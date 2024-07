„Daruji za odvoz nebo vyměním.“ Jak levně, ale i ekologicky pořídit vybavení domácnosti?

Ale úplně zadarmo to není. Bude vás to stát váš čas (čas na sledování nabídek, domluvu, čas na odvoz). Většina nabídek vyžaduje, abyste byli mobilní, měli auto, případně jeli veřejnou dopravou nebo na kole pro menší věci. Málokdy se stane, že by vám to někdo dovezl až k bytu, a když tak to bude za nějakou pozornost a čas dovozu si moc vybírat nepůjde. Koneckonců, i při koupi nových věcí se často za dopravu připlácí, zvláště v konkrétní čas. A není to pro někoho, kdo má velmi specifické požadavky na chtěnou věc, někdy i prosba o rozměry může znamenat, že obchod proběhne s někým jiným.

Levně, nebo za odvoz

Kdo jsou lidé, kteří dávají věci, jako jsou pračka, lednice, myčka, za odvoz? Různí. Abyste lépe je pochopili, lépe věděli, co jim nabídnout, co po nich nežádat, stručně si je představíme.

Pozůstalosti a rekonstrukce

Lidé koupí nebo zdědí nemovitost a potřebují ji vyklidit kvůli rekonstrukci, zbourání, prodeji. Nebo proto, že v novém domě chtějí nové věci, protože když mají na nový dům, mají pár set tisíc na vybavení bytu.

Co dát původním majitelům? Většinou si sami řeknou, někdy stačí jen dobrovolná drobnost (co váš dům či zahrada dá), protože jsou rádi, že to nemusí vozit na sběrný dvůr. Pokud byste už nevěděli co, zkuste jim třeba nabídnout, že nevyužitý prostor půjčené dodávky využijete pro odvoz na skládku nebo se jednou jejich jménem s tou dodávkou otočíte na sběrném dvoře.





Takto lze získat starší, ale svým způsobem kvalitnější než nový, nábytek. Když si půjčíte na 12 hodin dodávku za ±1500 Kč, dokážete za jednu cestu odvézt celou nábytkovou stěnu, za dvě cesty máte nábytku i pro celý menší rodinný dům. Za cenu půjčovného, nafty, vašeho času. Nebo od vstřícného souseda si půjčte auto s vozíkem nebo auto s tažným a vozík z půjčovny (např. 390/750 Kč za den za menší/velký vozík).

Nájemci a pronajímatelé

Lidé se stěhují a zvláště těm, co se stěhují dál, se často nevyplatí stěhovat věci. Pokud se nedomluví s pronajímatelem, s následujícím nájemcem, potřebují se rychle zbavit věcí, které téměř do poslední chvíle chtějí využívat.

Za drobný peníz prodávají, ale často i za odvoz dávají, protože na prodávání nemají čas. Nejčastěji nábytek, pračku, ale i lednici, mrazák, myčku, ale i mnoho dalšího, mraky drobností. Pronajímatelé, když mění kuchyňskou linku, do ní obvykle už dají nové spotřebiče.

Podobně, pokud část bytu rekonstruují, často vymění i vybavení s nutnou rekonstrukcí nesouvisející. Má to vliv na rychlost pronajmutí i výši nájemného, kterou mohou chtít. A pak, než aby ty starší funkční přístroje někde skladovali, dřeli se s nimi, raději je za drobný peníz prodají nebo darují za odvoz. Byl jsem často osobně u domluv nájemců a pronajímatelů, pomáhal jsem jim tím, že jsem jim dával tipy, kde inzerovat.

Vylepšovači

Nejen po Vánocích se objeví hodně nabídek těch, kteří si z nějakého důvodu koupili nový výrobek a zbavují se staršího. Nadchli se pro parní troubu, a tak se zbavují starší funkční trouby. Pečou, vysávají, mikrovlnkují častěji, a tak si kupují úspornější přístroj. Chtějí větší lednici, mrazák a na druhý přístroj nemají místo. Koupili si robotickou, akumulátorovou verzi a zbavují se klasické (nebo i naopak).

Přístroj má menší nebo větší závadu a jim se s tím nechce opravovat (nemají na to čas, znalosti, nebo prostě je to pro ně záminka koupit si lepší a udělat si radost, nebo pro ně oprava není rentabilní). Děti jim vyrostly, zbavují se věcí na menší děti (autosedaček, hraček, oblečení). Nicméně pokud nemají opravdu malý byt, zde není takový tlak na rychlost zbavení se.

