvykle člověk počítá jen cenu paliva a nerozpočítává tisícové položky za pojištění, servis do každé jízdy. Nicméně carsharing vám umožní si příště koupit menší auto, pokud vám ve většině případů stačí, a případně větší si půjčit. Carsharing může sloužit jako druhé/další auto do rodiny. Nebo právě jako náhradní vozidlo, když jste si náhradní vozidlo nepřipojistili. Nebo pro lidi, kteří nejsou usazení na jednom místě, dlouhodobě pobývají v zahraničí a na měsíce nebo roky se vrací domů do ČR.

Jen zbývá zopakovat, že je škoda, že nelze zkombinovat carsharing s asistenčními službami (i kdyby se spoluúčastí 2–3 Kč/km), ono obecně využití vlastních služeb, i kdyby levnějších, je u asistence problematické. I když by pojišťovna získala spokojenějšího klienta i pravděpodobně levnější pojistné plnění.