Rodina

Pokud máte četné příbuzenské vztahy, stojí za to rozhodit dotaz, jestli nemají něco, čeho se chtějí zbavit nebo co skladují pro strýčka příhodu. Mohou vám věci dát za odvoz, případně udělají vám často lepší cenu, nebo naopak nabídnou něco, co by se báli vůbec nabízet a vyvezli rovnou na skládku (a přitom taková lednička, kde je opotřebovaný závěs a musí si člověk dávat pozor při zavírání nebo kde odešel termostat, se stále hodí na rekreační bydlení nebo na sezónní používání).

Opatrně s požadavky na jejich čas: např. měření, focení. Musíte vzít v úvahu, že zvláště pokud se něčeho zbavují za odvoz, druhou alternativou pro ně je to odvézt na sběrný dvůr, kdykoliv se jim to bude hodit, bez domlouvání. Vaše asi největší výhoda je to, že se s tím nemusí dřít.

U někoho hraje roli to, že mají radost, že to ještě někdo využije, že to bude sloužit (třeba mají vzpomínky s daným nábytkem). U dalšího hraje roli to, že někomu poslouží a nemusí se likvidovat starý a vyrobit nový výrobek – pravá ekologie. Snažte se předvídat a nabízet, může vás upřednostnit, i když z vašeho pohledu někdo nabízí víc (peněz), protože hodnota je značně subjektivní a na tom jsou tyto obchody založeny.

Ve stínu ekologie

Ale tyto obchody nejsou jen pro bohaté, kteří chtějí ušetřit čas a práci, a na druhé straně chudé, kteří to mají naopak. Motivací lidí na obou stranách může být (pravá) ekologie, snaha snížit množství odpadu, množství vyrobených věcí. Dokonce může být i pro ty, kteří chtějí ušetřit čas, ekologii a ušetřené peníze jsou bonusem navíc.

Např. jsou lidé, kteří než něco koupí nové, stojí je to spoustu času přemýšlením nad parametry, výběrem a zvažování alternativ, mnohdy ani neví přesně, co chtějí. A aby si zkrátili tento čas, jednoduchou metodou je koupit první výrobek, který jim padne do ruky, na něm si zjistí, co vlastně chtějí, na co si dávat pozor, a po čase, až mají požadavky upřesněné, starého výrobku se zbaví a koupí jiný dlouhodobý.

Nicméně kupovat nejlevnější může znamenat, že je víc k zlosti než k užitku, že jim odejde po pár použitích. Takže pro ně je vlastně časově efektivní si pořídit výrobek z druhé ruky, je to obvykle výrobek, co už pár let vydržel a je vyšší pravděpodobnost, že vydrží ještě několik let, je obvykle levnější než nový nejlevnější, je obvykle víc k užitku než k zlosti, je to ekologičtější.

Chcete ušetřit za nákup věcí? Plánujte

A jak to udělat časově efektivně? Plánovat. U nemála věcí víte s nějakým předstihem, že je budete potřebovat. Když si vyřizujete koupi domu, už můžete rozšiřovat svůj swapovací seznam o věci, které v budoucnu určitě budete potřebovat, a když něco budete swapovat, možná vám to někdo nabídne. Swapovací seznam je seznam věcí, které by se hodily, bez kterých se nyní obejdu, nespěchám na jejich pořízení, co budu dělat za měsíce, co se bude hodit za x měsíců, nebo čeho mám menší počet, který sice stačí, ale klidně jich využiji víc. A já ušetřím čas výběrem.

Tahle metoda je vhodná pro toho, kdo akceptuje její nevypočitatelnost, možné dlouhé čekání. Tedy často ji nepotřebujete urgentně, nebo máte plán B, nebo prostě nejste v takové nouzi.

A tím plánem B může být mnoho věcí. Když sháníte lednici, záleží, jestli ji sháníte v zimě, kdy máte věci na balkoně, jestli máte rodinný dům se sklepem, nebo prostě se smíříte s tím, že nějakou dobu prostě kupujete jídlo častěji přesně tak akorát a některým potravinám se vyhýbáte. A vždy v nejhorším ji prostě koupíte, když se oteplí, když už to nebude pro vás únosné.

Pro koho plánování není

Pokud potřebujete každý den prát a právě vám odešla pračka, spoléhat na to, že ji někdo zrovna nabízí, asi není příliš úspěšné, ale stále můžete využít nějaké bazary. A stále se můžete na sociální síti zeptat přátel, jestli náhodou někdo nemá.

Pokud potřebujete nábytek na míru. Pokud na daný výrobek máte jasné a přísné požadavky, kdy je chcete znát před výměnou, které těžko s vámi v obchodech za odvoz, swap bude někdo řešit, někdy je problém i obchod, který vám je zjistí před nákupem. Není to nemožné, pokud máte velmi omezený rozpočet, za zkoušku nic nedáte, ale může to trvat.

Ten, kdo u dané věci vyžaduje neposkvrněnost. Mohou k tomu mít rozumné i méně rozumné důvody i prapodivné, je to jejich boj. O to víc jsou zdrojem věcí pro ostatní (pokud tedy nemyslí za ostatní a po použití věci nevyhazují, protože nepřenesou přes srdce, aby je někdo používal po nich). Sem lze zařadit i lidi hrající si na status, boháče a bojící se používat věci z druhé ruky, co by na to řekli lidi.

Není to moc pro někoho, kdo dbá na řeči jiných. Jeden příklad za všechny: autosedačky. Pokud nabízíte starší autosedačku nebo poptáváte autosedačku za odvoz, ať už z finančních, nebo ekologických důvodů, připravte se na rádoby dobré rady typu: tahle autosedačka je nebezpečná, přestřihněte bezpečnostní pásy, odvezte ji na smeťák .

Bezpečná sedačka neexistuje. Bezpečné je v prvé řadě nejezdit autem, v druhé řadě najet co nejméně kilometrů, v třetí řadě autosedačku pro správnou váhu a výšku, správně upevněnou, správně připoutané dítě, nepoškozenou, pokud možno protisměrnou v bezpečném autě a kdo ví, kde máme stáří sedačky.

Lidé bohužel přebírají binární členění na bezpečnou a nebezpečnou sedačku, to je logika zákonů, potřebují dělit věci na dvě části, za kterou vás sankcionují a za kterou ne. Ale realita je analogová.

To zásadní je jet minimum kilometrů s dítětem autem, mimo jiné i proto, že jsou havárie, kde vám nepomůže nic (např. když vás slisují kamiony mezi sebou). Ti, kteří nemají na novou autosedačku, mají menší výběr. I majetnější mohou mít své důvody pro sedačku po někom, třeba do druhého auta, kterým děti jezdí málo často, k prarodičům, kam se dopravují hromadnou dopravou, atd. A své důvody k častému ježdění mají i ti, kteří jezdí denně autem s dětmi, byť v nové autosedačce. Nechme je bez nevyžádaných rad, tedy krom případů, že jim tu novou autosedačku chcete koupit, darovat.

Co vše získat za odvoz nebo levně?

Vyjmenuji pár věcí, u kterých se mi zdá zbytečné, aby někdo kupoval nové, z druhé ruky jich je tolik, že někteří nabízející vzdávají nabízení.

Zavařovací sklenice , zvláště mimo sezónu, lze i ve velkém množství sehnat za odvoz.

, zvláště mimo sezónu, lze i ve velkém množství sehnat za odvoz. Krabice , na stěhování i jiné, výplňový materiál do nich, opět pokud na ně myslíte s předstihem.

, na stěhování i jiné, výplňový materiál do nich, opět pokud na ně myslíte s předstihem. Nábytek – je to objemné, příliš rozmanité, počkáte-li si a nemáte-li moc úzké požadavky, dřív či později se něco objeví. Mnohdy s lepší odolností než nábytek z IKEA.

– je to objemné, příliš rozmanité, počkáte-li si a nemáte-li moc úzké požadavky, dřív či později se něco objeví. Mnohdy s lepší odolností než nábytek z IKEA. Dětské oblečení , zvláště miminkovské, kde dost rodičů ze setrvačnosti kupuje nové, připravte se na to, že vám to věnují ve velkém množství v pytli.

, zvláště miminkovské, kde dost rodičů ze setrvačnosti kupuje nové, připravte se na to, že vám to věnují ve velkém množství v pytli. Autosedačky , zvláště vajíčka a autosedačky pro menší děti (autosedačky pro větší děti se používají více let)

, zvláště vajíčka a autosedačky pro menší děti (autosedačky pro větší děti se používají více let) Hračky, knížky…

Věci jako kočárky, pračky, myčky, lednice, mrazáky, trouby lze taky sehnat za odvoz, drobný swap – viz kategorie nabízečů výše, nicméně jsou častěji a rychleji pryč.

Tyhle věci se hodí nejen méně majetným, ale i chatařům, pronajímatelům, nájemcům, a tím pádem i přeprodávačům, bazarům. Větší šanci máte u aspoň nějak známých, nebo pokud jste časově flexibilní. Nebo pokud jste si schopni drobné závady opravit, nechat opravit.

Vlastně cokoliv lze poptat, nabízet, jen je to o odvaze, prolomení studu, nebo naopak prolomení myšlení ( ale to by stejně nikdo nechtěl, nestálo by to za to ).

Jednou jsem zkusil nabídnout obyčejný sušák prádla za odvoz a ozvalo se snad 10 zájemců, než proběhla domluva. Přitom nový stojí asi 200 Kč.

Swapem, tedy výměnou lze získat i slušné oblečení (nebo kabelku) na slavnostní příležitosti, mimo jiné i proto, že lidé se zvětšují, zmenšují nebo existují lidé, kteří si nevezmou stejné šaty podruhé.

Swap a nabídky za odvoz jsou důvodem, proč v článku V cenách pojištění domácnosti a nemovitosti jsou i dvojnásobné rozdíly. Naučíme vás se v tom vyznat je minimální pojištění bez pojištění domácnosti, nenároční obyvatelé si dřív či později mohou sehnat většinu věcí levně z druhé ruky.

Jak na to? Nic těžkého

Zkuste najít nějakou místní, nebo v nejhorším i celostátní skupinu, které mají v názvu swap, za odvoz, přečtěte si pravidla daných skupin, pročítejte si inzeráty, mimo jiné i pro případnou inspiraci svého vlastního inzerátu.

Čím víc budete aktivní, tím víc vám sociální síť bude nabízet další podobné skupiny, ale i události, díky kterým se dozvíte o tzv. živých swapech – vysvětlím později. Názvy některých: Swap Brno, Swap i za protislužbu, Swap deskovek, Daruji za odvoz – Brno.

Pokud jste v nouzi, stačí popravdě popsat svou situaci, např. stěhuji se z azylového domu a potřebovala bych a lidi darují nebo levně vymění kde co. Poprosím, nezneužívejte to. (Mimo jiné existují skupiny správců skupin, kde se dostanete na černou listinu mnoha skupin současně. Možná se můžete dostat i do definice trestného činu podvodu.)

A proč by lidé měli ztrácet čas nabízením věcí místo vyhození? Jeden důvod je ekologie, druhý důvod jsou dobré pocity (že někomu pomohou, že dál slouží), třetím důvodem je úspora času, místa. U tzv. swapu máte čtvrtý důvod, výhodu. Vysvětlím.

Swap jako výměnný obchod. Získáte více prostoru v bytě

Swap je vlastně starý dobrý výměnný obchod s „novým“ názvem s využitím moderních technologií. Někteří preferují swap před nabídkami za odvoz právě pro značnou eliminaci pro ně nežádoucích přeprodávačů.

Oproti nabídkám za odvoz je tu problematičtější najít druhou stranu. Takže často se místo peněz používají jiná univerzální platidla: nejčastěji alkohol, ovoce, zelenina, vajíčka, obecně zboží, které upotřebí téměř každý.

Oproti darování je čtvrtá výhoda, že mentálně výrazně víc věcí jste ochotni vyměnit za něco, cokoliv, než víceméně darovat za odvoz. Dokonce na některé věci jsou specializované komunity. Potkal jsem už specializovaný swap na výměnu knih, dětského oblečení, výměnu nosících šátků či nosítek a např. využil výměnu her.

Jakmile propadnete kouzlu swapu, můžete zjistit, že jste měli doma plno věcí, které byste za odvoz nedali, ale když vám za ně někdo dá pro vás trochu cennou věc, rádi se takové věci zbavíte.

Věci, které využíváte jednou za rok a klidně se bez nich obejdete. Nebo dokonce věci, které sice máte, ale když je potřebujete, nemůžete je obvykle najít. Nebo jste za ně dali kdysi plno peněz, svému účelu posloužily (nebo dokonce po mnoho let jste se k jejich účelu nikdy nedostali) a je vám líto je jen tak dát nebo prodat za zlomek ceny. Zvláště když při každém úklidu už rovnou takové potenciální věci budete pro swap identifikovat.

V klasickém moderním obchodním světě by se nabídka s poptávkou, kde na druhé straně by byly peníze, nemusela potkat. Např. pro vás má věc vyšší cenu, než za kolik ji je někdo ochoten koupit. Na swapu můžete mít štěstí. Protože narazíte na člověka, který si podobně cení své i vaší věci. Zvláště když je to kus věci za jinou podobnou věc: kniha za knihu, hra za hru, oblečení za oblečení atp.

Swap dává výhody pro obě strany výměnného obchodu

Přes značný přínos těchto aktivit (někdy ušetřené peníze, často nižší ekologická stopa, někdy ušetřený čas či námaha, často ušetřený prostor, pocity, které získáte) nejsou samospásné, jako žádná ekologická aktivita. Tyto aktivity zmírňují následky vašich aktivit. Ale mnohem důležitější je, jak se chováte při nakupování. I když budete nakupovat převážně nové zbytnosti a budete se jich zbavovat formou swapu, zmírní se vaše ekologická stopa, ale to neznamená, že vaše jednání jako celek lze považovat za ekologické. Minimálně já jej za něj nepovažuji.

Swap se ukázal relativně úspěšný i pro druhou stranu, pro poptávající. Odešel vám napájecí zdroj k notebooku? Zkuste ho poptat na swapu. Chcete vybavení na běžné použití? Do sklepa, na zahradu? Hledáte materiál na tvoření s dětmi? Zkuste to na swapu.

Lidé bývají ochotní a třeba jinak by je ani nenapadlo, že to, co poptáváte, by vůbec někdo chtěl. Anebo to pro něj bude výborný důvod zbavit se svého ležáku. Kdo z nás nemá doma nějakou tu sbírku, dle povahy různého druhu: někdo kabelů, zdrojů, elektronických součástek, jiný knoflíků, zipů nebo třeba nábytku na půdě.

A když nic nemáte na výměnu? Někteří kývnou např. na to, že jim upečete buchtu výměnou za věc, kterou poptáváte. A v nejhorším je tu vždy možnost univerzálních platidel, jako jsou potraviny a úplně v nejhorším klasicky peníze.

Nesmím zapomenout na synergii. Když nabízím na swap hodnotnější věci a najdu protistranu, obvykle se obě strany podívají, co dál druhá strana nabízí, třeba i jen za odvoz. Když už investují čas do setkání, vymění si i další věci, nejen ty, kvůli kterým to primárně dělají. Co bych nekoupil za peníze, ale líbí se mi, užiji je (hračky, oblečení, hrneček s hezkým motivem).

Speciálním případem swapu je živý swap, kdy se lidé i se svými věcmi sejdou fyzicky na jednom místě, povyměňují věci ve velkém. Často to bývá spojené s tím, že zbývající věci organizátoři rozdají do charit.

Je zde i lidský rozměr výměnného obchodu, místo spíše anonymního obchodu (především e-shopu) vytvářím sociální kontakt, postupně si vytvářím síť lidí, se kterými se občas vídám častěji.

Dokonce jsem si všiml, že některé kontakty jsou pravidelné. Někdo produkuje věci, které by jinak vyhodil, druhý jich využije: obalové materiály jako sklenice, skleničky, krabice či výplně do nich, plata na vajíčka…

Někdy se takto přirozeně vytváří řetězce rodičů, kteří si posílají dětské oblečení a vybavení, jakmile jejich děti z nich vyrostou, často zacyklené díky rodinám s více dětmi. Oproti darování jen v rodině má swap výhodu v tom, že dětské věci kratší dobu jen tak leží ve skříni a překáží, nemluvě o případném zastarávání, pokud si potrpíte na módu u dětských věcí.

Tyhle obchody, za odvoz, swap, jsou často mezi lidmi s úplně jinými prioritami, myslete na to na obou stranách. Zkuste věnovat trochu svého času do nabídek za odvoz, životní prostředí i lidi vám mohou být vděční. Stojí to za to.

A na závěr malý inspirativní přehled toho, co jsem úspěšně udal za odvoz/swap:

lednice s vadným termostatem,

trouba s vadnou jednou topnou spirálou,

dřevo sklepních kójí,

obří skoro třímetrovou těžkou skříň,

litinové radiátory po rekonstrukci,

již zmíněný sušák na prádlo,

zavařovací sklenice,

papírové krabice,

výplňový materiál do krabic,

odstřižky látek (jako toaletní textil),

kelímky od jogurtů (jak kilové, tak půlkilové i menší na pěstování),

jednostranně potištěný papír,

rychlovarnou konvici,

různé kabely,

starší funkční notebook,

nefunkční PC (na hraní ve formě skládání PC),

knihy (i do knihovny na darovací smlouvu),

dětské oblečení,

kvásek,

SIM,

šanony,

zastřihávač vlasů, keře,

šicí stroj a mnoho dalšího, co už jsem zapomněl

A co jsme za to či něco jiného např. dostali?